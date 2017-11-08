自由開講》有誰還敢住在美國？！

鄧鴻源

美國德州薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）第一浸信會教堂，日前發生重大槍擊案， 持槍歹徒朝作禮拜的信徒開槍掃射，至少造成26人死亡、 20多人受傷，26歲槍手Devin Patrick Kelley已經死亡。警方透露，雖然槍手的動機不明， 但沒有明顯的與恐怖主義有聯繫的跡象。

美國德州教堂槍擊案，至少26死且多人受傷，是美國歷史上傷亡人數第5大的槍擊案。（歐新社）



美國類似槍擊事件，近年來不知已經發生多少次了， 無辜民眾的傷亡人數，恐怕比在海外作戰傷亡的軍人人數還高。 美國政府為何不禁止民眾擁有槍枝？關鍵就在於其憲法！



憲法保護美國人民「持有和攜帶槍支」的權利，以致造成槍械氾濫， 槍擊事件頻傳，造成每年很多人枉死於私人槍支之下。 當美國發生私人槍擊慘案時，多數美國人民把槍擊案視為「 自由的代價」，而不是歸罪於「持槍權」本身。



在美國人民的價值理念裏， 爭取任何美好的東西都是要付出一定代價的，保障個人的「自由權」 自然也不例外，而「持槍權」是反抗強暴， 保障個人自由的最有效手段，因為美國人民認為最可怕的是「 政府權力失控」，可能造成更多人民的傷亡，而「公民持槍權」 則是制約政府權力的平衡力量。



話雖然不錯，問題是美國民主制度已經有兩把多年歷史， 已經不可能有暴君出現，還讓私人擁有槍枝，只是給平民帶來災難， 看不出有何好處？守法的人，私人槍枝只能放在家裡， 有歹徒入侵家園時可以自衛；然而心懷不軌的人， 隨時可以攜帶槍枝出去亂殺人。美國憲法保障人民自由權的美意， 反而讓想犯罪者為所欲為。



以台灣目前狀況看，有槍枝管制尚且黑槍重重，凶殺案頻傳， 如果沒有管制，後果可想而知。只要大家民主素養夠， 有權力者想變成法西斯政權，可能是很困難的， 所以槍枝管制有其必要。目前世上只有以色列與瑞士民眾， 平時可以將槍枝放在家裡以備突發狀況，而不擔心歹徒拿來亂用， 主要原因是他們民主素養夠。



以如今美國民主制度之成熟， 美國人已經無需擔心自己國家會出現胡亂殺人的暴君， 反而要時時提防社會上孤狼式出其不意的突發攻擊。 若還不趕快修法，試問，有誰還敢住在美國？ 那些一心想入籍美國的台灣人，是否應三思而後行？

（大學教授）



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