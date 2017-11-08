面對詐騙與謠言頻傳的年代，長輩們也因為行動裝置的普及，變成謠言與假消息的最大溫床。「這是假消息」為自由評論網新的媒體專欄，未來將為大家踢爆及破解更多的不實謠言，還原真相！而今日題目：破解「政府在貼錢讓日本人玩嗎？台灣3天2夜才日幣20000！」的假新聞。

這是假消息

LINE 傳了改造版謠言，內容為「剛剛日本電視播到台灣3天2夜才日幣20000」、「台幣5千多，離譜吧！」、「政府在貼錢讓日本人玩嗎？」這樣類似的訊息，然後再貼上「有車友載到韓國團，導遊也是這樣說，每人只繳8000台幣，住五星，來台灣打高爾夫5天，其他都是你們台灣政府補助的」，這完完全全就是謠言，MyGoPen 以前也破解過類似的假新聞，觀光局也出來澄清囉！

台灣3天2夜才日幣20000的謠言



原始謠傳版本：



剛日本電視播到台灣3天2夜才日幣20000，台幣5千多，離譜吧！

政府在貼錢讓日本人玩嗎？



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上網查詢還真的有勒：

每團補助10000元！



難怪在台北車站，

北部旅遊景點東南亞旅客爆增。

為什麼不補助台灣人旅遊？

拿老百姓的錢亂花，這就是現在的政府！

有車友載到韓國團，導遊也是這樣說，每人只繳8000台幣，住五星，來台灣打高爾夫5天，其他都是你們台灣政府補助的，聽到真心痛！

為了製造觀光客不減反增的假像，這些補助都是你我納稅和砍軍公教年金的錢，拿去給外人花，大家不生氣嗎？台灣人死好。

謠言破解說明：

假的啦！這個訊息還搭配古早的謠言來混合修改，真的有仔細看境外獎勵旅遊來臺獎助要點文件的話，就會發現問題很多了，

正確闢謠解釋：

這段最早來自蔡前委員的臉書，他當時收看的節目是東京電視台（TV TOKYO）每週三18:55-21:00的帶狀綜藝節目，節目名稱為「それだめ!あなたの常識は非常識」（譯為：不行！你所知道的常識不是正確的！？），每次主題不一，未必是以旅遊為主題, 以顛覆大眾平常所知道的刻板印象，介紹平常大眾所不知道的新事物，來翻轉習以為常，一直以為的知識，以「跟你所知道的不一樣」作為節目內容賣點。

前立委蔡正元日前在臉書質疑蔡英文政府貼錢讓日本人來玩。（圖擷取自臉書）



觀光局表示：節目中所提台灣3天2夜只要日幣2萬圓並不是市面上旅行社包裝的現成產品，而是誠如網友所說的：其實是在介紹台灣有名的旅遊及美食景點，包括按摩以及小籠包、珍奶等，這些部分單品項費用，加上最便宜的住宿及機票總金額大約日幣2萬圓左右，「跟你所知道的不一樣」，這正是節目用來吸引觀眾觀賞的噱頭與趣味。



高雄市觀光局長表示：以韓國高爾夫球團為例，中高價位的旅遊團來高五天四夜行程，含機加酒以及桿弟小費等費用，團費約在1,800美金（約54,000台幣），旅行社還會安排品嚐在地小吃、逛夜市及商場等遊程，不論對城市行銷或在地業者，效益都非常之大，至於之前臉書傳出有僅需8,000元台幣的高爾夫團，扣除住宿高雄兩天補助600元，廉價航空高雄首爾往返都超過9,000元，連機票費用都不夠，絕對不可能。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。





資料來源：觀光局 - 交通部觀光局推動境外獎勵旅遊來臺獎助要點



資料來源：自由時報－政府貼錢讓日本人來玩？ 觀光局打臉蔡正元





本文經授權轉載自 這是假消息 :【假LINE】日本電視播到台灣3天2夜才日幣20000？韓國團舊謠言又拿來改了！