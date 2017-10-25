自由開講》捕蜂捉蛇回歸專業，譴農政單位負起責任

陸維良

我是消防作家 陸維良

關於106/10/24消防員赴政院抗議，我強烈要求捕蜂捉蛇回歸農政單位

（一）主管機關是行政院農委會，並非內政部消防署。

（二）依消防法第一條，消防主要工作（預防火災）、（搶救災害）及（緊急救護），並沒有捕蜂捉蛇項目。

（三）若因捕蜂捉蛇死亡，不屬因公殉職，而為因公死亡。

近日院長說了做功德、不盡周延後，又說了（國軍救災都沒有抱怨了）。

我必須說，國軍救災係依照災害防救法第34條規定，其中一項寫道（遇重大災害發生時，國軍部隊應主動協助災害防救）。試問國軍有在打仗嗎？

也正是因為不可能打仗，才立了這個法源，反觀，消防人員可以不救火，只單純捕蜂捉蛇嗎？如果可以，消防員今天不會站在行政院抗議及到處陳請。

消防員捕蜂捉蛇業務應回歸農業單位。（記者簡惠茹攝）

農政單位若不承接捕蜂捉蛇業務，應採下列原則

（一）各縣市農業局應編組訓練EMT人力至消防單位輪值緊急救護工作，以減輕消防人員的派遣壓力，已達雙贏局勢。（針對尚未回歸縣市農業局）

理由：消防人力本就不足，現今農政單位也以此為由婉拒承接捕蜂捉蛇業務，但消防工作不像一般內勤公務人員輕鬆，包山包海、工作繁重，以警察來比的話，消防永遠比警察還要累、還要來得辛苦，農委會實在沒有理由再推拖，不承接捕蜂捉蛇業務，若不承接，就得分擔消防救護工作。（因為緊急救護是全國消防單位最為繁重的業務）

（二）捕蜂捉蛇應由各縣市獸醫師協助執行為之。

理由：農政單位現今仍認為分為危急由消防隊負責、非危急才由農業局來處理

農委會沒有（獸醫師）嗎？消防隊員會比獸醫師更懂動物嗎？不曉得農委會和行政院是否有想過，動物園裡的獅子、老虎有其兇性，獸醫師也是會遇到危險處境的時候，行政院賴院長說消防員機動性高，真是令人百思不解。

（三）請行政院賴院長到消防單位實習一週。

如果真如賴院長所說的，捕蜂捉蛇是（做功德），那警察也可以執行消防人員的工作，消防人員也可以協助警察執勤，牛頭不對馬面，真是令人匪夷所思。

我想，賴院長需要到消防單位實習1週，體驗消防隊的生活，就知道一個分隊裡，是不是真有這個消防人力來應付捕蜂捉蛇勤務了。

（自由業）

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