自由開講》《台灣通史序》算甚麼？

鄧鴻源
教育部課審大會選出高中國文課綱15篇推薦選文，課審大會認為《台灣通史序》內容涉及歧視原住民族，決議換成《鹿港乘桴記》，後者是日治時代至民初女作家張李德和的「畫菊自序」。《台灣通史序》內容則因有「開山撫番」之涉及歧視原住民族的詞句，則給予刪除。
《台灣通史序》被予刪除，連勝文就呱呱叫，試問、有何好叫的？《台灣通史序》內容寫「開山撫番」是甚麼心態？不是大中國心態嗎？不是奴才文學嗎？從清朝、日本到民國，連家像牆頭草，哪一外來政權統治台灣，就拍他們馬屁，如日據時代，其阿公寫「吃鴉片有益論」，像話嗎？其父親當國民黨的官員，來台接收，不知用甚麼方法，短時間內居然從窮光蛋變成巨富，不叫人質疑其操守也真難。
《台灣通史序》被予刪除，連勝文就呱呱叫，試問、有何好叫的？（資料照，擷取自連陣營自拍影音）
文言文推薦選文須符合「原住民族教育法」精神，採取多元文化觀點，維護民族尊嚴，並納入原住民各族歷史文化和價值觀。如《鹿港乘桴記》是由鹿港著名的文人洪繻在日治初期所寫的，寫出了鹿港由繁華落盡後的寂寥景象，也寫出了1895年之後，台灣知識份子的苦悶心情，這才是好文章，《台灣通史序》算甚麼？不過是奴才作品而已。
其它推薦選文中有：先秦：燭之武退秦師，諫逐客書，大同與小康；漢魏六朝：鴻門宴，出師表，桃花源記；唐宋：師說，赤壁賦，虬髯客傳；明清：項脊軒志，晚遊六橋待月記，勞山道士。
顯然中國的文章還是太多了，不知是語文課，文學課，還是歷史課？如勾心鬥角的鴻門宴，或是闡述愚忠的出師表，或風塵三俠的虯髯客。其中虯髯客說自己殺了仇家，拿出仇家的首級與內臟，與李靖等三人以人肉共食。這麼恐怖的殺人兇手，值得當語文課介紹給學生看嗎？
項脊軒志是明朝歸有光的代表作，以項脊軒的周遭環境變遷為主軸，寫人生的變化與感觸，有如現代的小品文，卻用文言文寫，還要學生死背，這不是愚民教育是甚麼？就算全部背起來又如何，學生會應用嗎？平時會用文言文寫嗎？明明可以用白話文寫的，卻用文言文寫，一方面是古人書寫不方便，另一方面是講究美感，才不得不用的文體，現代人有誰還用文言文寫？至於內容大意，參考書翻譯已經很詳細，何必老師講解？
國文課時應改文語文課或哲學課，語文課以白話文為主，講求精確與明白，哲學課講求思辨與批判，讓學生多閱讀、思考與批判，這樣學生才會有興趣學習，也才會有創意產生。長久以來的國文教學，只是訓練學生成為一堆奴才而已，凡是唯唯諾諾，沒有主見，更沒有創意，人人只嚮往鐵飯碗的公務員工作，不求上進，是台灣無法成為創業王國的主因。
（大學教授）
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