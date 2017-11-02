胡，怎麼說》牛，牽到北京怎麼變成「狗」！？

有句俗話，牛牽到北京還是牛！奇哉，怪哉！怎麼有些牛牽到北京變成狗！？

一名男子在中國北京餐館前遛狗。（美聯社）

而且，還對中國共產黨大搖尾巴，乞求入黨，還唱起紅歌「感恩習父！讚嘆習父！」，難道去了中國就變性？被中國夢完全洗腦？或者，他們的基因本就「是狗非牛」！

中共十九大，中國搞「習近平崇拜」到了高峰，「習近平新時代中國特色社會主義思想」長而拗口的16字真言咒語，成為今後中共治國理政唯一指針，中國從上到下都在努力學「習」，數十所大學立即成立習近平思想研究所或中心。的確，這好大一波造神運動，習思想+習獨裁，一個怪異的假面「哲皇」，竟就這樣在現代中國誕生。

中國搞「習近平崇拜」到了高峰。（路透）

一黨專政加一代哲皇，中國古代所謂「天地君親師」，都給習近平一人佔盡，習既作之君、大權一人獨攬，又作之師，習思想一統中國，如天大地大。於是，類似「感恩習父！讚嘆習父！」 的頌習、崇習之聲響徹中國。

不過，習父=seafood或seefool，這個等式，就民主世界觀點來看十九大後的中國，顯然是成立的。

受到習近平造神崇拜熱的影響，從台灣去中國留學的人，竟把民主、自由、法治等丟掉，搶搭中國崇拜習近平熱，盧麗安當上中共黨代表發表對台統戰言論而火紅，居加拿大20多年去中國的台生王裕慶連忙表態申請加入中國共產黨，另一中國台生張立齊怕落人後趕緊告白，稱自己三年前就年年申請入黨，還批判台灣「言論不自由，思想被壟斷」。他們並指控台灣當局「恐嚇」要撤掉他們在台的戶籍及國籍云云。

中共十九大黨代表盧麗安（左）台灣戶籍已遭廢止。（中央社檔案照）

北大台生王裕慶（見圖）想效法盧麗安，加入中國共產黨。（圖擷取自環球時報）

一名北大台籍博士生張立齊公開聲稱，台灣「言論不自由、思想被壟斷」，還說已申請加入中國共產黨多年。（圖擷自臉書）

他們為紅、為入黨發表的搖尾巴言詞，不值一評，這裡只反問兩句，一，在台灣，我們都可以時時刻刻批判蔡英文及所有大小官員、政黨，你敢在中國批評習近平、中共一個字嗎？二，如中國像你說的那樣好、台灣很糟糕，你就速速投奔中國，何必在意在台戶籍國籍被依法撤除呢？

「如果政府設立集中營，世界應當明白，它一定有很好的理由」（引自李忠憲教授臉書譯文），這是挪威籍1920年諾貝爾文學獎得主克努特‧漢森為希特勒及納粹黨辯護的用語。他的作品很優，卻信仰尼采的強人（超人）學說，支持納粹暴政、崇拜獨裁屠夫希特勒，在納粹大軍侵略時，還要挪威人放下武器接受希特勒統治。戰後挪威最高法院判他叛國罪監禁終身。

漢森是信仰錯誤，你們呢？到了中國，為了求自己富且貴，就變成為專制政權找理由、向獨裁強人搖尾巴的狗！？