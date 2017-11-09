自由開講》柯市長，請正視台灣長期南北資源不均的代價

赤蘭

台北柯文哲市長日前公開發言，指出高雄市負債高達2400多億，陳菊市長任內債台高築。對於陳菊市長回應，台北市享有最多資源，應展現高度，柯文哲沒有認真看待南北資源分配不均的差異，卻回應「自己有172公分，怎麼會沒高度」，南北市長的格局高下立判。事實上，陳菊市長任內的還款甚至高於舉債，柯文哲的說法並不公平。

高雄的舉債高，長期以來被視為是城市發展的隱憂，但舉債的背後是歷史發展的結果，並非單一執政者的錯誤施政。目前高雄市2400億的債務，其中有1428億是歷任的市長留下；而高雄市的舉債高峰，皆在重大基礎建設如鐵路地下化、興建捷運，以及縣市合併後弭平城鄉差距的期間。若只看舉債數字，看到的是高雄的債務問題；然而舉債的背後，是這10幾年來，高雄在南北資源分配不均之下，如何努力改善基礎建設，讓高雄成為宜居城市。

陳菊回應舉債是為了要建設高雄。（記者王榮祥攝）

早期台灣政府的產業布局策略，中南部以工業為主，台北則是發展商業聚落。而傳統工業發展在高雄的發展，例如楠梓加工區，帶動台灣經濟的成長，卻也留下了污染給高雄市民承擔。

在這月6日，高雄市107年總預算案與決算報告當天，高雄壟罩在霧霾之中，空氣品質達紅色警戒，對所有群眾不良，反觀台北空氣品質良好。當高雄市民因捷運路網不足，仍必須騎乘機車，呼吸有害健康的空氣；台北市民可以搭乘捷運上下班，擁有較乾淨的空氣。根據內政部105年度統計資料顯示，六都之中台北市平均壽命最高是83.36歲，最短的則是高雄市民平均壽命78.9歲，差了將近5歲。

高雄面臨工業發展留下的污染問題，積極讓產業結構轉變，並發展大眾運輸系統降低碳排放。台北市長不去了解各別城市發展的財政困難，反過來酸言酸語，批評高雄財政問題，柯文哲的發言要高雄市民情何以堪？

高雄人口比台北市多9萬人，土地面積是台北市的11倍，然而台北擁有18條綿密的捷運網絡，高雄只有2條加上輕軌；中央補助金台北為高雄的5倍多，過去四年的統籌分配皆比高雄多出百億。台北市作為台灣的首都，一直以來備受中央政府關愛，也享有最多的資源，高雄身為第二直轄市，一路走來面臨不同的挑戰，必須與中央不斷的爭取經費。

高雄市府在舉債建設的同時，也積極規劃還款，堅守財政紀律。陳菊市長任內償還勞健保費518億，債務還本691億，總共還了1208.39億，甚至高於任內的舉債數。雖然，高雄舉債數在縣市合併後達高峰，推動「高高平」政策後也逐年往下降，去年實質舉債僅20億。

台灣從原本的兩個直轄市，如今劃分為六個直轄市，六都相繼舉債、競爭發展是事實；高雄成為直轄市的時間較早，面對其他縣市的競爭不可能忽略。台中市今年度預算資本門247億，淨舉借199億，而高雄資本門為202億，淨舉借69億，並非最高；依照公債法，高雄有540億的舉債空間，在六都中算中段班。高雄要有更好的城市發展，必須付出相對多的成本，但不可能「要馬兒跑，又要馬兒不吃草」。

身為高雄市民，這10幾年來看見高雄市政府的努力，在資源分配不均之下，盡力讓我們生活的城市更好。也許高雄的財政狀況有需要改善的地方，但希望台北市長能摘下天龍國的眼鏡，認真看待各縣市發展資源不均的差異。

（高雄市民）

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