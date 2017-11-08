Lin bay 好油》蘋果的滋味（一）：紐西蘭蘋果全球佈局的供應鏈整合

先進的農業模式已經進入一個全球佈局的供應鏈整合，注重的是所有農企業的合作，從消費需求回饋到品種改良，好的品種供應給專業農民種植，收成的鮮果由專業的理貨場進行分選，再依照產品等級不同做加工或鮮食，藉由專業的行銷公司做全球佈局及供應，最後再不斷依據消費者需求提供新的品種，形成一個循環，當我們在台灣的Costco架上看到一個昂貴的Envy 蘋果，或是在一般超市賣場看到一串的rockit蘋果供應，這背後代表的是紐西蘭專業農業供應鏈的成功。

Lin bay 好油

前陣子某位陪著蔡總統出訪友邦的立委，又公開講出「台灣農業世界第一」的笑話。如果閒著沒事去google一下「台灣農業世界第一」，會跳出許多的「再奪世界第一」、「我國農業產出曾經世界第一」等許多「世界第一」，如果台灣的農業技術真是世界第一，那麼，誰能回答為什麼農業相關高達5%的人口只能貢獻不到2%的GDP的產值？農業為什麼會變成年輕人不願意投入，只能依靠逃跑外勞、千歲軍團支撐的產業？這個「世界第一」真的很奇妙，當然，如果要講農業預算花費在補貼上的比例，那台灣真的是當之無愧的世界第一。

只注意農業技術，而缺乏全局的產業觀

不可否認，台灣農業在過去的確佔有很重要的地位，當初由農業輸出換取外匯扶持輕工業，奠定工業發展基礎，但是台灣過去以低廉的農業生產成本外銷農產品，當生產成本提高時，自然難以跟其他以更低成本生產的國家競爭，面對自由化跟國際化，當時政府的方向選擇的卻是退守：既然沒辦法競爭，那就不要競爭就好，所以才有農業零成長的政策提出，既然外銷受阻，那就生產少一點，改以台灣的內需市場為主，並開始美化農村以發展休閒農業，這個美化農村的工作從過去到現在一直在推行，這幾年的農村彩繪達到巔峰，但並沒有沒有帶來農村的維持反而越來越凋零，因為要維持農村生計靠的不是休閒農業，而是一個像樣且能競爭的農產業。

況且，你不願意和別人競爭，不代表別人不會跟你競爭，少了國際競爭這個核心動力，改以內銷的需求為主時，我們自然不需要高端的採後管理技術，反正農產品在台灣兩三天就賣掉了，為什麼要發展讓產品能儲存兩週以上的技術？

筆者這幾年因為工作的關係都在中南部跑產地，認識許多的農民、產銷班、合作社、農政單位的試驗人員等，深知台灣在生產前端的確還有許多技術面領先值得讚許之處，但強調世界第一就言過其實，而這些技術優勢也缺少良好的商業運作來轉換成實質收益，回饋給研究者及種植者，進而提升產業。

例如，有一個品種的荔枝，外國人一直想取得並大面積種植，因為這個品種有相當強的外銷優勢，外國人看到的是未來荔枝5到15年的榮景，但這個品種在台灣真正種植的面積卻很小，因為它需要更高端的整合及管理來進行全球佈局，台灣缺乏有這樣操作能力的農企業，中小型生產結構看到的是現在有市場的玉荷包，這是合理的判斷，因為若沒辦法賺長線至少短線也要守住。

但先進的農業模式不再只是單純的產運銷，而是已經進入一個全球佈局的供應鏈整合，注重的是所有農企業的合作，從消費需求回饋到品種改良，好的品種供應給專業農民種植，收成的鮮果由專業的理貨場進行分選，再依照產品等級不同做加工或鮮食，藉由專業的行銷公司做全球佈局及供應，最後再不斷依據消費者需求提供新的品種，形成一個循環，當我們在台灣的Costco架上看到一個昂貴的Envy 蘋果，或是在一般超市賣場看到一串的rockit蘋果供應，這背後代表的是紐西蘭專業農業供應鏈的成功。

當我們在台灣的Costco架上看到一個昂貴的Envy 蘋果，或是在一般超市賣場看到一串的rockit蘋果供應，這背後代表的是紐西蘭專業農業供應鏈的成功。（Bostock New Zealand）

