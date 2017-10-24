自由開講》捕蜂抓蛇找誰「咎」？

王皖佳

行政院長賴清德備詢時指出，將消防單位承接的捕蜂抓蛇業務回歸農政單位，此決定「不盡周延」。他認為這個工作請消防單位做，是因為此業務與災難有關，不能因為蜂和蛇是動物，就屬於農業局來管。未來將與銓敘部協調，

讓此業務回歸消防單位。賴揆這次選擇直接面對捕蜂抓蛇的爭議，點出問題，也拿出了對策方向。

筆者認為賴揆的台南經驗十分務實，既然農政單位無力處理此類業務，由救災的消防人員分擔此任務，再補貼相關經費並將之合法化，才是釜底抽薪的作法。

據統計，平均每年17萬件以上的捕蛇業務，而全國農業局總編制捕蜂抓蛇人數卻只有不到30人。業務量遠大於人力編制，所以才會先以消防人力支援。此外，消防局的據點較多，出勤效率高。然而，以消防人力支援並非長久之計

，將此業務直接併入消防單位，也讓消防員接受專業訓練，並訂定相關銓敘保障與加給獎金，以此增加消防員的值勤意願，提升整體士氣。

消防隊員在臉書上表達不滿，表示消防人的成就並非來自於捕蜂捉蛇。（翻攝自臉書）

賴清德就任行政院長一個多月，行事風格明快，民調滿意度持續走高。期許這次也能果斷處理，趁此機會徹底審視制度面漏洞，對症下藥，真正解決捕蜂抓蛇的難題。

（淡江大學講師）

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