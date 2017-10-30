自由開講》加拿大的牛牽到北京還是牛

劉立

一早看到在北大念書的朋友傳來，關於今天《中國時報》頭版報導：「盧麗安效應 北大台生申請入共產黨」的內情原來不單純，引述如下：

對於個人的政治立場我們一概尊重。但這位宣稱要加入共產黨的北大「台生」王裕慶博士其實是加拿大人，拿加拿大護照，但中共黨章明確規定外國人不得加入中國共產黨。所以我們應呼籲王博士效法盧麗安，不但放棄台灣藉，也要放棄加拿大藉，做一個真正有血性的共產黨員。別學黃安一樣罵台灣又吃台灣。

記得去加拿大領事館放棄國籍喔。（圖截自中時電子報網頁）

政治選擇應該被尊重，但更應該打假，打投機分子，一個想出風頭的人還認為別人跟他一樣傻，他拿加拿大護照的事在北大台生圈人盡皆知。他入錯黨了，他應該去加入加拿大共產黨。

嘴砲原來不分國籍，真那麼有心，快點放棄加拿大藉，不要以為這個世界上的人都跟你一樣笨。

（文字工作者）

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