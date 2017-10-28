醫療新知與日常保健》不再讓灰指甲影響你的指尖風情

指甲的黴菌感染，最常見的表現就是指甲變厚、甲色混沌，仔細檢查週遭皮膚，通常也可見到皮膚上有黴菌感染的證據，腳部因為穿鞋悶熱，加上台灣濕熱的海島氣候，黴菌滋生快速，香港腳合併灰指甲的情況相當普遍。確診為黴菌灰指甲感染後，後續的治療跟居家照顧才是關鍵。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

指甲問題其實學問很大，指甲的病灶來源不外乎感染、其他潛在皮膚病、營養不均、內在疾病所導致。其中指甲感染，又以黴菌感染跟細菌感染為大宗。

指甲的黴菌感染，最常見的表現就是指甲變厚、甲色混沌，仔細檢查週遭皮膚，通常也可見到皮膚上有黴菌感染的證據，腳部因為穿鞋悶熱，加上台灣濕熱的海島氣候，黴菌滋生快速，香港腳合併灰指甲的情況相當普遍。

灰指甲又稱「甲癬」，臨床表現為指甲變厚、指甲顏色變濁、變色、易破損、甲床分離，跟香港腳一樣都是由皮癬菌這類的黴菌感染造成，因為皮癬菌喜歡吃角質，所以指甲跟皮膚成了他最喜歡侵犯的兩部位，因此香港腳跟灰指甲常同時存在。要確診通常藉由取個指甲檢體，在高倍顯微鏡底下，有經驗的皮膚專科醫師，都可以找到黴菌孢子或菌絲的蛛絲馬跡，確診為黴菌灰指甲感染後，後續的治療跟居家照顧才是關鍵。

灰指甲又稱「甲癬」，臨床表現為指甲變厚、指甲顏色變濁、變色、易破損、甲床分離，跟香港腳一樣都是由皮癬菌這類的黴菌感染造成。（記者許國楨翻攝）

目前灰指甲治療，以口服抗黴菌藥的治癒率最高，約八成五左右，口服治療期約12週。其次就是長效型的灰指甲藥水，通常設計成類似指甲油劑型，讓藥物可以長時間附著在甲面進行殺菌，治癒率約5－6成，而因為指甲乾厚，傳統外用抗黴菌藥膏或藥水滲透性很差，治癒率則約2成左右。

以下幫大家整理灰指甲常見的治療方式：

1. 口服新一代抗黴菌藥物

每天口服一次，服用期間約8－12週，治癒率約八成，但因為台灣氣候濕熱，口服治療結束，還建議用外用抗黴菌藥物加強治療治病灶完全清除為止。治療前得先抽血檢查肝功能，肝功能正常者方得開始療程，使用口服藥的第四週跟第八週，還得再監測肝功能，肝指數兩倍上升者得停止治療。有肝炎病史者，必須事先告知醫師。

2. 外用長效指甲油劑型抗黴菌藥水

治癒率可達約5成，使用前要先用銼刀拋去表面部分增厚甲板，再擦上指甲油藥水，一週使用一次。

3. 外用抗黴菌藥水或藥膏

要擦在指甲跟甲床，以及跟旁邊甲肉的交縫處，早晚使用一次，因為指甲的緻密構造導致藥物不易滲透，治癒率約兩成。

灰指甲的居家照護守則：