農業二三事》口蹄疫苗拔針之後

由於口蹄疫病毒的高傳染性，農政防疫單位自不敢輕忽，每月召開的口蹄疫防疫會議也開始針對疫苗輸入與使用，進行嚴格控管；另一方面，在明年七月拔針之後的科學監測，也同步進行中。無非就是希望在明年七月拔針之後，由各縣市防治單位要求豬農嚴格執行停打疫苗，進口口蹄疫疫苗的數量控管，也由中央每個月定期追蹤列管。但看似妥善的配套措施，卻出現一個令人隱憂的破口！

焦鈞

養豬產業在農政單位輔導努力下，經過20年的努力，農委會確定明年7月1日起停止口蹄疫疫苗注射（拔針）及進入疫情監控階段。面對明年七月起的豬隻口蹄疫拔針，農委會動植物防疫檢疫局除了每個月定期召開口蹄疫疫苗管控措施會議之外，農政單位也採購「口蹄疫緊急儲備疫苗」，以備不時之需。但令人費解的是，今年的儲備疫苗的採購規格竟然是目前施打同一型的O型疫苗，而非其他不同型疫苗，在明年停止施打疫苗後如有其他口蹄疫病毒株型傳入，恐將造成嚴重的防疫漏洞，讓拔針政策破功。

防疫視同作戰，料敵從寬

台灣自1997年確定豬隻感染O型口蹄疫之後，面對此高傳染性的疫情，當時的豬農防疫觀念不足，缺乏精準的疫情通報系統，加上距離上次發生口蹄疫情已超過近半個世紀，沒有在第一時間進行全面性的「隔離、撲殺、圍堵、再撲殺」，同時為確保口蹄疫病毒不再擴散，決定採取全面性施打疫苗的防疫手段。

養豬產業經過20年的努力，農委會確定明年7月1日起停止口蹄疫疫苗注射（拔針）及進入疫情監控階段。（記者林國賢攝）

回顧二十年前的口蹄疫防疫作戰，當時著眼的是確保國內養豬產業的續存，對於施打口蹄疫苗造成的豬肉外銷產業，就當時政策決定上來看，認為只要逐部控制並最終拔針，仍可恢復過去外銷榮景。只是二十年後，豬肉外銷市場的主要國家日本，能否如二十年前一樣繼續喜好台灣豬肉，這又是2019年如果順利取得不施打疫苗非疫區的認可之後，另一個要去解決的課題。

由於口蹄疫病毒的高傳染性，農政防疫單位自不敢輕忽，每月召開的口蹄疫防疫會議也開始針對疫苗輸入與使用，進行嚴格控管；另一方面，在明年七月拔針之後的科學監測，也同步進行中。無非就是希望在明年七月拔針之後，由各縣市防治單位要求豬農嚴格執行停打疫苗，進口口蹄疫疫苗的數量控管，也由中央每個月定期追蹤列管。

看似妥善的配套措施，卻出現一個令人隱憂的破口！

已經連續二年停辦的口蹄疫緊急儲備疫苗採購，今年卻重起爐灶；更令專業人士不解的是，原本施打中的O型口蹄疫苗，每個月就有80萬劑的基本安全庫存量，卻以「緊急儲備疫苗」名義今年底計畫再採購30萬劑O型口蹄疫苗，豈不有「消化預算」之嫌？

何謂緊急儲備疫苗

對照日本2010年4月再次發生口蹄疫，當年10月就成功控制，並向OIE重新申請恢復為不施打疫苗的口蹄疫非疫國家，其成功處置的重要關建就是「緊急儲備疫苗」發揮了重大功能！

日本2010年4月初爆發的口蹄疫，到了5月下旬感染場數持續爆增，撲殺已不足以圍堵，於是變更策略改以在感染熱區周邊十公里畫設「環狀帶」，並在此環狀帶內實施「撲殺感染場、全面施打儲備疫苗」的雙軌策略；一個月後，熱區內已無新感染場，熱區外的零星感染也全數撲殺。

二十年後，豬肉外銷市場的主要國家日本，能否如二十年前一樣繼續喜好台灣豬肉，這又是2019年如果順利取得不施打疫苗非疫區的認可之後，另一個要去解決的課題。（記者吳為恭翻攝）

按照OIE陸生動物衛生法典規定，在確認罪後感染病例撲殺清場之後，日本政府必須將環狀帶內所有施打過疫苗的偶蹄類動物再全數撲殺，之後再監測至少三個月無病毒活動記錄，日本始可恢復非疫區國家資格；而當年10月日本政府也成功向OIE重新申請恢復成為不施打疫苗的非口蹄疫國家，距離爆發時間不過短短半年，就成功殲滅口蹄疫。 事實上，口蹄疫世界參考實驗室就當時日本爆發口蹄疫病毒O-SEA型進行檢測，發現日方儲備疫苗O-Manisa對偶蹄類動動有保護性，讓環狀帶全面性施打疫苗之後，口蹄疫疫情得以迅速控制。也就是說，台灣目前確認口蹄疫病毒為O-Taiwan病毒株，有O-Taiwan型疫苗、O-Campos型疫苗可提供保護；站在緊急儲備疫苗的概念以及日本成功案例來看，農政防疫單位應該儲備其他病毒株型號的疫苗，以避免明年七月拔針之後萬一遭境外傳入其他型口蹄疫病毒株，而缺乏保護性與防堵性。

畜牧產業的重新契機

口蹄疫拔針，對台灣畜牧產業絕對是個正面消息；特別是台灣如果能夠從口蹄疫疫區名單排除，外銷市場將可引導養豬產業走向一個更穩定的永續經營道路；尤其以當前台日關係有好程度，林全前內閣訂下的2020年讓台灣豬肉外銷東京奧運，並非不可能的目標。只是，在第一線農政防疫單位必須上緊發條、繃緊神經，不能再讓防疫出現任何縫隙，像是這種儲備疫苗採購的小細節當然不能有任何閃失，否則小小疏失引發不可收拾局面，申請非疫區又得繼續延後，屆時重創產業轉型，也勢必造成另一波的消費信心崩落。

附註：

口蹄疫拔針小檔案

根據農委會動植物防疫檢疫局的資料，自2013年5月台灣境內最後一例O型口蹄疫結束，於2015年向世界動物衛生組織（OIE）申請為「使用疫苗菲疫區」，OIE在今年五月宣布台灣、澎湖、馬祖成為「使用疫苗的口蹄疫非疫區」，二年間如果沒有再爆發口蹄疫情，即能向OIE申請取得「不使用疫苗的口蹄疫非疫區」的證明。