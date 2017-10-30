Medpartner》從剛果走私鸚鵡會導致伊波拉危機？問題醫藥新聞破解

伊波拉病毒是個致死率高，非常嚴重的傳染病。國內的防疫單位，例如疾病管制署對相關的新聞以及疫情監控是很嚴密的。這次的走私事件，可以視為是一個防疫的漏洞沒錯，但問題不會是「依波拉」，相反的，因為是禽鳥被在多地轉運，反而「禽流感」被帶入台灣的機會比較高。

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這幾天收到民眾提問，在媒體上看到有人從剛果共和國走私了鸚鵡到台灣，恐怕會引起伊波拉病毒傳染到台灣來的危機，非常緊張，希望我們提醒民眾要注意。仔細去看了這則新聞之後，才發現其實漏洞百出。為了避免更多人被誤導，或者是部分有心人士利用這樣的新聞去炒作自己的防疫產品，團隊特別去查詢了相關資料，希望讓大家更了解狀況。禽鳥走私會導致伊波拉病毒襲台？這篇報導錯誤的內容可能導致民眾不需要的擔心害怕，因此必須澄清，也期待媒體願意更正報導。我們決定對這樣的錯誤報導提出更完整的說明，大家一起長知識吧！

媒體報導從剛果走私鸚鵡的新聞

看到這樣的標題，大概民眾會嚇死。兩百隻從伊波拉疫區來的鸚鵡誒！！！在台灣到處跟人接觸，台灣不就馬上要變鬼島了嗎？別緊張，趕快跟著我們看下去。

伊波拉病毒是什麼？伊波拉病毒有哪些傳染途徑？

伊波拉病毒感染是一種由伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病。初期症狀跟流感有點像，通常是突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等。但接下來就跟流感不太一樣了，會接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。

重症的患者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。過去感染個案的致死率平均約 50%，依過去疫情經驗約在 25%-90%。目前台灣沒有境外移入或任何本土感染的案例。

媒體報導說：

「日前非洲剛果地區爆發新一波伊波拉病毒攻擊，死亡案例傳出。沒有想到，伊波拉如今很有可能被帶進台灣，而且還是大剌剌地走國門入境。」

但伊波拉病毒的傳染途徑主要是：

1.接觸受感染的果蝠

2.透過中間宿主之野生動物，例如受感染的猴、猿再傳染給人

3.人與人之間傳染主要是接觸到感染者或屍體的血液、分泌物、器官、精液

4.可能間接接觸被感染者體液污染的環境而被感染

5.不會經由水、蚊蟲叮咬、也未有空氣傳染的案例報告

所以禽鳥是「不會」傳染伊波拉的。跟禽鳥最像的傳染動物應該是「果蝠」，但人家果蝠是小型哺乳類動物，只是人家長了翅膀而已，不能這樣一概而論啊～

剛果現在伊波拉疫情到底嚴不嚴重？

報導裡面提到，剛果的伊波拉的疫情很嚴重。底下是媒體報導的原文截圖。

媒體報導伊波拉病毒在剛果肆虐，但其實在2017年10月狀況並非如此

媒體說：「本刊接獲線報，今年八月底正值剛果疫情爆發期間，財政部關務署台北關桃園機場查緝小組，竟讓不肖報關行人員以 A、B 貨換包的方式，從桃機管制區內，將一批未經檢疫過的灰鸚鵡挾帶入關。可怕的是，這批灰鸚鵡是由剛果出發，中途過境馬來西亞，最後被運進台灣。」

但根據世界衛生組織在今年 7 月初發布的資訊，剛果在 7/2 就已經連續 42 天沒有新增伊波拉病毒的感染病例。為什麼會算 42 天這個奇怪的數字呢？原因是依波拉病毒的潛伏期是 21 天，通常兩個潛伏期長度的時間內沒有新增病例，就可以視為疫情告一段落。而這次疫情主要發病在剛果北部省份，也不是全國性的傳染。

所以媒體報導，「今年八月底正值剛果疫情爆發期間」，這段話其實是有很大的事實錯誤。

錯誤的疫情報導可能造成什麼問題？

伊波拉病毒是個致死率高，非常嚴重的傳染病。國內的防疫單位，例如疾病管制署對相關的新聞以及疫情監控是很嚴密的。這次的走私事件，可以視為是一個防疫的漏洞沒錯，但問題不會是依波拉，相反的，因為是禽鳥被在多地轉運，反而「禽流感」被帶入台灣的機會比較高。

錯誤的疫情報導可能引起民眾不必要的恐慌，但這則報導其實只要打一通電話到疾病管制署，就不可能會出這種烏龍了。有關醫藥、健康、防疫相關的報導，事涉民眾的健康以及社會的安定，媒體這部分的責任可千萬不要輕忽了啊！

我們很肯定這位記者做的調查報導，至少在非關疫情的部分，訪查了不少人物也查詢了不少資料。但有關疫情部分，真的還是建議要問專家啊～非常期待媒體能夠對這則新聞做出更正。也請大家幫忙分享這則新聞出去，不要讓更多親友因此擔心受怕，也一起長知識吧！

Reference

疾病管制署：伊波拉病毒感染

世界衛生組織：Ebola outbreak Democratic Republic of the Congo 2017

本文經授權轉載自Medpartner美的好朋友: 從剛果走私鸚鵡會導致伊波拉危機？問題醫藥新聞破解