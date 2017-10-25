法操》為什麼高分檢檢察長有權「命令」地檢「起訴」？

今天因為有台中高分檢檢察官，詳細辦案、明察秋毫，本案男嬰的父母，才終於有機會可以透過司法，為他們的兒子爭取一個公道。若這些優秀的檢察官，能夠在一審任職，那是否本案的父母，也不需要經歷兩次的不起訴處分的打擊？

文／法操司想傳媒

根據媒體報導，2015年台中一對父母，發現四個月大的兒子身體不適，就醫後發現，兒子身上有多處新舊骨折，懷疑兒子遭到保母母女虐待。經過台中地檢署兩次偵辦，皆因罪證不足，不起訴處分。這對父母不放棄，再度提起再議。

案件經過台中高分檢「親自開庭調查」後，「命令」台中地檢署依「業務過失重傷害罪嫌」起訴。台中高分檢認為，雖然地檢署對保母進行測謊，希望可以通過測謊查出是誰下手施虐，保母通過測謊，但保母受託24小時照顧小孩，即使本身並非施暴者，但仍需盡保護照顧義務，照顧無自救能力的嬰兒，卻失於看照，讓人有機可趁，下手傷害，到案後還無法說明是誰施暴？認定保母有疏失。

什麼是命令起訴？

「命令起訴」是檢察總長的職權，雖然司法實務中比較少見。依刑事訴訟法第258條規定，當檢察長認為再議有理由，偵查也已經完備的狀況下，可以命令起訴。本案已經經過台中高分檢親自調查，傳訊多人到案後，做出的決定，符合偵查完備的要件。

落實司法改革，法務部自我改革「第二次再議」不得發回續查！

關於再議，若高檢署認為調查不夠詳盡，可以發回一審續行偵查回，但過去並沒有發回次數的限制，當一直出現高檢署發回續行偵查的情形出現時，反而會造成人民對於司法的質疑、一二審檢察官為同一個案件發生爭執、浪費司法資源。

法務部為了回應司法改革，法務部審檢會做出決定，從明年開始再議僅能發回一次，若二審檢察官第二次收到相同的再議案，仍然認為偵查不完備，不得二次發回，需親自偵查完備後，若認為再議有理由，應命令一審起訴。

對於本此高分檢的作法，《法操》認為非常得肯定，這樣的作法除了可以避免司法資源的浪費，也能避免一再反覆造成人民對於司法的不信任。但我們也可以從另一個角度去思考，檢察官任命的問題。今天因為有台中高分檢檢察官，詳細辦案、明察秋毫，本案男嬰的父母，才終於有機會可以透過司法，為他們的兒子爭取一個公道。若這些優秀的檢察官，能夠在一審任職，那是否本案的父母，也不需要經歷兩次的不起訴處分的打擊？

關於檢察官的任命，優秀有豐富經驗的檢察官，是否應該有多一些的比例分配在地檢署呢？

本文經授權轉載自法操： 為什麼高分檢檢察長有權「命令」地檢「起訴」？

法操FOLLAW