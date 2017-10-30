紐約地途》萬聖節：大人的嘉年華會，小朋友的兒童節

即使萬聖節並不是一個正式假日，這一天卻可能是全年當中最有節慶氣氛的一天，傍晚在布魯克林先體驗有如天使降臨般的Cobble Hill兒童萬聖節遊行，入夜後轉戰到西村群魔亂舞的Village Halloween Parade，由純真到邪惡，就在一趟地鐵之間。

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六月第二個星期天是美國國定的兒童節，不過美國人似乎比較關注晚一個星期的父親節，六月起所有電視媒體便都是要買送給父親禮物的廣告。那麼聖誕節應該是最能代表兒童過節的節慶吧？可是除了十二月二十五號當天一早起來拆禮物外，似乎也沒其他活動是專屬於小朋友可以做的。如果真的要找一天是真正可以讓小朋友們盡情玩樂的節日那應該非萬聖節莫屬了！

在紐約，這一天不僅小朋友可以四處敲鄰居門玩trick or treat遊戲要糖果，許多社區更有專屬小朋友的萬聖節大遊行。

每年的萬聖節是小朋友最期待的節日之一，可以手做南瓜燈，又可以參加萬聖節化妝遊行，活動滿滿。（圖：作者提供）

紐約客迎接萬聖節並不是只在當天大家盛裝打扮成妖魔鬼怪出外參加派對遊行而已。從十月初開始陸陸續續便可以在紐約市裡看到許多人家在住屋外面做萬聖節主題的佈置。大蜘蛛，骷顱頭，邪惡表情的南瓜燈都是基本配備。如果是家裡有庭院的，可能就會改裝變成一個小小的墓園。皇后區的森林小丘社區，因為多是獨棟別墅或是屋前有草坪，許多家庭都有做萬聖節佈置，夜晚時鬼火嶙峋的燈光照射吊在樹上的道具骷顱，頗為嚇人，也增加附近居民晚上出門散步探險的樂趣。不過最讓筆者印象深刻的萬聖節佈置不是在那些花園別墅，而是在布魯克林的Brooklyn Heights, Cobble Hill和Carroll Gardens這三個社區。

紐約許多社區家庭在十月初便開始做萬聖節房屋佈置，有些真很可怕，有些則是黑色幽默，創意盡出。（圖：作者提供）

這三個地方被紐約房地產界歸類於紐約市最適合有小學或年紀更小的小朋友年輕家庭居住的社區之一，在這裡的街道行走可以看到相當多年輕家長推著嬰兒車或是帶著學齡前小朋友在戶外活動。這裡的房子多為二戰前就蓋好的棕石建築（Brownstone），有著上行石階（walk-up）的大門和挑高的空間，在沒有花園草坪的情況下，這裡屋主的萬聖節佈置，則會發揮創意往上發展。每年萬聖節前夕都會習慣地來這幾個社區走一走，除了享受舒適的秋天外，也看看有什麼新鮮的佈置，感染一些萬聖節的氣息。而萬聖節的重頭戲當然還是在萬聖節當天的遊行和小朋友的trick-or-treat了。

布魯克林的Brooklyn Heights，Cobble Hill和Carroll Gardens是紐約萬聖節時很值得來參觀萬聖節佈置的三個社區。（圖：作者提供）

提到遊行，曼哈頓的Village Halloween Parade舉世聞名，每年超過五萬名參加遊行的紐約客不論是反應時事還是有特別主題都挖空心思做最驚世駭俗的裝扮，也有許多本身就是裝置藝術的大型主題花車魚貫而過。就算是在兩旁圍觀數十萬名的群眾也多會做特別裝扮共襄盛舉。萬聖節當晚整個第六大道遊行路線附近的街道用群魔亂舞來形容絕不為過。如果是初到紐約，西村的萬聖節遊行絕不可錯過！但如果已經有經歷過這精彩盛事，或是想見識萌到不行，倍感溫馨的萬聖節遊行，那麼萬聖節當天下午在布魯克林Cobble Hill 的兒童萬聖節遊行則絕對是會讓人難忘的活動。

今年即將邁入第44年的曼哈頓Village Halloween Parade是紐約全年中最受歡迎的活動之一，整個格林威治村附近可以說是群魔亂舞。（圖：作者提供）

曼哈頓的Village Halloween Parade是成年人的派對，Cobble Hill的萬聖節遊行就是小朋友的天下了！就像前面提到的，Cobble Hill這一帶有小朋友的家庭非常多，所以未來的主人翁是遊行的主角。為了萬聖節的遊行，小朋友們可能都在好幾天前便開始計劃當天要做何打扮。大人也都會鼓勵小朋友發揮自己的創意，協助完成遊行的裝扮道具。年紀更小的小孩們父母也是會運用巧思，把小朋友做超萌的裝扮。而且家長們也不會讓他們的小孩專美於前，自己也得精心打扮。如果家裡有寵物，也是同樣規格來重裝打扮！因此在Cobble Hill的Halloween Parade是非常溫馨可愛又充滿創意的家庭化妝派對，不僅沒有萬聖節那種恐怖駭人的氣氛，反而是讓人開心療癒。

曼哈頓的萬聖節遊行是大人們的嘉年華會，布魯克林的萬聖節遊行則是屬於小朋友的溫馨可愛家庭活動。（圖：作者提供）

萬聖節當天的活動並不會隨著遊行結束而曲終人散，而是所有小朋友開始到鄰近人家進行trick-or-treat的要糖果活動。因為這是一個社區取向的活動，Brooklyn Heights, Cobble Hill和Carroll Gardens的住戶和商家大部分都會大方地歡迎小朋友來領取糖果，打扮成魔鬼妖怪的大人此刻都變成聖誕老公公似的，坐在自家門口廣發糖果，小朋友拿到滿滿整袋糖果的開心滿足溢於言表。

除了化妝遊行，trick-or-treat是小朋友們過萬聖節不能缺席的活動，住戶店家都會熱情提供糖果給裝扮可愛的小朋友們。（圖：作者提供）

即使萬聖節並不是一個正式假日，這一天卻可能是全年當中最有節慶氣氛的一天，傍晚在布魯克林先體驗有如天使降臨般的Cobble Hill兒童萬聖節遊行，入夜後轉戰到西村群魔亂舞的Village Halloween Parade，由純真到邪惡，就在一趟地鐵之間。