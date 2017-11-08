自由開講》有誰還敢住在美國？！

鄧鴻源
美國德州薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）第一浸信會教堂，日前發生重大槍擊案，持槍歹徒朝作禮拜的信徒開槍掃射，至少造成26人死亡、20多人受傷，26歲槍手Devin Patrick Kelley已經死亡。警方透露，雖然槍手的動機不明，但沒有明顯的與恐怖主義有聯繫的跡象。
美國德州教堂槍擊案，至少26死且多人受傷，是美國歷史上傷亡人數第5大的槍擊案。（歐新社）
美國類似槍擊事件，近年來不知已經發生多少次了，無辜民眾的傷亡人數，恐怕比在海外作戰傷亡的軍人人數還高。美國政府為何不禁止民眾擁有槍枝？關鍵就在於其憲法！
憲法保護美國人民「持有和攜帶槍支」的權利，以致造成槍械氾濫，槍擊事件頻傳，造成每年很多人枉死於私人槍支之下。當美國發生私人槍擊慘案時，多數美國人民把槍擊案視為「自由的代價」，而不是歸罪於「持槍權」本身。
在美國人民的價值理念裏，爭取任何美好的東西都是要付出一定代價的，保障個人的「自由權」自然也不例外，而「持槍權」是反抗強暴，保障個人自由的最有效手段，因為美國人民認為最可怕的是「政府權力失控」，可能造成更多人民的傷亡，而「公民持槍權」則是制約政府權力的平衡力量。
話雖然不錯，問題是美國民主制度已經有兩把多年歷史，已經不可能有暴君出現，還讓私人擁有槍枝，只是給平民帶來災難，看不出有何好處？守法的人，私人槍枝只能放在家裡，有歹徒入侵家園時可以自衛；然而心懷不軌的人，隨時可以攜帶槍枝出去亂殺人。美國憲法保障人民自由權的美意，反而讓想犯罪者為所欲為。
以台灣目前狀況看，有槍枝管制尚且黑槍重重，凶殺案頻傳，如果沒有管制，後果可想而知。只要大家民主素養夠，有權力者想變成法西斯政權，可能是很困難的，所以槍枝管制有其必要。目前世上只有以色列與瑞士民眾，平時可以將槍枝放在家裡以備突發狀況，而不擔心歹徒拿來亂用，主要原因是他們民主素養夠。
以如今美國民主制度之成熟，美國人已經無需擔心自己國家會出現胡亂殺人的暴君，反而要時時提防社會上孤狼式出其不意的突發攻擊。若還不趕快修法，試問，有誰還敢住在美國？那些一心想入籍美國的台灣人，是否應三思而後行？
（大學教授）
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