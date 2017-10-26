魔幻拉美》佳布蕾拉．密斯特拉：拉美首位諾貝爾文學獎得主

她曾是鄉村小學的助理教師，後來成為拉美首位諾貝爾文學獎得主，也是目前拉丁美洲唯一獲得這項殊榮的女性。她終身未嫁，卻散發母親的堅毅形象與慈愛光輝，並將「愛」這個主題發揮得淋漓盡致。

陳小雀

不必諱言，拉丁美洲女性十分有能耐，在各行各業均表現不俗，只在父權的宰制下，光芒全被蓋住了。截至目前，拉丁美洲西語國家共計十七人，在醫學、化學、文學與和平四個領域裡，獲得諾貝爾獎；其中，文學獎與和平獎各有一位女性得主。在和平獎方面，即為1992年的得主，瓜地馬拉人權鬥士莉可韋塔．門楚．頓（Rigoberta Menchú Tum，1959-）。至於文學獎，智利女詩人佳布蕾拉．密斯特拉（Gabriela Mistral，1889-1959）於1945年獲得這項殊榮，不僅是拉丁美洲首位諾貝爾文學獎得主，也是拉丁美洲目前唯一的女性得主。

「佳布蕾拉．密斯特拉」是筆名，名取自義大利作家佳布里埃爾．鄧南遮（Gabriele D'Annunzio，1863-1938），姓則取自1904年諾貝爾文學獎得主法國作家腓特烈．密斯特拉（Frédéric Mistral，1830-1914），兩位都是她師法的對象。她的本名很長，為「路西拉．德瑪麗亞．德爾佩爾佩圖奧．索科羅．戈多伊．阿爾卡亞加」（Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga）。

智利女詩人佳布蕾拉．密斯特拉於1945年獲得諾貝爾文學獎，不僅是拉丁美洲首位諾貝爾文學獎得主，也是拉丁美洲目前唯一的女性得主。（elsalvador.com）

佳布蕾拉出生於智利中北部一個名為維庫尼亞（Vicuña）的小城。父親是小學老師，才華洋溢，創作了一些詩，有放蕩不羈的波希米亞式性格；母親從事女裝設計，嫁給父親之前，已和他人生了一個女兒，且年紀比父親大了許多。佳布蕾拉三歲時，父親離家出走，而讓一家人的經濟陷入困頓。佳布蕾拉的知識幾乎是自學而來，雖然父親在她的成長過程中缺席，佳布蕾拉卻從父親留下的詩句得到啟發，不僅熱愛詩歌，似乎有意藉詩歌重建父女之情。不過，她早期的詩，被當地保守派視為充滿異教氛圍與社會主義色彩。

佳布蕾拉的同母異父姐姐係小學教師，她深受影響，早年即以教育為志業。起初，佳布蕾拉在鄉村小學擔任助理教師，不久後便正式在一些城鎮任教。1910年，佳布蕾拉移居首都聖地牙哥，獲智利大學教育學院頒發教師資格證書，接著她轉往各地任教，後來甚至擔任校長，並以教育家的身分出訪世界各國。值得一提的是，她在1922年，應墨西哥公共教育部部長瓦斯康塞洛斯（José Vasconcelos，1882-1959）之邀，赴墨西哥參與國民教育改革，而墨西哥行更令她體會到教育的重要性，尤其兒童與婦女的受教權。1933年至1953年期間，她投入外交工作，赴馬德里、里斯本、洛衫磯等地，出任智利駐外領事。

佳布蕾拉應墨西哥公共教育部部長瓦斯康塞洛斯之邀，赴墨西哥參與國民教育改革，而墨西哥行更令她體會到教育的重要性，尤其兒童與婦女的受教權。（Biblioteca Nacional）

佳布蕾拉在二十歲時，曾經歷過一段令她痛徹心扉的戀情。她深愛一名鐵路雇員，但鐵路雇員辜負了她，意圖與另一名女子結婚，卻因挪用公款借給朋友，而朋友未能及時還錢，導致鐵路雇員舉槍自戕。情人的負心與身亡，嚴重打擊著她，於是她將絕望昇華為不朽的詩篇，於1914年寫下《死亡的十四行詩》（Los sonetos de la muerte），藉此抒發她當時的情境，而《死亡的十四行詩》竟為她贏得聖地牙哥「花賽詩會」（Juegos Florales）大獎，同時為她開啟寫作之路。自此，她以「佳布蕾拉．密斯特拉」的筆名驚豔文壇。

佳布蕾拉對拉美作家影響深鉅，其中包括聶魯達（註：1971年諾貝爾文學獎得主）與帕斯（註：Octavio Paz，墨西哥詩人，1990年諾貝爾文學獎得主）。她在獲得「花賽詩會」大獎後，前往特穆科（Temuco）教書，彼時有一個相當靦腆的十歲小男孩，主動向她請益，那就是日後揚名文壇的聶魯達。智利兩位未來的諾貝爾文學獎桂冠竟然在這種情形之下相識，頗為傳奇，而兩人勾勒出智利介於山海之間的氣度，一個如群山般宏偉，另一個則如大海般壯闊。

智利兩位諾貝爾文學獎得主：佳布蕾拉與聶魯達。（圖：網路）

回顧佳布蕾拉的一生，生命打擊接踵而來，從童年缺乏父愛，年輕時戀人移情別戀，到晚年至親好友驟逝…… 她均堅強面對，而將苦楚化為力量，將怨懟變成柔情，將不幸轉為養分。她終身未嫁，卻散發母親的堅毅形象與慈愛光輝，持續以「愛」為創作主題。對她而言，愛是永恆，包含男女之愛、親人之愛、同胞之愛，並擴及對美洲土地之愛。

她的主要作品有《絕望》（Desolación）、《柔情》（Ternura）、《塔拉》（Tala）和《葡萄壓榨機》（Lagar）等。儼然大地之母，佳布蕾拉在拉美文壇占有一席不可被取代的位子，誠如其得獎理由：