Medpartner》FANCL無添加廣告恐懼行銷的完整真相

有機很好、天然很好、文青很好、環保很好、追求無毒很好，但是要講真正的科學，不要講幹話。在這邊借用邱品齊醫師說過的一句話：「無添加」並不一定表示產品組成就會比較單純，而「無防腐劑」也不表示沒添加具防腐效果的成分。

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近期知名保養品牌 FANCL 拍攝了一隻聳動的廣告，在網路上掀起了一波討論，許多 PTT 以及 Line@ 的朋友紛紛來信詢問，到底 FANCL 的產品是不是真的就這麼棒，無添加防腐劑，而其他品牌的產品真的就比較差嗎？

今天團隊的醫師和配方師將一起跟大家看過這支廣告，順便告訴大家 FANCL 所謂的無添加，到底是怎麼回事！

FANCL無添加的廣告是怎麼說的？產生了哪些問題？

10 月 18 日 FANCL 在臉書以及 Youtube 放上了一支廣告，搭配一些抽獎的行銷手法，讓許多網友們參與留言與分享，在 Youtube 上更有超過 50 萬次的點閱。這是隻短短一分鐘的影片，但不想增加它們的點閱，就直接把重點截圖給大家，有興趣看的朋友們就自己去FANCL的Youtube或臉書上找吧。

FANCL無添加在臉書及Youtube大打恐嚇行銷廣告

這支影片的內容是這樣的：廣告一開始，FANCL 在知名百貨公司門口設點，徵求自願者，只要在臉上塗抹上某罐不明物質超過 30 秒就給現金 1000 元，吸引路人的注意。

FANCL人員拿出一罐產品，說是防腐劑，要路人擦在臉上就給一千元

等到路人上門後 FANCL 的人就出來說，這罐東西其實是防腐劑。當然路人們聽到是「防腐劑」都驚呆了，拿了整罐防腐劑要塗在你臉上，正常人都會拒絕吧。而 FANCL 就利用這些機會，拍攝了路人們驚恐的瞬間。

FANCL趁機捕捉路人驚恐表情

正當路人驚呆的時候 FANCL 就再趁機趕快宣傳多數的廠牌都添加防腐劑很糟糕，而我們 FANCL 是無添加好棒棒。

FANCL趁機宣傳市面上多數產品都使用防腐劑

路人們看完的反應，當然是嚇得半死。畢竟不是每個人都對防腐這麼熟悉，因此有些人因為不清楚相關的議題，講出了很害怕的話。例如：「那我平常擦的不就都是防腐劑？」

FANCL影片中，路人非常驚恐，覺得「我平常擦的不就都是防腐劑？」

這支影片毫無疑問地，非常高度簡化了「防腐」這個在保養品重要的關鍵。所有的保養品幾乎都需要防腐，不然產品變質或腐敗，對皮膚造成的後果可是比添加了防腐劑還嚴重。你跟正常人說要把整瓶的防腐劑抹在你臉上，誰會答應啊？但如果是在法定的防腐劑濃度限量下，塗抹在臉上一段時間，根本也沒這麼好害怕。趁機說別人的產品有加防腐劑，自己的就沒有添加，這種作法就是標準的「二分法」，醜化對手的產品，實在不可取。而引導對防腐不熟悉的路人，説出過度驚恐的話語，剪接在影片中，更是糟糕。例如這句「那我平常擦的不就都是防腐劑？」就是標準的例子。大家平常在擦的怎麼可能「都是防腐劑？」有人是買整罐防腐劑回家擦的嗎？正常狀況擦的都是保養品，加上法定限量濃度以下的防腐劑，基本上「安全性」的層次是無虞的。至於刺激、敏感等問題，這不只是防腐劑可能產生，其他成分也有可能。

但很多朋友可能會想知道 FANCL 是就真的無添加防腐劑嗎？讓我們繼續看下去。

FANCL無添加是真的無添加嗎？是怎麼做到無添加的？

FANCL 在自己的官方網站上，不停主打無添加。並且訴求無添加就是不傷害皮膚。以下這張圖片截圖自 FANCL 的官方網站，它們的說法是「面對環境的污染，我們難以避免，但我們可以拒絕防腐劑繼續污染肌膚」。將防腐劑醜化、簡化到只要用在你身上，就是「污染肌膚」。

