「你有開車嗎？我剛剛收到eTag500元儲值券哦！」，這是假的！！！透過LINE假借已受騙好友帳號分享轉傳方式，並透過「第一人稱」的詐騙話語，讓人輕易放下戒心受騙上當，請讀者千萬注意！

LINE 詐騙要幾次？內容為「你有開車嗎？我剛剛收到eTag500元儲值券哦」這樣的謠言訊息，其實跟近期流行的分享轉送貼圖的詐騙手法一樣，官方圖示一樣沒有官方認證和認證帳號的圖示，辨識基本上真的不難，只是訊息內容改成了縮網址，並好友用「第一人稱」的方式轉傳說明，所以又害很多人中了，請不要加入，一樣式騙取個資的手法！

收到eTag500元儲值券的詐騙



原始謠傳版本：



你有開車嗎?我剛剛收到eTag500元儲值券哦!

點進來加入好友可以領取儲值券哦一起分享給好友知道吧

https://lnk.pics/1D92K

你有開車嗎?

我剛剛收到eTag600元儲值券哦!

點進來加入好友可以領取儲值券

一起分享給好友知道吧：http://lnk.pics/1DDOS



謠言破解說明：



手法跟之前的詐騙禮券領取活動一樣，完全是假的，相關假優惠並非官方公布，在 LINE 上收到點選網址、分享給好友就送 eTag 500 元儲值券的訊息，後來甚至還改成 600 元，最簡單的確認就是在認證圖示方面沒有 LINE 官方的認證圖示，一樣屬於騙加好友的手法，騙取個資的狀況是真的很有可能發生的，別貪小便宜了！







未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：華視新聞 - LINE又傳假優惠 加好友送eTag500元儲值券是假的!





本文經授權轉載自 這是假消息 :【假LINE】你有開車嗎？我剛剛收到ETAG500元儲值券哦！又詐騙啦！改第一人稱的說法又好多人中計