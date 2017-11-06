自由開講》簡太郎到底算老幾？

馬英九或簡太郎，其中必有一人在說謊？！（報社合成照）

鄧鴻源

行政院獵雷艦案調查報告揭露，時任行政院秘書長的簡太郎兩度召開協調會，引發質疑。簡太郎發布新聞稿強調，總統府轉來的陳情信函已函轉業管部會處理，他沒看過，也沒接獲任何高層指示，何來施壓？無論是馬英九或簡太郎，顯然都在打太極拳。



照理說，屬於內政的事物，總統府理應退回陳情信函，請當事人直接向行政院陳情，何需總統府轉寄行政院？試問，行政院收到總統府轉來的信函，能置之不理嗎？既然如此，能說總統沒有給行政院壓力嗎？



簡太郎說，總統府轉來的陳情信函已函轉業管部會處理，他沒看過。那麼他當行政院秘書長是否幹假的？那麼是哪一部會寄來的文件，才夠資格讓他看？簡太郎到底算老幾？簡太郎這樣的說法不是在打太極拳，甚麼才是？



總之，馬英九或簡太郎，其中必有一人在說謊，否則這麼一筆巨大的貸款，是區區一小科員或銀行董事長能獨自決定的嗎？



（大學教授）



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