FANCL官網上對防腐劑的說法

有些保養品成分是非常穩定，不添加防腐劑也不會怎樣的，例如很便宜的凡士林，你買一罐擺在桌上，不需要加防腐劑也沒關係，因為微生物根本不想吃。但多數保養成分往往是營養、容易受到微生物或環境影響而變質的，包含 FANCL 自家的產品也不例外。那要怎麼做到它們所謂的「無添加」呢？

我們先一起複習防腐的三個層次。

要做到好的防腐，是一個「系統性問題」，添加防腐劑只是其中的一種作法。在國內依照衛生福利部的規定，只要你使用的成分沒有化妝品中防腐劑成分使用及限量規定基準表中表列的成分，就可以宣稱「無添加防腐劑」。但實際上，產品還是需要防腐的，在 FANCL 的例子上，依照 FANCL 自己標示的全成分，在多項產品中都可以看到使用了 Butylene Glycol（丁二醇）以及 Pentylene Glycol（戊二醇） 這類的多元醇，可以合理推測該公司是使用了多元醇的成分，產生不較容易腐敗的「防腐相」，但並不代表沒有添加「不具防腐能力」的成分。

多元醇除了防腐，也有保濕的效果。所以使用多元醇系統的廠商多數會宣稱這些成分是用來保濕，但刻意不提這也可以用來防腐，而濃度較高的多元醇仍可能對皮膚產生刺激的副作用。至於這些廠商使用的多元醇濃度有多高？這我們就不得而知。

追求無防腐劑、無刺激成分，是值得前進的方向。例如就有某國外廠牌的玻尿酸原液，一小瓶就要賣幾百塊，限定拆封後單次使用。如果在無菌的狀況下填充，拆封後立即使用完畢，確實是可以不用加防腐劑的，但問題就是，用一次就要上百元的玻尿酸產品，你買不買得下去呢？好的產品往往要付出更高的代價，但市場上更多的常是「沒這麼好的產品」，但透過行銷手法，讓你付出「超額的代價」啊！

FANCL應該做的是正確的知識宣導而非恐懼行銷

MedPartner 團隊對於「打擊廠商」實在沒什麼興趣，但是刻意使用負面的恐懼行銷，讓消費者聽到「防腐劑」就色變，其實是很糟糕的行銷手法。我們希望廠商都不用恐懼行銷，而是用真正的科學觀念來和民眾溝通理念。有機很好、天然很好、文青很好、環保很好、追求無毒很好，但是要講真正的科學，不要講幹話。在這邊借用邱品齊醫師說過的一句話：「無添加」並不一定表示產品組成就會比較單純，而「無防腐劑」也不表示沒添加具防腐效果的成分。

對於成分這件事情，如果抱持著非黑即白的錯誤觀念的消費者，是很難選到價格合理又適合自己的產品的。而對於廠商來說，把成分用二分法看待，也將導致產業的惡性循環，詳細的理由在 Zoocci質物系的選物標準迷思這篇文章講得很清楚。

我們誠心建議 FANCL 應該把這支影片下架，另外拍一支影片讓民眾更清楚了解有關防腐的完整知識。而我們也要呼籲民眾避免購買使用恐嚇行銷手法的產品，這樣才能讓業者知道，用恐嚇行銷是嚇不倒我們的，業者應該用正面、真正科學的方式來跟民眾溝通品牌理念才對。

有關防腐劑，我們另外推薦兩篇文章，建議大家可以延伸閱讀，增加自己對防腐的完整觀念：

不用防腐劑可以嗎？圖解認識化妝品保養品防腐劑迷思

Paraben、甲醛、多元醇、鹵化物防腐行不行？圖解認識化妝品保養品防腐劑迷思

希望大家建立更完整的觀念架構後，更有機會選到適合自己的產品，也能對產業的亂象產生遏止作用！





本文經授權轉載自Medpartner美的好朋友: FANCL無添加廣告恐懼行銷的完整真相