瞭望之窗》習近平發揮主場優勢，川普著重出口轉內銷

北京的「川習二會」看似沒有出現激烈火花，主要是因為兩人各自不同的戰略目標設訂。川普自認是強人，更樂於與強人交手。習近平顯然熟讀川普寫的談判書，更精研川普喜愛交易的性格。兩人在北京的互動仍然在彼此打量，因此說的盡是好話與官話。

托克維爾

美國總統川普上任以來首次的亞洲訪問行程，在中國進行的國是訪問中進入首波高潮。甫完成十九大權力鞏固與地位提升的中國國家主席習近平，用「升級版國是訪問」的規格接待川普，包括簽訂高達2,500億的採購合同。

一位是具有充份主場優勢的中國領導人，一位是上任以來國內支持度每況愈下的美國領導人，繼今年四月在佛羅里達禮尚往來的互探虛實後，七個月後再於北京交手。川普在共同記者會裡讚揚他和習近平建立絕佳默契，甚至就連美中貿易逆差問題都歸咎給他的前任。習近平則是再次搬出他對美中關係的經典名言：「太平洋夠大，足以容納美中兩國。」

在「北京川習二會」最關鍵的兩項議題方面，川、習兩人公開相互讚許，閉門會議也未撕破臉。雙方背後的各自算計為何？又誰是這場賽局的贏家？

一位是具有充份主場優勢的中國領導人，一位是上任以來國內支持度每況愈下的美國領導人，繼今年四月在佛羅里達禮尚往來的互探虛實後，七個月後再於北京交手。（AFP）

上任十個月來，川普新手上路、跌跌撞撞，其施政風格與發言模式屢屢引發爭議。就在川普啟程前往亞洲之前，內有「通俄門」事件衝擊的尾大不掉，稅改立法在國會遇上瓶頸，民意支持度不到四成。外有朝鮮半島危機持續惡化，國際社會與亞太國家觀望川普能否提出更為清晰的外交戰略等變數。更有人擔心他面對集權力於一尊的習近平，可能落居下風。

但性格好強的川普反駁，美國經濟情勢轉好，失業率下降。川普陣營盤算，即使國內有潛在醜聞纏身，長達12天的亞洲之行反而可以轉移焦點。尤其川普這次要造訪日本、韓國、中國、越南、菲律賓等五國，其中韓、中兩國是進行國是訪問，在越南則是參加「亞太經合會」（AEPC）非正式領袖會議，在菲律賓除了與總統杜特蒂會晤，還將出席「東亞高峰會」（EAS）。

長達12天的訪問，足以暫拋國內政治烏雲以及民主黨贏得維吉尼亞、新澤西兩州州長選舉的難堪。也難怪川普全程幾近按照幕僚劇本演出，出乎意料之外地沒有大放厥詞，因為「出口轉內銷」正是川普陣營的盤算。

簡言之，川普團隊設訂的戰略目標藉由這次訪問亞洲重振其國內聲望，同時化解區域內國家的憂心和疑慮。如此目標能否成功係建立在三項主要挑戰之上：

一是向亞太國家清楚提出一套具可信度的大戰略

川普國安團隊在行前即進行「議題設定」操作，由國務卿提勒森與國防部長馬提斯打頭陣，分別透過演說以及走訪亞洲主要國家，定調川普的亞太新戰略就是要強化一個「更公平與更開放的印度太平洋」（a fair and open Indo-Pacific）。此一概念由印度與日本率先提倡。雖是「新瓶裝舊酒」，但從川普口中說出，至少還是提出具體的亞太戰略藍圖。

二是處理北韓問題

川普對金正恩採取「蘿蔔與棍子」兩手策略，他和幕僚各自扮演「黑臉與白臉」。他不斷加重對平壤的言語警告分貝，包括「戰火與怒火」、「槍炮已上膛」、「全面摧毀北韓」等用語，再搭配美軍進駐朝鮮半島沿海、與日韓舉行聯合軍演等「展示肌肉」操作、以及運作聯合國安理會通過更嚴厲制裁決議文等，旨在嚇阻平壤。但川普核心幕僚則持續呼籲北韓能夠重回談判桌，美國與北韓也透過所謂「紐約管道」進行密商。川普本人則是此行在韓國國會發表演說時，表態希望北韓能夠與美國進行談判。川普也明白光靠習近平是不夠的，華府必須也說服俄羅斯合作，然後將日本和韓國拉進同一陣營。因此川普特別在出發前表示，他將於APEC期間與俄國總統普亭商討北韓議題。

長達12天的訪問，足以暫拋國內政治烏雲以及民主黨贏得維吉尼亞、新澤西兩州州長選舉的難堪。也難怪川普全程幾近按照幕僚劇本演出，出乎意料之外地沒有大放厥詞。（AFP）

三是建構未來美中關係

去年11月川普初當選，北京即拉攏川普女婿庫許納和女兒伊凡卡，再透過「親中派」大將季辛吉的奔走，由國務卿提勒森提出美中應該建立「可以維持五十年的新關係架構」的建議。四月初「川習會」後，美中建立的四個新對話機制在川普訪中前全部完成第一輪對話，但最重要的「全面經濟對話」機制則是不歡而散、毫無明確進展，北京只是象徵性地對美採購牛肉與部份農產品。

此次北京的「川習二會」，習近平的戰略目標也是要「重新設定」美中關係。已經大權在握的習近平個性內斂，視野長遠，根本無意與川普衝突，反倒透過巧妙的外交安排，形塑美中兩強平起平坐的G2國際形象。是以對習近平而言，如果2022年任期屆滿將再運作延任，這次因應川普來訪最大的優先思考目標，當然是創造一個良好的互動氛圍，即使雙方在諸多議題上仍有歧見，但習近平自認站在更穩定的制高點，與川普的交手來日方長，而川普卻還得面對能否連任的考驗。這也是為何習近平在貿易與北朝鮮等關鍵議題上仍然大打太極拳，更刻意淡化與川普在重大歧見上出現摩擦或齟齬。以川普暗示北韓問題可能「快要有事情發生」來看，川普在此議題上似乎對習近平的不滿意度有所減少。在南海爭端上，習近平則沒有退讓，美中仍會在航行自由爭議上角力、各說各話。

總之，這場北京的「川習二會」看似沒有出現激烈火花，主要是因為兩人各自不同的戰略目標設定。川普自認是強人，更樂於與強人交手。習近平顯然熟讀川普寫的談判書，更精研川普喜愛交易的性格。兩人在北京的互動仍然在彼此打量，因此說的盡是好話與官話。但觀察川普如何因應中國這個區域霸權的崛起戰略，除了要看他在中國以外所說的話，更要看未來他的國安團隊能否真正落實「印度太平洋」戰略。