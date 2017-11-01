媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

Medpartner》火鍋煮蝦飄橘紅物會慢性中毒？若不是白佩玉的無毒蝦業配文就是記者不讀書又不問專家！

煮蝦子的過程中，蝦紅素會從蝦子體內釋放出來，就是你在湯鍋上看到的橘紅色泡泡。只要是正常的蝦子，煮了都會釋放出蝦紅素。而蝦紅素是一種脂溶性的成分，是類胡蘿蔔素的一種，有很好的抗氧化能力，其抗氧化能力甚至比同類的葉黃素，或者是維他命 E 和維他命 C 都還高，因此在一些保健食品中甚至有在賣高劑量的蝦紅素，而且費用還不便宜喔！
作者： MedPartner 美的好朋友
2017-11-01 14:55
 | 2017-11-01 14:55

Medpartner

「火鍋煮蝦飄橘紅物會慢性中毒？」「不肖業者會自己添加蝦紅素！」這兩天又收到一堆網友傳訊到 Line@ 提問，看了原始的新聞連結，真的覺得心好累。這些主流媒體到底什麼時候才要負起一些社會責任呢？通篇講的東西都在鬼扯，最後再找了個「無毒蝦」專家來講一堆怪話，這篇文章除了嚇唬民眾，還有刺激「無毒蝦」的銷量，到底對誰有幫助呢？這篇新聞如果不是業配，就是記者完全不讀書又不願意問真正的專家，真的是非常不負責任的新聞！

氣話講完了，我們就用科學好好來打臉這篇新聞吧！

火鍋煮蝦飄的橘紅色物質是什麼？就是蝦紅素沒錯！

我們先看看新聞的原文是怎麼寫的吧：

「近日天氣降溫，不少民眾吃火鍋暖暖身軀，但把蝦子丟進火裡，水面會出現一層「橘紅漂浮物」，可別以為是精華就吃下肚，小心這可能是化學物質「蝦紅素」，吃多恐造成慢性中毒，甚至誘發過敏，嚴重還導致氣喘。一些不肖業者，為了讓煮熟的蝦成現漂亮橘紅色，在飼養時會偷加化學物質的「蝦紅素」，但民眾在購買鮮蝦時，卻難以用肉眼分別，只能透過煮熟後，水面是否有橘色漂浮物來做確認。」

無毒蝦新聞報導截圖-1

有關蝦紅素的知識，想要完整了解的話 Pubmed上面這篇 Astaxanthin: Sources, Extraction, Stability, Biological Activities and Its Commercial Applications—A Review 是目前看到相對完整的資訊。我們就借用來打臉一下這篇鬼扯的新聞吧！

這段從頭到尾，都是亂講。只有一段話講對了，那個飄在水上的橘紅漂浮物真的是蝦紅素。蝦紅素（astaxanthin）是一種存在蝦、蟹類體內的物質，另外在某些海藻、鮭魚身上也找得到。蝦紅素是一種脂溶性的成分，是類胡蘿蔔素的一種，有很好的抗氧化能力，其抗氧化能力甚至比同類的葉黃素，或者是維他命 E 和維他命 C 都還高，因此在一些保健食品中甚至有在賣高劑量的蝦紅素，而且費用還不便宜。

煮蝦子的過程中，蝦紅素會從蝦子體內釋放出來，就是你在湯鍋上看到的橘紅色泡泡。只要是正常的蝦子，煮了都會釋放出蝦紅素。

養殖業者有可能添加蝦紅素嗎？

答案是有可能的。如果你去 google「蝦紅素飼料」就會找到一些相關的廠商資料。通常在飼料中添加蝦紅素，主要是為了改善家禽或者是水產品的顏色，而蝦紅素的抗氧化能力也對養殖的動物有幫助，但這東西非常貴。蝦子本身吃藻類，就會取得藻類之中的蝦紅。另外蝦紅素可以從藻類、真菌或細菌中培養萃取，是美國FDA核准使用的飼料成分，也是合法的顏色添加劑。所以業者在養殖的時候添加蝦紅素可不可以？當然可以！而且添加的蝦紅素，跟蝦子本身自然合成的蝦紅素，在化學結構上是完全一模一樣的東西，都是 Astaxanthin（3,3′-dihydroxy-β, β′-carotene-4,4′-dione），分子式都是 C40H52O4，分子熔點都是 216 °C，密度都是 1.07 g/cm³，沸點都是 774 °C，根。本。就。是。一。樣。的。東。西。

再次強調，不管是飼料中的蝦紅素，還是蝦子自身合成的蝦紅素，都是蝦紅素，都是一樣的東西！（怒吼）

關於蝦紅素，要相信科學？還是無毒蝦專家跟記者？

這則新聞我們本想一笑置之，但看到這段實在氣到不寫不行。新聞中是這樣寫的：

「無毒蝦專家白佩玉表示，是因孩子吃東西會有過敏現象，儘管她知道是對蝦、甲殼素、藥物或是飼料的添加物過敏，但卻無法找出真正原因，只好自己養不添加任何物質的蝦，孩子吃下肚就不再過敏。」

無毒蝦新聞報導截圖-2

文中扯了一位「醫師表示」，我們想問寫這篇報導的媒體，到底這位醫師是誰，還是你們不知道去哪抄的、掰的？正常的醫師是不可能講這種話的！另外這位所謂「無毒蝦專家」白佩玉小姐，我們可以尊重你想養蝦的方式，但是你不能亂扯一堆錯誤的觀念！

吃了蝦子過敏，可能是對甲殼類動物的蛋白質過敏、或對其中任何一項成份過敏。但如果是真的對蝦紅素過敏的人，不會因為你沒添加蝦紅素飼料就不過敏，因為蝦子自然合成的蝦紅素跟飼料中的蝦紅素，是一模一樣的東西啦！所以在飼料中添加蝦紅素，並不會增加過敏的風險，請不要為了賣你的蝦，就用這樣錯誤的觀念誤導民眾。

另外我們也要特別呼籲寫這篇報導的媒體，請去請教真正的專家，好好修正這篇報導，不然只會讓自己的形象變成一個業配媒體、不專業的媒體，不為閱聽人做基本把關的媒體。我們要再次強調天然很好、有機很好、環保很好，但是天然不代表無毒，添加合理的添加物，並不代表比較不安全。許多業者往往用這種二分法，去強調自己的產品有多好，但實際上安全性跟品質未必比其他的業者優良，但一定賣得比人家貴。

相信看這篇文章的朋友，有很多親朋好友也看過這篇錯誤的報導，請分享出去，別讓更多人受騙了！

Reference

1.Mar Drugs. 2014 Jan; 12（1）: 128–152. Astaxanthin: Sources, Extraction, Stability, Biological Activities and Its Commercial Applications—A Review

2.FDA：Code of Federal Regulations Title 21, Sec. 73.35 Astaxanthin.

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 養殖業 火鍋 白佩玉 蝦紅素 MedPartner 無毒蝦專家
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.