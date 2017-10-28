兩岸與國際》騎在虎背上的習近平

一個綜合國力蒸蒸日上、社經體系越來越與國際接軌的大國，其發展方法與出路的選擇，卻不是組織理論上所講的，價值系統應越包容、結構功能應越分化，相反地，習近平卻選擇集中化與單元化的方向，不是順應潮流，而是逆流而行。這使得報告中所謂的「黨的領導、人民當家作主、依法治國」三者間的「有機統一」不可避免地將轉成「對立矛盾」。而矛盾與衝突的結果倘若不是黨壓制人民或人民推翻黨，便可能走向名實分離。

顏建發／健行科技大學企管系教授

在中國共產黨第十九次全國代表大會上，習近平所發表的《十九大報告》點出了一個關鍵，也就是共產黨在中國的重要性與優越性：「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」、「必須把黨的領導貫徹落實到依法治國全過程和各方面」、「堅決反對一切削弱、歪曲、否定黨的領導」、「沒有中國共產黨的領導，民族復興必然是空想。」

這些文字內容揭示中國共產黨已來到歷史的新高點，而習近平過去五年利用「小組」成功地掌權，弱了領導層其他人的權力，乃至於這次7個常委，連習本人在內，習派就占4席，習近平也站到歷史浪潮的頂端。十九大的落幕也宣告習近平全面掌權的開始，而「習近平思想」寫進黨章，更說顯露他處心積慮走向獨裁的意圖。

然，眼前一個困擾的問題是：一個綜合國力蒸蒸日上、社經體系越來越與國際接軌的大國，其發展方法與出路的選擇，卻不是組織理論上所講的，價值系統應越包容、結構功能應越分化，相反地，他卻選擇集中化與單元化的方向，不是順應潮流，而是逆流而行。這使得報告中所謂的「黨的領導、人民當家作主、依法治國」三者間的「有機統一」不可避免地將轉成「對立矛盾」。而矛盾與衝突的結果倘若不是黨壓制人民或人民推翻黨，便可能走向名實分離：表面上說一套、實際上做一套。

十九大的落幕也宣告習近平全面掌權的開始，而「習近平思想」寫進黨章，更說顯露他處心積慮走向獨裁的意圖。（REUTERS）

習近平在《十九大報告》中舉陳中國所關切的議題包羅萬象，但在輕描淡寫與刻意粉飾下，挑戰與危機的面向都被掩匿了：

（1）始終不渝走和平發展道路。

但很清楚地，環顧中國周邊，衝突與矛盾正冉冉而生：同常異夢，中國和朝鮮的矛盾加深；因薩德議題，中韓衝突未消；釣魚台爭議讓中日的疙瘩難除；台海兩國關係日漸冰冷；南海仲裁結果讓中國芒刺在背；中印衝突剛落幕，烽火卻隨時再起；而即便遠在西方的歐盟與英國對中國的經貿入侵已提高警覺，並出爐制裁手段，同時二者已開始轉向對亞太經貿與安全的關注，並與日、印、澳等民主大國結盟，導致中國的不滿與批評。周邊大國顯然都站在中國的對立面，朋友只剩俄羅斯，但中俄間的歷史、社會文化與心理芥蒂，讓中俄關係也充滿變數。

（2）毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

此說法看似政府與市場兼顧，卻是無法節制政府那隻支配的手慣性地介入市場。既要「推動國有資本做強做優做大」，又要「發揮國家發展規劃的戰略導向作用」，固有「國（營）進，民（營）退」的沉痾，療癒無望。十九大後，經濟與金融是習近平改革的重中之重，但集黨政軍資源於一身的他卻是個不懂經濟與金融的人，中國經濟想走出惡性循的常態，恐非易事。

十九大後，經濟與金融是習近平改革的重中之重，但集黨政軍資源於一身的他卻是個不懂經濟與金融的人，中國經濟想走出惡性循的常態，恐非易事。（REUTERS）

（3）堅持在發展中保障和改善民生。

2016年北京大學的中國家庭追蹤調查、西南財大的中國家庭金融調查以及國家統計局的數據指出，中國真實的基尼係數應在0.52左右；此數字已接近「社會動亂」底線。《2015年中國民生報告》指出，中國的貧富差距現象在世界上最嚴重。貧富懸殊擴大，導致社會兩極分化日益嚴重，群體性事件頻頻爆發。而一般薪水階級，被教育、醫療、房子等大山壓得像奴隸一樣。階級兩極化的態勢越來越明顯。

（4）建設美麗中國，為人民創造良好生產生活環境，為全球生態安全作出貢獻。

但實情卻是：2016年10月世界衛生組織公布全球空氣質量互動地圖，中國的工業地帶超標嚴重；2017年6月8日《經濟學人》分析，中國至少有 16% 土地受到污染，其中不少是農地；2016年4月18日，國際環保組織大自然保護協會（TNC）發布《中國城市水藍圖》指出，北京、上海等30個城市水源集水區中，有73%的集水區水質面臨著中度或高度污染。綠色和平組織於6月2日公布水質報告，中國31個省市有14省水質品質堪憂。

北京、上海等30個城市水源集水區中，有73%的集水區水質面臨著中度或高度污染。綠色和平組織於6月2日公布水質報告，中國31個省市有14省水質品質堪憂。（REUTERS）

（5）健全民主制度，豐富民主形式，拓寬民主渠道，保證人民當家作主落實到國家政治生活和社會生活之中。

2016年4月20日，「無國界記者」發表2016年《全球新聞自由指數》報告稱，中國在180個國家中排名第176名，倒數第五。今（2017）年2月22日國際特赦組織發布《2016-2017年度人權報告》指出，2016是中國人權狀況堪憂的一年，也是「滿載苦難與恐懼的一年」；中國大陸的法律、憲政、言論自由、宗教信仰自由等問題持續走下坡路，鎮壓異見人士的狀況有增無減。 上述所指並中國之全貌，不過是挑選《十九大報告》中的若干項加以檢視罷了。當習近平在大會上躊躇滿志時，相信只能是高興一天，緊接著，來自四面八方的嚴峻挑戰勢將如潮水般地湧來。但追「毛風」似乎讓他變得自滿而好大喜功。一個近十四億人、新舊問題雜陳的中國本就治理不易，他卻想隻手撐天。強化政治，將弱化「非政治」範疇自主調節與應變能力；強化一黨專制，又讓政治的緊箍咒更難鬆解，解決出路更窄、靈活度更缺。

浪漫的觀念、偉大的創舉，往往帶來更嚴峻的風險。騎在虎背上的習近平看似勇猛威風，卻也命懸危機。

上天待中國人不薄，給中國這麼秀麗的山川、這麼優秀與勤奮的人民、這麼好的發展機遇，但面對快速市場化與全球化，中國共產黨卻倒行逆施，選擇一條與眾不同的路，集權而不放權，收斂而不分散。習近平這一套行得通嗎？中國共產黨究竟還能撐多久？