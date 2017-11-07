自由開講》《時代雜誌》不知吃錯甚麼藥？！

鄧鴻源

美國《時代雜誌》亞洲版最近公布最新一期（11月13日）封面， 以英文及簡體中文寫上「中國贏了」（China won），這是該雜誌封面首次同時出現兩種語言。文中介紹，就在 5年前，大家一致認為，中國總有一天需要根本性的政治改革來維護 國家的合法性。今天，中國的政治經濟體系比二戰結束以來主導國際 體系的美國模式更具備可行性，甚至更具可持續性。

美國《時代雜誌》亞洲版最近公布最新一期（11月13日）封面，以英文及簡體中文寫上「中國贏了」（China won），這是該雜誌封面首次同時出現兩種語言。（圖片來源:http://time.com/magazine/asia/）



一些統派人士看到後均樂不可支，忘了其中一句關鍵話：「中國總有 一天需要根本性的政治改革來維護國家的合法性」，這一天不知何年 何月何日？像劉曉波這麼溫和的政治改革者，都不見容於中國， 還能奢談甚麼政治改革？政治改革當然就是民主改革， 否則就是寡頭政治，寡頭體制中，容易因為爭權奪利而走向獨裁， 必然帶來政治的不穩定，領導人時常擔心有人推翻他， 於是就更加獨裁與專制，而獨裁與專制，容易衍生官員貪腐，等於回 到以往中國皇帝制的社會。



中國皇帝制的社會，即使是康熙、雍正與乾隆等盛世，也只是維持一 時而已，難以千秋萬世，因為南斯拉夫政治家吉拉斯曾說：「 專制必然帶來腐敗，越專制則越腐敗」，所以乾隆之後， 大清皇朝就一代不如一代，政治腐敗，貪官汙吏橫行， 引起各地民眾造反，終至被人民推翻，五千年來的中國社會， 各朝代興廢就是如此永無止盡的循環。反觀歐美的民主制度， 民眾有選舉與罷免權，也有許多媒體監督，甚至如美國與瑞士， 家家戶戶擁有私人槍枝，政治怎麼會腐敗或有貪官汙吏呢？

南斯拉夫政治家吉拉斯曾說：「專制必然帶來腐敗，越專制則越腐敗」。（維基共享）



就以今天中國與台灣社會而論，歷年來，死在獨裁者手中與高官權力 鬥爭下的人民何止千萬？蔣介石自然不是偉人， 毛澤東也不是甚麼好東西，兩人都想當皇帝，哪在乎別人死活？ 當年蔣介石被毛澤東打敗，逃難到台灣，不知羞愧， 還縱容自己的奴才們捧他為「民族救星」與「世界偉人」， 如果當年是蔣介石打敗了毛澤東，蔣介石的驕傲與狂妄自大，不可一 世，自可想而知。為何美國有功成而不居的華盛頓與傑佛遜等這麼多 無私而偉大的人物，而中國沒有？



文章指出，據經濟與商業研究中心的數據，儘管美國經濟仍然是世界 上最大的，但中國利用國有企業提升國內外影響力的能力，確保這個 新興巨人在2029年超過美國的GDP。這可真是笑話，畢竟中國 國有企業的腐敗，世界聞名，連印度可能都趕不上，還能超越美國嗎 ？中國的GDP多半是靠外資撐起的，國有企業有何能耐？



文章也指出，美元仍然是全球儲備貨幣，但是美國的支柱包括它的軍 事聯盟、貿易領導和它促進西方政治價值的意願，正在被削弱。美國 人和歐洲人一直認為，人類發展的漫長弧線傾向於自由民主。「但如 果他們錯了呢？」後面這個假設並不存在，畢竟美國的自由民主， 已造就了許多世界級的企業與富豪，如微軟的比爾蓋茲、 臉書的馬克祖克伯與蘋果的賈伯斯，中國的企業與富豪能與他們相提 並論嗎？



文章也指出，技術性動盪現在正在使發展中國家的數億工人流離失所 ，但中國政府對經濟的更好控制，將有助於吸收一些在其他地方會產 生較大影響的衝擊。是否如此？值得觀察，畢竟中國許多官員老爺， 多年來已將中國天文數字的財產，以「五鬼搬運」法的方式，偷偷轉 移到國外，以致其經濟有如不定時炸彈，何時會爆開，不得而知。 何況中國的肅貪防腐可是喊了幾十年，問題是成效如何？制度不對， 充其量只能治標，無法治本。

技術性動盪現在正在使發展中國家的數億工人流離失所，但中國政府對經濟的更好控制，將有助於吸收一些在其他地方會產生較大影響的衝擊。中國領導人習近平（資料照，路透）



此外，文章又指出，中國領導人還利用技術來強化西方政府無法做到 的執政黨的政治控制。中國正在發展的「社會信用體系」是一個允許 國家官員評估一個人的財務數據、社會關係、消費習慣和尊重法律的 情況，以建立公民「誠信」的制度。這又更是笑話， 畢竟中國政府擔心民眾造反，刻意封鎖網路與世界的溝通管道， 只是讓人敢怒不敢言，也是開世界潮流倒車，如何建立「 社會信用體系」？



如果共產主義是世界潮流，那麼東歐與俄羅斯等國家，為何早已紛紛 向西方國家看齊？中國如果也實施民主制度，的確可以維護國家與政 權的合法性，才是真正以人民為主人的國家，真正有助於世界和平與 穩定發展，贏得舉世肯定，只是這麼一來，許多權貴與其子弟的特權 何在？當年滿清政府之所以被推翻，台灣的國民黨之所以被台灣人民 唾棄，原因在此。





（大學教授）



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