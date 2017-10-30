一路向南》追隨泰國九世王的腳步：Coro Field 協助農民自給自足轉型

農民轉型的案例不罕見，複合式多方經營成為趨勢。鄰近曼谷的府份，如暖武里、羅勇、尖竹汶等府的果農除種植外，另以觀光概念包裝果園，打造寓教於樂的旅遊景點。業者利用地利之便，推出類似一泊二食套裝行程，帶領遊客享受採果樂趣，也能大啖海鮮，並在特色民宿住上一晚，短暫脫離都會塵囂。當趨勢帶起潮流，特色與管理成為競爭中的關鍵。

小叔／泰國菁菁寮 Jeknoi Changpuak（泰國朱拉隆功大學語言學博士）

泰國剛完成九世王的火化典禮，最引人注目的火葬壇造價不斐，是泰國人民獻給九世王最後的禮物，感謝他七十年來為人民所做的一切。火葬壇象徵須彌山，營造出天堂，四週以九世王生前的事蹟為裝飾，而這些事蹟多以農業水利相關。深入地方關懷農民，一直是九世王深受敬佩的原因之一。

與農民站在一線，以王室專案開創機會，協助學習相關技能，讓農民「自給自足」。

火葬壇傳出濃煙，九世王的世代也正式結束，但他的精神將在泰國人民心中永世流傳。九世王在泰國人民心中有無限影響力，「知足常樂」成為日常生活的諄諄教誨，九世王的理念也反映在政府做決策時的考量。

泰國 4.0 推精緻農業

從農業、輕工業到精緻工業，泰國政府重新規劃未來願景，目前正進行「泰國 4.0」經濟發展模式。預期在國家發展的同時，也能改善整體社會結構。所謂「泰國 4.0」包含四大方向：一、促進經濟繁榮，二、建立健全社會，三、提升人民福利，四、加強環境保護。

為此，泰國政府計畫投入生產總額的百分之四提升研發能力，希望能在五年內見成效。

除將焦點放在科技與創新上，以農為本的泰國不忘特別強調精緻農業。協助農民從傳統農業轉型以符合潮流，創造更多經濟效益。為因應「泰國 4.0」，泰國農業合作部推出智慧中小企業專案，推廣並輔導中小企業往精緻農業發展。首先必須指導農民學習如何將科技導入農業，同時建立同業人際網絡，讓目前近十萬名精緻農業從業人員透過分享，讓產業迅速茁壯發展。

「唯有穩固的經濟發展才能縮短貧富差距，改善社會資源分享不公等情況」

以農為本的泰國不忘特別強調精緻農業。協助農民從傳統農業轉型以符合潮流，創造更多經濟效益。為因應「泰國 4.0」，泰國農業合作部推出智慧中小企業專案，推廣並輔導中小企業往精緻農業發展。（圖：網路）

泰國總理巴育表示，希望可在二十年內，泰國農民每人每年平均有三十九萬泰銖的收入。為了達到這個目標，國庫預計投入八十億泰銖在三十五府提供農民借貸、在各地新增五千座大型農作場、另輔導八億平方公尺大的稻田改種其它經濟作物。無論軟硬體設備，轉型是「泰國 4.0」官方與民間的確切方向。

觀光農業已成趨勢

農民轉型的案例不罕見，複合式多方經營成為趨勢。鄰近曼谷的府份，如暖武里、羅勇、尖竹汶等府的果農除種植外，另以觀光概念包裝果園，打造寓教於樂的旅遊景點。業者利用地利之便，推出類似一泊二食套裝行程，帶領遊客享受採果樂趣，也能大啖海鮮，並在特色民宿住上一晚，短暫脫離都會塵囂。當趨勢帶起潮流，特色與管理成為競爭中的關鍵。

泰國叻丕府為熱門休閒度假地區，興起一股週末假日田園樂，適合各年齡層的旅客，座落此區域的 Coro Field 休閒農場更帶起了哈密瓜熱。這座農場整體規劃走日系簡單清爽風格。Coro 在日語中指「時間」，經營者表示，「盡力讓每位到訪的遊客能在這片園地享受美好時光，在大自然裡紓壓放鬆。 」經營品牌不易，品牌價值更須細心營造與維護。

