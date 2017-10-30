韋恩的食農生活》媒體又造謠了，蝦紅素不會造成慢性中毒

事實上，蝦紅素就是蝦紅素，不管天然在蝦身上存在的，或是添加在飼料裡來自藻類的，化學式都一樣（都是3,3′-dihydroxy-β, β′-carotene-4,4′-dion），性質也都大同小異。所以不會說煮在火鍋裡，天然的不會溶出來，然後加在飼料裡的就會溶出來。大家不要上當。

韋恩的食．農．生活

蝦紅素是個好東西，就跟大腦一樣，希望您也可以有它。

昨天看到媒體（三立及其它）報導所謂「火鍋煮蝦飄橘紅物 小心吃多慢性中毒」，而這所謂中毒是因為「橘紅漂浮物」，小心這可能是化學物質「蝦紅素」，吃多恐造成慢性中毒，甚至誘發過敏，嚴重還導致氣喘。還有醫師（媒體也不敢報出他的大名）搭腔說這些另添加的「蝦紅素」，若人體吃多恐誘發過敏、長蕁麻疹、嚴重會導致氣喘。然後就有無毒養生專家出來說了，只好自己養不添加任何物質的蝦，孩子吃下肚就不再過敏，點點點點。

（截圖自三立新聞網）

看完這新聞還真啞然失笑，蝦紅素可是市價一公斤幾十萬的東西，廣泛用在醫藥、保健食品、化妝品、飼料裡、被講成毒藥一樣，真是不失台灣媒體作為新聞製造業的本色。

蝦紅素最珍貴的特性，是非常有效的抗氧化劑，他的抗氧化力（自由基清除能力）比維生素C高6000倍， CoQ10 800倍，綠茶兒茶素的560倍，維生素E的500倍。所以在醫藥保健用途上，蝦紅素應用在預防心血管疾病、減緩關節炎、提高運動表現、眼睛保健等多種用途上。尤其是蝦紅素證明有調節免疫反應，與抗發炎能力，相信是對過敏有助益的，根本與媒體所說背道而馳。而應用在化妝品上，則是充分利用他的抗氧化力，富士公司所出的艾詩緹ASTALIFT系列就是最好的例子，是在台灣各大百貨公司都買得到的高級專櫃級化妝品，試問如果蝦紅素會導致過敏，誰敢擦在臉上啊？！而蝦紅素使用於飼料，則是應用它的鮮豔紅色，天然的鮭魚肉、蝦蟹等等呈現紅色，就是反應了蝦紅素的顏色。

蝦紅素是什麼？蝦紅素是天然類胡蘿蔔素家族的一員，最早是是諾貝爾醫學獎得主Dr. Richard Kuhn在鰲蝦身上發現的。自然界中含量最豐富的卻是來自於雨生紅球藻及其他微藻類，蝦子以紅藻為食物，因此會把蝦紅素累積在身體裡，另外蝦子也有自行將其他胡蘿蔔素代謝為蝦紅素的能力。

蝦紅素作為飼料用，在歐美日本等國早就是已經合法的應用了，尤其廣泛用於蝦與鮭魚的養殖上，所以不是新聞。當然蝦紅素的來源可能有所不同，可能是養殖的紅藻，也可能來自於酵母菌、或是細菌的發酵培育。美國還特別有規定，養殖鮭魚如果有添加蝦紅素於飼料裡，必須標示為Color Added ，以與天然野生抓的鮭魚作為區隔。如圖連Whole Foods 都敢賣了，有聽過有過敏、有毒這些問題嗎? Whole Foods 跟這些所謂養生專家比，大家相信哪一個呢?

其實這又是媒體或是偽養生專家常用的一種手法，就是硬要去塑造天然的與人為的區別，然後說天然的多好多好，人工的多差多差，用這種恐怖操縱人心。

事實上，蝦紅素就是蝦紅素，不管天然在蝦身上存在的，或是添加在飼料裡來自藻類的，化學式都一樣（都是3,3′-dihydroxy-β, β′-carotene-4,4′-dion），性質也都大同小異。所以不會說煮在火鍋裡，天然的不會溶出來，然後加在飼料裡的就會溶出來。大家不要上當。火鍋表面的橘紅色泡沫不管煮什麼蝦可能都會出現，如果無毒蝦都沒有，我倒懷疑它是不是不含蝦紅素，營養價值不太好，看完上文大家就會了解，因為這跟飼料技術很有關係，畢竟蝦紅素一公斤可是幾十萬的好東西，沒吃到真是太可惜了。那如果吃蝦子會過敏，還是去做個過敏原檢測看是對蝦肉抗原過敏比較實在。





本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活：媒體又造謠了，蝦紅素不會造成慢性中毒