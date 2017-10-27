Lin bay 好油》不知所云的農業獎章

如果任內真的沒有太大建樹，但看在至少副主委做了多年沒有功勞也有苦勞的份上，拿個獎章也不為過，問題是，明明就是過水這個位子來選舉的，以副主委的光環在中南部跑選舉場子，這樣的人可以拿到農業獎章，叫那些為台灣農業奉獻一生的研究人員情何以堪？

Lin bay 好油

上週四，農委會副主委翁章梁宣佈辭職投入嘉義縣長選戰，爭取民進黨黨內初選提名。這結果並不讓人意外，因為他的農委會副主委一職就是一種破壞專業任命的派任。

農委會目前設有三席副主委，陳吉仲主管農業，黃金城掌牧業，翁章梁則負責水保局、林務局、輔導處、農金局等單位，在職掌上，翁章梁看似管得更多，但他上任一年多來主要的工作根本就是在嘉義跑選舉場子。筆者在地方上的人情場子也多次遇到他，跑得比地方政治人物還勤，了不起，佩服。

破壞制度沒有專業考量的民進黨任命

農委會主委是政務官性質，過去一直是由農業背景人士或政治人物擔任，國民黨偏向以農業領域的學者做專業任命，但也有如陳志清這種只做了三個月短命主委的任命，民進黨則多以政治任命為主：除李金龍是農業學者外，其他則以農業縣的首長來任命居多。

三個副主委則是事務官，分別掌管農業（蔬果）、漁業、牧業三個領域，再分配其餘督導的局處，但民進黨上任之後卻只有選舉的考量，直接就破壞這種兼顧農漁牧的架構，選擇以沒有任何農業背景與資歷的翁章梁來擔任副主委。如今翁章要卸任了，但制度破壞了就繼續破壞，外傳未來接任的副主委的人選一樣是沒有任何農業背景與資歷的台南市議員李退之擔任，這說明了民進黨對於農業仍然是選舉大於產業發展的考量。

農委會副主委翁章梁宣佈辭職投入嘉義縣長選戰，爭取民進黨黨內初選提名。（記者林宜樟攝）

農漁會選舉皆墨的民進黨

當初，翁章梁被任命農委會副主委一職的原因之一就是他能打農漁會選舉，雖然國民黨勢力在上次選舉大軍潰敗，但民進黨卻也沒能拿下農漁會跟水利會，與其說是國民黨勢力佔上風，倒不如說是地方勢力的盤根錯節，它們不一定要依賴國民黨，但國民黨卻需要它們，民進黨要利用行政資源掌握這些農漁會及水利會的勢力，輔導處就是主管農會系統，翁章梁督導輔導處，就能有合理的理由跑地方農會了。

但理想是美好的，現實卻是殘酷的，民進黨不但在今年的農漁會選舉大敗，連台中市農會理事長的改選，民進黨支持的人選只拿到1票，關鍵的雲林也敗得一蹋糊塗，最後只能高喊選風敗壞，都是別人的責任。而翁章梁待了十幾年的嘉義縣，漁會選舉選到一席理事都沒有，這叫能打？難道今年全國農漁會選舉民進黨大敗是假象嗎？既然他銜命負責農漁會選舉，選舉的成敗都不用負政治責任嗎？還是該說民進黨願意給年輕人機會？

不知所云的褒獎

卸任當天，農委會內幫翁章梁辦了一個歡送會，歡送會上頒發農業獎章給翁章梁，這個事情就更瞎了，瞎到爆炸。農業獎章是給對國內農業有貢獻的人拿的，《行政院農業委員會專業獎章頒給辦法》說得很清楚：

一、對農業重大危急事故，應變得宜，處理及時或冒險搶救，保全農民、公眾、機關或團體重大利益。 二、從事農業實驗、研究、教育、推廣或經營，有重大發現、創新，對業務革新卓著效益。 三、對農業學術、研究有重要發明或著作，對農業改良，裨益重大。 四、援外農業工作人員，增進國家重大權益或享譽國際敦睦邦交，有具體事實。 五、其他對農業有重要貢獻，足資表揚。

請問翁章梁符合哪一項？如果任內真的沒有太大建樹，但看在至少副主委做了多年沒有功勞也有苦勞的份上，拿個獎章也不為過，問題是，他明明就是過水這個位子來選舉的，以副主委的光環在中南部跑選舉場子，一年半的時間到跳船正式跑選舉，這樣的人可以拿到農業獎章，叫那些為台灣農業奉獻一生的研究人員情何以堪？再說，國民黨也有個短命主委陳志清，但人家卸任也沒拿農業獎章。

農委會內幫翁章梁辦了一個歡送會，歡送會上頒發農業獎章給翁章梁。（圖由農委會提供）

之前的副主委陳文德退休時獲頒農業獎章，但這個獎章是實至名歸，陳文德副主委擔任公職35年，經歷過WTO談判、協助休耕地活化等協助過許多重大農業政策，是非常令人敬重的長者，翁章梁在農業領域有什麼資格可以和陳文德相提並論？

雖然筆者經常撰文酸陳吉仲副主委，但未來若陳副主委卸任拿到獎章，我也覺得名實相副，姑且不論政策成敗，在他任內甚至是未來的農業政策的確由他主導，當然對台灣農業有其貢獻。 而翁章梁的獎章只是讓人感到莫名其妙。

回歸事務官專業才是正辦

農委會雖然對於產業輔導做得不怎麼樣，但名義上還是屬於產業單位，悲哀的是，現在農委會的事務官卻成了政客過水跑選舉的酬庸單位，比的是血統、是誰的人馬，而不看相關專業的背景或經歷，在這點上，民進黨充份證明了它們不是改變，而是取代，取代了國民黨之後惡搞得更厲害。