紐西蘭公司如何在蘋果紅海中走出自己的路？

亞洲與歐洲是蘋果的原生地區，現代蘋果的祖則出現在新疆及中亞區域，西方食用蘋果的歷史很早，在希臘神話中就有海克力斯取得金蘋果的故事，而東方最早的相關文獻記載則在《史記》〈司馬相如列傳〉中有一段：於是乎盧橘夏孰，黃甘橙楱，枇杷橪柿，楟柰厚樸，梬棗楊梅，櫻桃蒲陶，隱夫郁棣，榙遝荔枝，羅乎后宮，列乎北園。

其中柰（ㄋㄞˋ）指的就是古代的蘋果，而蘋果還有另一個古名稱為林檎，後來傳入日本，蘋果的漢字就是林檎，照理說，林檎的日文漢音應該唸りんきん而不是りんご，但りんご是少數還使用吳音的念法，所以蘋果傳入日本的時間約在西晉到南北朝之間，比傳入新漢音的唐代還早。

現在的主流蘋果不是原生種，而是19世紀以來開發的商業品種，商用蘋果遍及全球的歷史僅有100多年，在世界四大主要水果香蕉、蘋果、柑橘、葡萄中產量排第二，多數國家都能夠種植蘋果，許多國家也都是利用大面積採取量的操作，生產較便宜的主流品種，以中國為例，中國就是以生產紅富士和富士為主，紐西蘭沒有這麼大的面積，沒有辦法拚量，所以走的是以品種作為品牌的供應鏈整合模式。

蘋果是台灣最主要消費的進口水果，約佔台灣鮮果進口量的40%左右，全世界最主流的品種是來自美國的五爪red delicious，而講到蘋果，台灣人第一想到的是日本的富士Fuji，接著是其他幾個重要的品種如美國的脆蜜Honey Crisp 、來自紐西蘭的加拉Gala，還有像Pacific Rose 、JAZZ等，紐西蘭以品種為品牌的蘋果蓬勃發展，本文介紹的例子就是Envy跟rockit這兩個品種。

Honey Crisp。（照片取自華盛頓蘋果官網）

紐西蘭蘋果主要品牌。

紐西蘭蘋果主要品牌：Envy蘋果。（取自Envy官網）

Envy由紐西蘭跟美國串起的週年供應。（圖取自T and G 官網）

Envy這支品種蘋果的銷售通路目前在台灣以Costco為主，所以銷售方式和一般藉由進口商、分銷商、批發市場、水果零售的典型通路不同，Envy的特色在於不容易碰傷，口感又脆又甜，蘋果切片之後不需要額外泡鹽水，可維持好幾個小時都不會褐化。

Envy的果樹從1985年育株，經過26年的時間，在2011年2月在全世界最大的蔬果博覽會－柏林蔬果博覽會（Berlin Fruit Logistica ）亮相，同年4月就推廣至北美地區，在東南亞跟中國、台灣等地區推出後就大受歡迎，在蘋果相當競爭的美國市場中也受到消費者青睞。一個品種的商業操作是如此分工而細膩，這是台灣產業缺乏的。主要品種權擁有者的T and G global company，創造了一個全球生產的供應鏈，紐西蘭生產Envy的時間只有半年，因此他們選擇在北美進行反季節種植，形成整年的供應。

這幾年的農村彩繪達到巔峰，但並沒有沒有帶來農村的維持反而越來越凋零，因為要維持農村生計靠的不是休閒農業，而是一個像樣且能競爭的農產業。（資料照，記者李容萍攝）

行銷上由專業的代理行銷的Enza負責做品牌的行銷，配合「供應購買系統」，讓行銷端與生產端的需求與供給能穩定結合，成功全球佈局。

如果當初台灣不怯戰...

T and G global company供應十多種蘋果，是專業的蘋果供應集團，這種生產集團與行銷公司的配合，讓小面積的生產國一樣有全球競爭的實力，紐西蘭的農產業不僅僅只有Zespri，從過去失敗經驗中成長，在自由化競爭的夾縫中找到自己的定位，也才能像今日形成一個完整的農業供應鏈，進而展開全球的佈局。

對比台灣，如果我們當初選擇的是迎戰，而不是逃避，那今天台灣的農業是不是又有不同的樣貌呢？

至於rockit，讓我們留待下篇繼續。