Coro Field 休閒農場帶起了哈密瓜熱。這座農場整體規劃走日系簡單清爽風格。（CORO FIELD臉書粉絲頁）

Coro Field 位於曼谷的辦公室由帶小庭院的舊屋改造而成，低調藏在巷弄內，室內掛著一張果園的鳥瞰圖。兩兄弟共同創辦，哥哥波特留學美國，專長技術；弟弟彼得在澳洲受教育，負責行銷。回到曼谷後各自忙碌，最後齊力經營這個與他們背景相差甚遠的事業。採訪時波特為主要發言人，彼得在一旁認真聽，「我先有創業的想法，但沒有我弟弟的協助沒辦法實現。」

農業菜鳥貼地學習

波特畢業後先加入家族有機肥料工廠，農業菜鳥要將新概念帶入傳統產業遭遇重重困難，「最難突破的是學會如何與農民溝通。」不難想像，一位在曼谷成長的都會人，從高中起就在美國求學，人生與農業毫不相關。

「我就住在農場裡，每天騎機車去拜訪農民，穿著簡單，不敢穿戴任何配件」

波特描述一開始要推銷有機肥料給農民時的困難點，「我必須要用他們的語言與方式溝通，對我來說是一大課題。」 經過五年的努力，也小有成績，但終究不是他想要的事業。「我們有優質的肥料，幫助了農民，但怎樣可以做到更大的雙贏？」考量自己也考量農民，想了很多事業模組，但評估後總覺得成功率不高，一度陷入掙扎的迴圈。當時有機肥料工廠也有上百位員工，如果將工廠關閉，那些員工該何去何從，又如何能夠拋棄那些已有情感的農民朋友。

土地與肥料的優勢，加上農民有技術與勞力，把這些元素集合在一起，「自給自足」就有新發展。（CORO FIELD臉書粉絲頁）

「我去清邁剃度出家四十五天，當成是修行，也當成是休息。」

選擇清邁是因為距離曼谷遙遠，減少朋友爭相去寺廟拜訪的機會。徹底放空，在寺廟過著最簡樸的日常生活，有多少資源就做多少事。「我突然開竅，我們有土地與肥料，農民有技術與勞力，把這些元素集合在一起，「自給自足」應可有新發展。」

「自給自足」元素整合創商機

如此一來肥料工廠不須關閉，也不必棄農民而去，於是有了執行的方向。先在叻丕府整地設裝備，先在一萬多平方公尺大的地開始種植哈密瓜、馬鈴薯、番茄等經濟農作物，初步的計畫成功，每個人都可被照料得當。「後來我們又看到了商機，越來越多旅客在當地出現。」觀光農場的概念更加成型。

CORO FIELD初步的計畫成功，每個人都可被照料得當。後來越來越多旅客在當地出現。觀光農場的概念更加成型。（CORO FIELD臉書粉絲頁）

加購土地整建後，現在有三萬多平方公尺大的地已運用，農場設計也榮獲景觀設計大獎。以哈密瓜為行銷重點，觀光農場裡目前分成五項主題，讓遊客體驗哈密瓜等新鮮蔬果採收、相關手作活動等，農場內的咖啡屋提供餐點與飲料。

「我主要待在叻丕府的農場，曼谷這邊的行銷交給彼得負責。」

眼前的成功帶來更多壓力，唯有不斷創造機會才能繼續往前行。近期又在曼谷開設餐廳，從產地新鮮直送餐桌，創造更多商業機會，未來也會在農場中開設民宿。同時波特仍繼續與農民交流農作上的新技術、線上販賣有機肥料、持續傳達合作社理念，讓更多農民可在他們的協助下成為 Coro Field 的供應商，建立有機農場社群。

商業發展的同時莫忘初衷

農民常是社會進步發展被忽略的一群，他們的產出卻又是一般人的生活依賴。他們需要更多機會，需要更多協助，才能有更上一層樓的發展。沒有輔助的「自給自足」，也不過是另一種自生自滅，如不知足常樂日子要如何過下去。九世王生前盡所能開設農業專案，教導農民技能，給予機會，才能夠改善農民的生活條件，這樣的精神除了政府外，還需要由更多人傳承。

波特與彼得正用新生代的知識與手邊資源執行這概念，只不過該注意的是，當這些整合以商業與利潤為考量時，其實不難理解，否則如何提升農民生活水平。只是利字當頭，要把持住的是如何不演變成壓榨，畢竟有太多立意良好的案例，出發良善，最終走向農民的痛苦深淵。這是除了發展事業外，波特與彼得必須牢記在心的初衷。