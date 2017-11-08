一級嘴砲》聖誕炸雞節

一份炸雞肉片，重量在90克到110克之間，含稅售價為150至180日圓不等，折合新台幣41到49元不等，而且對方的物價指數還是台灣的3倍，相當於新台幣15元左右的售價。這麼小的東西，背後藏有一條驚人的跨國產業鏈。

一級嘴砲技術士

日本的便利商店開始販售炸雞、可樂餅、美式熱狗等「炸物」，至今應該也有三十年了，現在這些炸物已經成了超商必備的熟食商品，每到年底的聖誕節假期，餐飲業、超市、超商皆會掀起一波炸雞的促銷戰，聖誕炸雞居然成了日本的慶典食物。再加上最近幾年健康意識的熱潮，相較豬肉和牛肉等畜產品，日本都市上班族更偏好熱量低、糖值少的雞肉，這些都是促進日本雞肉消費量逐年攀升的原因。

好炸物，不來一份嗎？ （作者提供）

日本超商櫃台的陳列商品中，銷路最好的莫過於是炸雞，價格低廉、獨家調味，迅速養出了一批死忠消費者。今年各大超商的炸雞當中，賣得最好的是「LAWSON」的無骨雞胸肉片「L炸雞」，它在今年6月改款後，銷售數量明顯成長很多。同超商內第二名的是無骨小雞塊「炸雞君」，平均每天每個店鋪都要賣出50份。炸物類的熱賣，也讓LAWSON今年3月到8月的淨利營收比起去年同時期成長了236億日圓。

緊追在後的是超商「Family Mart」的「Fami炸雞」，同樣是無骨雞肉片，它還強調使用雞腿與雞胸連接處，彈牙多汁的部位來製作，開賣至今10年，銷售突破10億片，「Fami炸雞」穩居20、30歲男性心中炸雞的第一名。二戰之後，肯德基隨著美軍進入了日本，自古以來人們對炸雞的印象就是帶骨的雞翅、雞腿或雞胸，後來才演變出無骨、容易食用的肉片。2006年，Family Mart的母公司伊藤忠商事在畜產事業上陷入困境，後來由Family Mart的社長上田準二和速食部部長島田奈奈在炸雞商品上有所突破，才為伊藤忠的雞肉解了套。

Family Mart的炸雞之所以能歷久不墜，這要歸功於良好的品管作業。

除了加工過程的屠宰、分切、運輸都須符合嚴格的衛生控管之外，由於日本Family Mart的雞肉來自泰國，伊藤忠的盟友－泰國卜蜂集團（後來伊藤忠也入股卜蜂），速食部的島田部長堅持必須從小雞孵育、肉雞飼養，一路到炸雞的肉塊都必須建立起完善的風險控管制度。因此，發展出一套從活雞到肉片只需要短短2個小時，不論是肉品鮮度或是衛生安全都有一定水準的加工鏈。

炸雞已經成為超商的金雞母。 （作者提供）

目前不少日本國內的雞肉都是由國外輸入，其中有八成都是從巴西進口，但2015和2016連續兩年都查獲黑心雞肉的食安事件，惡德業者買通了官員並偽造產地證明，將不明產地的雞肉偽裝成巴西肉品，不但修改製造日期，劣質的肉品添加了大量的化學藥劑和染色劑，2015年8900公噸，2016年8700公噸。此外，2014也發生6000公噸來自中國的殭屍雞肉流入市面的情形，當年不只超市超商，就連日本的麥當勞都中獎，也讓日本麥當勞的業績跌落谷底。歷年來的問題，也讓日本業者下了決心去搞自己的供應鏈。

準備投入年底炸雞大戰的永旺超市。（AEON官網照片）

今年的干支是酉年，雞年，日本的食品業、餐飲業、7-11、LAWSON、Family Mart等各超商系統，甚至是超市的龍頭永旺（AEON）都在各種炸雞產品上全力衝刺。例如各種的地區限定風味炸雞，宮城牛舌風味、金澤咖哩風味、青森蒜香風味、宇治抹茶風味炸雞等，新口味不斷推出，炸雞肉塊的增量、新的包裝款式，從今年9月就開始鋪梗，年底聖誕節將會上演一場有如百貨公司週年慶的炸雞大戰。

一份炸雞肉片，重量在90克到110克之間，含稅售價為150至180日圓不等，折合新台幣41到49元不等，而且對方的物價指數還是台灣的3倍，相當於新台幣15元左右的售價。這麼小的東西，背後藏有一條驚人的跨國產業鏈。

你不要問為什麼日本的聖誕節要吃炸雞，也不要問日本人是什麼時候用「干支」來算日子，行銷嘛，總會找到理由，一個以科學和安全為基礎的好理由。 看到人家的炸雞大戰，日本對雞肉的消費量也年年成長，雖然心中盼望著能夠分食一杯羹，但可惜，光是「雞蛋一次性包材」這麼簡單的事，台灣就能從洗選蛋、盒裝蛋、紙箱蛋，一路破格到塑膠籃子上鋪張牛皮紙來敷衍了事。今年的芬普尼雞蛋還查不出個所以然，新上任的農委會畜牧處長又提議用「臉部辨識」技術去管理流浪貓狗，堂堂一個最高的畜牧管理機關，如果淪為只會在三流議題上打轉，那麼本土的畜牧業者和消費者是該感到悲哀。