自由開講》《台灣通史序》算甚麼？

鄧鴻源

教育部課審大會選出高中國文課綱15篇推薦選文，課審大會認為《 台灣通史序》內容涉及歧視原住民族，決議換成《鹿港乘桴記》，後 者是日治時代至民初女作家張李德和的「畫菊自序」。《台灣通史序 》內容則因有「開山撫番」之涉及歧視原住民族的詞句，則給予刪除 。



《台灣通史序》被予刪除，連勝文就呱呱叫，試問、有何好叫的？《 台灣通史序》內容寫「開山撫番」是甚麼心態？不是大中國心態嗎？ 不是奴才文學嗎？從清朝、日本到民國，連家像牆頭草，哪一外來政 權統治台灣，就拍他們馬屁，如日據時代，其阿公寫「吃鴉片有益論 」，像話嗎？其父親當國民黨的官員，來台接收，不知用甚麼方法， 短時間內居然從窮光蛋變成巨富，不叫人質疑其操守也真難。

《台灣通史序》被予刪除，連勝文就呱呱叫，試問、有何好叫的？（資料照，擷取自連陣營自拍影音）



文言文推薦選文須符合「原住民族教育法」精神，採取多元文化觀點 ，維護民族尊嚴，並納入原住民各族歷史文化和價值觀。如《 鹿港乘桴記》是由鹿港著名的文人洪繻在日治初期所寫的，寫出了鹿 港由繁華落盡後的寂寥景象，也寫出了1895年之後，台灣知識份 子的苦悶心情，這才是好文章，《台灣通史序》算甚麼？不過是奴才 作品而已。



其它推薦選文中有：先秦：燭之武退秦師，諫逐客書，大同與小康； 漢魏六朝：鴻門宴，出師表，桃花源記；唐宋：師說，赤壁賦，虬髯 客傳；明清：項脊軒志，晚遊六橋待月記，勞山道士。



顯然中國的文章還是太多了，不知是語文課，文學課，還是歷史課？ 如勾心鬥角的鴻門宴，或是闡述愚忠的出師表，或風塵三俠的虯髯客 。其中虯髯客說自己殺了仇家，拿出仇家的首級與內臟， 與李靖等三人以人肉共食。這麼恐怖的殺人兇手， 值得當語文課介紹給學生看嗎？



項脊軒志是明朝歸有光的代表作，以項脊軒的周遭環境變遷為主軸， 寫人生的變化與感觸，有如現代的小品文，卻用文言文寫，還要學生 死背，這不是愚民教育是甚麼？就算全部背起來又如何，學生會應用 嗎？平時會用文言文寫嗎？明明可以用白話文寫的，卻用文言文寫， 一方面是古人書寫不方便，另一方面是講究美感，才不得不用的文體 ，現代人有誰還用文言文寫？至於內容大意，參考書翻譯已經很詳細 ，何必老師講解？



國文課時應改文語文課或哲學課，語文課以白話文為主，講求精確與 明白，哲學課講求思辨與批判，讓學生多閱讀、思考與批判， 這樣學生才會有興趣學習，也才會有創意產生。長久以來的國文教學 ，只是訓練學生成為一堆奴才而已，凡是唯唯諾諾，沒有主見， 更沒有創意，人人只嚮往鐵飯碗的公務員工作，不求上進，是台灣無 法成為創業王國的主因。

（大學教授）

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