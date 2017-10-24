漫遊藝術史》從臺灣八景的美術史「看見臺灣」（上）

戰前戰後台灣八景或十二勝的選出，雖然在過程與性質上各有不同，但以具代表性的景點來「看見臺灣」的企圖，可說是一致的。

蔡家丘



前言

2013年上映的一部紀錄片《看見臺灣》，從空中拍攝臺灣的山林、農田、城市等風景，深獲好評。經由高空鳥瞰的視野，使臺灣的整體風貌一覽無遺。其實，像這樣試圖掌握臺灣全貌的想法，早在清代以來關於臺灣的歷史書寫與美術創作中就可看到。最具代表性的例子，莫過於「臺灣八景」在歷史上的頻頻出現。關於清代到日治時期臺灣八景與其圖像的探討已有不少研究，如中央大學藝術學研究所宋南萱詳實的碩論等。（1） 本文想改從一個淺顯而宏觀的美術史與環保相結合的角度來「漫遊」一番。

一、八景地點的特徵與變遷

歷史上臺灣八景的出現，一般以康熙33年（1694）臺廈道使高拱乾於《臺灣府志》所記：「安平晚渡、沙鯤漁火、鹿耳春潮、雞籠積雪、東溟曉日、西嶼落霞、斐亭聽濤、澄臺觀海」，為常見的記載，並以乾隆12年（1747）刊行，巡臺御史范咸、六十七《重修臺灣府志》中的插圖為圖像代表。臺灣八景歷經康熙到乾隆年間地方志的編修，逐漸形成，又從中定出「小八景」，如彰邑八景（彰化縣）、蘭陽八景（噶瑪蘭廳）等等。

中國自北宋以來便有「瀟湘八景」的傳統，日本在16世紀後也出現所謂的「近江八景」。清代的臺灣八景受此影響，不但取名上富有詩意，也有許多文人創作八景詩。而且除了「雞籠、西嶼、東溟」外，均集中在臺南一地，且多為臨海之景。這顯然是因為清吏渡海來臺，以臺南為府城的地緣之故。也就是說，清代的臺灣八景，延續著中國八景的文學性趣味，同時反映清廷治理臺灣的地域性與政治性。

要從這個時期對八景的選定，來看官方對臺灣風景有多少深入的認識，答案還是很模糊的。就好比雞籠（基隆）究竟有沒有積雪的問題，往往引起後人反覆的疑問探究，以及「東溟曉日」僅是抽象性地指臺灣島東部的日出景象，如此來說這兩景中難免摻雜想像的成分。但是只要加上這兩景，多多少少稱得上是囊括全臺灣島從西至東，從南至北的八景了。

到了日治時期，由當時日本官方在臺報社「臺灣日日新報」，於1927年模仿日本新八景進行票選臺灣新八景的活動，選出基隆旭ヶ岡、淡水、八仙山、阿里山、日月潭、太魯閣峽、壽山、鵝鑾鼻為八景，以及分布各地的十二勝，並特選新高山（玉山）為「靈峰」，臺灣神社為「神域」，為此還舉辦不少慶祝活動【圖1】【圖2】

圖 1】 審查員招待會餐桌上的「台灣八景」裝飾

【圖 2】 為慶祝與宣傳製作「八景十二勝煎餅」

總體可見「八景」的重心逐漸北移，而且包含不少山岳風景。這一方面與日本政府整治全臺的鐵路、公路，以及旅遊風氣興起有關。此時因興趣而登山的人口增加，逐漸取代了初期具有探險或調查性質的登山活動。另一方面，此時期日本人受志賀重昂（1863-1927）《日本風景論》（1894）影響，以結合科學與傳統文學藝術觀來欣賞山岳與風景，進而認識日本國土。如此欣賞山岳的風景觀，正符合臺灣多高山的特徵。這樣的看法也影響了來臺的畫家如石川欽一郎等人，形成近代化的臺灣風景觀。（2） 如此來說，八景的選定，反映了殖民統治的思想與成果。

二次戰後，臺灣省文獻會於1953年重新選定阿里山雲海、雙潭秋月、大屯春色、安平夕照、清水斷崖、魯閣幽峽、澎湖漁火為臺灣八景。1996年旅遊局舉辦臺灣十二風景名勝票選，結果除常見的戶外名勝，還加入「故宮瑰寶」，加深了美術文化層面的厚度。（3） 2005年再次由觀光局舉辦票選的八景，則為臺北101、臺北故宮、日月潭、阿里山、玉山、太魯閣、高雄愛河、墾丁等等。

我們若姑且視戰後八景的選定，為臺灣政府單位引導下的發展，與戰前清代、日治臺灣產生的兩次八景作個宏觀的比較時，也能看出些有趣的變化。比如說，澎湖島西邊的漁翁島在清代以「西嶼落霞」成為八景之一，是因為包含漁翁島的澎湖群島於明清之際具有重要的戰略地位。日治時期，澎湖與安平一帶均未被列入八景，可以說過往漢人從大陸渡過黑水溝，經澎湖抵達臺南的歷史路徑，在日本人眼中失去了意義。澎湖在戰後一度重新被列入八景，發展至今，以觀光與漁業為經濟命脈，不再以戰略地位為重。然而作為國人旅遊勝地的澎湖，近年來受過度開發影響，如何能夠永續經營才是當務之急。

戰前戰後八景或十二勝的選出，雖然在過程與性質上各有不同，但以具代表性的景點來看見臺灣的企圖，可說是一致的。



（1） 本文主要參考以下研究：宋南萱，《〈臺灣八景〉從清代到日據時期的轉變》（國立中央大學藝術學研究所碩士論文，2000）、蕭瓊瑞，《懷鄉與認同─臺灣方志八景圖研究》（臺北：典藏藝術家庭，2007）。

（2） 顏娟英，〈近代臺灣風景觀的建構〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》，第9期（2000），頁179-206。

（3） 十二名勝為太魯閣、阿里山、溪頭、陽明山、玉山、合歡山、日月潭、鵝鑾鼻、故宮文物、野柳、大霸尖山、秀姑巒溪。

本文經授權轉載自漫遊藝術史：從臺灣八景的美術史「看見臺灣」（上）