法操》鄭性澤為什麼「無罪」？

從鄭性澤案，我們可以學到的是，檢調機關應依法執行自己的職權，避免刑求、破壞現場等事件發生。唯有從源頭做起，才能真正地避免冤案的發生，才能讓台灣司法令人民信賴。

文／法操司想傳媒

鄭性澤案裁定再審至今，已過了1年5個月。本案也終於在2017年10月26日宣判，鄭性澤終於獲得「無罪」判決，推翻過去「死刑定讞」的結果。而台灣高等法院台中分院為什麼會做出這樣的判決？無罪的依據又是什麼呢？目前台中高分院，並沒有釋出新聞稿及判決書，讓《法操》先就過去的長期蒞庭旁聽的內容來告訴您！

鄭性澤案的始末……

2002年1月5日深夜，鄭性澤與羅武雄等7人在台中KTV唱歌，羅武雄帶有4支手槍，並將其中2支手槍交由鄭性澤保管。羅武雄唱歌喝酒後已帶醉意，因不滿KTV的服務態度，於是對著包廂的天花板開槍，KTV店內的人員聽到槍聲便打電話報警。

警察獲報趕到現場進行攻堅，員警蘇憲丕第一時間就衝後進包廂，之後雙方人馬爆發槍戰，羅武雄跟員警蘇憲丕在槍戰中死亡，鄭性澤被控告殺害員警蘇憲丕。2006年5月25日最高法院認定，鄭性澤為殺害蘇憲丕的兇手，判鄭性澤死刑定讞。

鄭性澤案經過檢方兩次聲請再審。台中高分院於2016年5月2日裁准再審，並暫時停止執行死刑，被關14年的鄭性澤才終於獲釋。2017年10月26日，鄭性澤獲得無罪的判決。

鄭性澤可能的「無罪」的原因

鄭性澤案會開啟再審，主要的爭點在於「兩階段開槍」說。根據法院先前的判決，認為蘇警身上的兩槍，是在不同的方位擊發，第一個擊發的位置，就是鄭性澤在包廂內的座位，而第二個擊發位置，則是在另一位死者羅武雄的座位。本案開啟再審後，透過兩位專家證人的意見，及蘇警身上的彈道，推翻了兩階段開槍說。

關於「火藥殘跡」、「彈頭位置」等疑點，也在再審的過程中再度的被檢視。「火藥殘跡」的部分，由於包廂空間狹小，案發當時槍林彈雨，空氣中瀰漫硝煙，在包廂內的人都有可能測出硝煙反映。而「彈頭及彈道」，因當時取證的不足，故無法完整還原當時的彈道。

另外「刑求逼供」也是本次再審重大爭點之一。審理的過程中，不僅鄭性澤主張有被刑求，兩位證人到庭也都主張曾受員「警刑求逼供」，被告及證人自白的任意性，受到大大的質疑。

可能「無罪」的理由：罪證不足

鄭性澤案再審至今，審理過程中的確發現諸多的疑點。利入消失的彈頭、案發現場證據調查手段的不當、沒有彈道數據、案發現場被破壞、兇槍被移動、被告及證人都有刑求痕跡等等。

依據罪疑唯利被告原則，經過詳盡的調查，所蒐集到的證據，仍無法證明被告有罪的情況下，就應該做有利於被告的解釋，適用無罪推定原則。本案在案發當時的調查過程，並未用嚴謹的方法取得證據，許多現場跡證，並無在當下好好保存或測量，在15年後，重啟再審程序，也無法將案發現場還原。

這也是為什麼《法操》會認為無罪的理由，是基於認定鄭性澤開槍殺人的罪證不足。因為缺乏當時的現場跡證，無法還原當時的彈道，也是因為如此，才會出現台大法醫學研究所李俊億教授與中央警察大學孟憲輝教授，兩位鑑定人意見上的不同。

在旁聽的過程中，其實可以發現，兩位專家，都無法百分之百的肯定擊發的位置，兩位相同的鑑定意見，僅限於「一階段開槍」說，但在哪個位置開槍，兩位鑑定人都不能確定。因為這和蘇警員所佔的位置、身體的方向息息相關。在有這麼多不確定的因素下，其實無法確定開槍位置，依據罪疑惟輕原則，應判「無罪」。

本案件是我國檢察官為「死刑確定案件」聲請再審的首例，本案得以透過再審程序，去釐清過去諸多的疑點，避免無辜被告遭錯誤執行死刑，實在難能可貴。我們也看到，越來越多冤假錯案受到社會重視，也紛紛開啟再審，讓司法能夠還給他們屬於他們自己的清白！

從鄭性澤案，我們可以學到的是，檢調機關應依法執行自己的職權，避免刑求、破壞現場等事件發生。唯有從源頭做起，才能真正地避免冤案的發生，才能讓台灣司法令人民信賴。





本文經授權轉載自法操： 鄭性澤為什麼「無罪」？

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