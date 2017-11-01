Medpartner》火鍋煮蝦飄橘紅物會慢性中毒？若不是白佩玉的無毒蝦業配文就是記者不讀書又不問專家！

煮蝦子的過程中，蝦紅素會從蝦子體內釋放出來，就是你在湯鍋上看到的橘紅色泡泡。只要是正常的蝦子，煮了都會釋放出蝦紅素。而蝦紅素是一種脂溶性的成分，是類胡蘿蔔素的一種，有很好的抗氧化能力，其抗氧化能力甚至比同類的葉黃素，或者是維他命 E 和維他命 C 都還高，因此在一些保健食品中甚至有在賣高劑量的蝦紅素，而且費用還不便宜喔！

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「火鍋煮蝦飄橘紅物會慢性中毒？」「不肖業者會自己添加蝦紅素！」這兩天又收到一堆網友傳訊到 Line@ 提問，看了原始的新聞連結，真的覺得心好累。這些主流媒體到底什麼時候才要負起一些社會責任呢？通篇講的東西都在鬼扯，最後再找了個「無毒蝦」專家來講一堆怪話，這篇文章除了嚇唬民眾，還有刺激「無毒蝦」的銷量，到底對誰有幫助呢？這篇新聞如果不是業配，就是記者完全不讀書又不願意問真正的專家，真的是非常不負責任的新聞！

氣話講完了，我們就用科學好好來打臉這篇新聞吧！

火鍋煮蝦飄的橘紅色物質是什麼？就是蝦紅素沒錯！

我們先看看新聞的原文是怎麼寫的吧：

「近日天氣降溫，不少民眾吃火鍋暖暖身軀，但把蝦子丟進火裡，水面會出現一層「橘紅漂浮物」，可別以為是精華就吃下肚，小心這可能是化學物質「蝦紅素」，吃多恐造成慢性中毒，甚至誘發過敏，嚴重還導致氣喘。一些不肖業者，為了讓煮熟的蝦成現漂亮橘紅色，在飼養時會偷加化學物質的「蝦紅素」，但民眾在購買鮮蝦時，卻難以用肉眼分別，只能透過煮熟後，水面是否有橘色漂浮物來做確認。」

無毒蝦新聞報導截圖-1

有關蝦紅素的知識，想要完整了解的話 Pubmed上面這篇 Astaxanthin: Sources, Extraction, Stability, Biological Activities and Its Commercial Applications—A Review 是目前看到相對完整的資訊。我們就借用來打臉一下這篇鬼扯的新聞吧！

這段從頭到尾，都是亂講。只有一段話講對了，那個飄在水上的橘紅漂浮物真的是蝦紅素。蝦紅素（astaxanthin）是一種存在蝦、蟹類體內的物質，另外在某些海藻、鮭魚身上也找得到。蝦紅素是一種脂溶性的成分，是類胡蘿蔔素的一種，有很好的抗氧化能力，其抗氧化能力甚至比同類的葉黃素，或者是維他命 E 和維他命 C 都還高，因此在一些保健食品中甚至有在賣高劑量的蝦紅素，而且費用還不便宜。

煮蝦子的過程中，蝦紅素會從蝦子體內釋放出來，就是你在湯鍋上看到的橘紅色泡泡。只要是正常的蝦子，煮了都會釋放出蝦紅素。

養殖業者有可能添加蝦紅素嗎？

答案是有可能的。如果你去 google「蝦紅素飼料」就會找到一些相關的廠商資料。通常在飼料中添加蝦紅素，主要是為了改善家禽或者是水產品的顏色，而蝦紅素的抗氧化能力也對養殖的動物有幫助，但這東西非常貴。蝦子本身吃藻類，就會取得藻類之中的蝦紅。另外蝦紅素可以從藻類、真菌或細菌中培養萃取，是美國FDA核准使用的飼料成分，也是合法的顏色添加劑。所以業者在養殖的時候添加蝦紅素可不可以？當然可以！而且添加的蝦紅素，跟蝦子本身自然合成的蝦紅素，在化學結構上是完全一模一樣的東西，都是 Astaxanthin（3,3′-dihydroxy-β, β′-carotene-4,4′-dione），分子式都是 C40H52O4，分子熔點都是 216 °C，密度都是 1.07 g/cm³，沸點都是 774 °C，根。本。就。是。一。樣。的。東。西。

再次強調，不管是飼料中的蝦紅素，還是蝦子自身合成的蝦紅素，都是蝦紅素，都是一樣的東西！（怒吼）

關於蝦紅素，要相信科學？還是無毒蝦專家跟記者？

這則新聞我們本想一笑置之，但看到這段實在氣到不寫不行。新聞中是這樣寫的：

「無毒蝦專家白佩玉表示，是因孩子吃東西會有過敏現象，儘管她知道是對蝦、甲殼素、藥物或是飼料的添加物過敏，但卻無法找出真正原因，只好自己養不添加任何物質的蝦，孩子吃下肚就不再過敏。」

無毒蝦新聞報導截圖-2

文中扯了一位「醫師表示」，我們想問寫這篇報導的媒體，到底這位醫師是誰，還是你們不知道去哪抄的、掰的？正常的醫師是不可能講這種話的！另外這位所謂「無毒蝦專家」白佩玉小姐，我們可以尊重你想養蝦的方式，但是你不能亂扯一堆錯誤的觀念！

吃了蝦子過敏，可能是對甲殼類動物的蛋白質過敏、或對其中任何一項成份過敏。但如果是真的對蝦紅素過敏的人，不會因為你沒添加蝦紅素飼料就不過敏，因為蝦子自然合成的蝦紅素跟飼料中的蝦紅素，是一模一樣的東西啦！所以在飼料中添加蝦紅素，並不會增加過敏的風險，請不要為了賣你的蝦，就用這樣錯誤的觀念誤導民眾。

另外我們也要特別呼籲寫這篇報導的媒體，請去請教真正的專家，好好修正這篇報導，不然只會讓自己的形象變成一個業配媒體、不專業的媒體，不為閱聽人做基本把關的媒體。我們要再次強調天然很好、有機很好、環保很好，但是天然不代表無毒，添加合理的添加物，並不代表比較不安全。許多業者往往用這種二分法，去強調自己的產品有多好，但實際上安全性跟品質未必比其他的業者優良，但一定賣得比人家貴。

相信看這篇文章的朋友，有很多親朋好友也看過這篇錯誤的報導，請分享出去，別讓更多人受騙了！

Reference

1.Mar Drugs. 2014 Jan; 12（1）: 128–152. Astaxanthin: Sources, Extraction, Stability, Biological Activities and Its Commercial Applications—A Review

2.FDA：Code of Federal Regulations Title 21, Sec. 73.35 Astaxanthin.