媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

微思客》Michael Shermer：如果沒有上帝，謀殺是錯的嗎？

事實上，在那些社會裡，國家社會主義和共產主義是類宗教，它們為信徒提供了關於對錯的絶對道德價值觀。它們恰恰是絶對道德導致絶對腐敗的例子。
作者： 微思客
2017-10-23 12:37
 | 2017-10-23 12:37

作者：Michael Shermer（邁克·謝莫）/「懷疑論者學會」（SkepticSociety）的創始人以及《懷疑論者雜誌》（TheSkeptic）的發行人兼主編）

譯者：王老香/留美二十多年的華人，統計專業，微思客的忠實讀者

普拉格大學網站是一個流行網站，保守的電台脫口秀節目主持人丹尼斯·普拉格最近在上面發佈了一個視頻：「如果沒有上帝，謀殺就不是錯的。」近兩百萬人聽了他的論證：沒有神，任何事情都會發生。

我認識丹尼斯多年，在他的節目做過嘉賓多次。他很聰明，在許多問題上我們看法一致，但在這個問題上我認為他是錯的。

普拉格的看法是，沒有上帝就沒有客觀的道德，實際上很多人支持這個看法。這個看法是錯誤的。

原因有四個：

1.神諭理論可能是錯誤的

「道德來自上帝」的論點，哲學家和神學家稱之為神諭理論，下面這條流行口號給出了很好的表達：「神說了出來。我相信了。那就解決了。」

2500年前希臘哲學家柏拉圖就已經反駁過了，他問：「神諭道德的對錯，是因為這個道德本身就有對錯，還是因為這個道德是神諭的才有對錯？」

例如，如果殺人是錯誤的，那麼如果上帝說可以殺人，這行嗎？這能使得殺人成為對的嗎？當然不能！

如果上帝有好的理由指定殺人是錯的，那麼他的理由是什麼，我們為什麼不能基於這些理由禁止殺人，跳過中間的神呢？

換句話說，如果謀殺在道德宇宙真的錯了，神怎麼認為都無所謂，有沒有上帝，它仍然是錯誤的。

2.非此即彼的謬論

有人說我們需要選擇一個基於神的絶對道德，正確與錯誤涇渭分明，而無神的相對道德裡，正確與錯誤只是觀念而已。

這就是哲學家們所說的非此即彼的謬論，或假替代的謬誤。這是一個經典的辯論策略，你說，如果我的對手的立場是錯誤的，那麼我的立場是正確的。這被認為是謬論，因為（1）你需要實際證明你自己論點，不只是反駁其他人的意見，（2）還有第三個可能。

事實上在絶對和相對道德道德之間，還有暫定道德，也就是，在絶大多數情況下，對絶大多數人來說，某個道德價值是真的。

例如，縱觀歷史和今天世界各地所有的社會，都對謀殺制裁。為什麼呢？因為如果沒有禁令反對謀殺，就沒有社會群體能夠生存，更談不上繁榮，所有的社會秩序將崩潰。我們不能允許人們奔走互相隨意殘殺。

儘管如此，即便在信仰猶太-基督教的西方，謀殺是錯的這個規則也有例外。例如，對個人而言的自衛殺人，死刑是政府殺人的例子，正義戰爭是國家殺人的例子。

但是，對制裁謀殺這個規則的例外並不能否定「謀殺是錯誤的」這個暫定道德的真實。

3.道德的宗教淵源不可靠

神諭理論暗示人從神那裡獲得道德。怎麼獲得呢？大多數人都沒有看到燃燒的灌木叢，沒有聽到上帝的聲音，也沒有從萬能的神那裡收到鑿石碑。那麼這些關於對與錯想法從何而來？

多數教徒說他們是從聖經上得到的。這樣做的問題是，對不同的宗教上帝顯然給出了不同的道德律令，那麼哪一個是對的？每個宗教道德律令都自稱絶對道德真理，但是它們互相矛盾。他們不可能全部是正確的。

即使是從亞伯拉罕宗教傳承下來的猶太教，基督教和伊斯蘭教，也有很多關於正確和錯誤的分歧。至今宗教成員們仍然在以上帝名義犯下暴力罪行，因為宗教本身沒有判斷對錯的方法。宗教讓我們擁有道德觀念，科學才具有鑒別真假的系統方法。

這讓我想起我的第四和最後一個論點。

4.絶對道德導致絶對腐敗

對絶對道德的信仰不可避免地導致了這樣的結論：任何信仰不同的人都偏離了真理，從而不受我們的道德義務保護。

歷史上，這個絶對主義導致了十字軍東征，宗教裁判所，獵巫，宗教戰爭，種族滅絶——都是以上帝的名義進行的。今天，這也是為什麼自殺炸彈襲擊者高呼真主是偉大的。

那些伊斯蘭教恐怖分子也相信上帝賦予的關於對錯的絶對道德價值，並依此行動。

那麼希特勒，史達林和貓澤西呢？他們是不是如普拉格所說的無神論和無神的道德相對論導致的？

首先，希特勒是不是無神論者，他是一個天主教徒。而史達林是東正教徒。
希特勒（左）是一個天主教徒。而史達林是東正教徒（右）。（報社合成照/維基共享）

但是，這一切其實是無關的，因為他們是以意識形態的名義殺人，而不是為了無神論。無神論本身並不是一個信仰系統。

事實上，在那些社會裡，國家社會主義和共產主義是類宗教，它們為信徒提供了關於對錯的絶對道德價值觀。它們恰恰是絶對道德導致絶對腐敗的例子。

道德不是絶對的。也不是相對的。它從何而來？

我們從我們的父母，同輩，導師，老師，書籍和文化中獲取道德，我們傾聽我們內心那個微小的聲音-我們的道德良知。道德是我們的天性，我們是有道德的生命，我們依靠道德情感推理，已經做了幾個世紀。

自從啟蒙時代，基於宗教的神權被基於憲法的民主制度取代，結果是奴隷制和酷刑的廢除，民主的法治，暴力的下降，以及公民權利，婦女權利，兒童權利，同性戀權利，動物權利的保障，我們的道德領域越來越擴大。

正如我在《道德弧》裡所敘，一個真正現實的關於對錯的道德宇宙是存在的，通向那個道德宇宙的道路是一個彎向真理，正義，自由的弧。實現它，則是我們的責任。

＃小貼士＃

作者邁克爾·舍默（Michael Shermer），佩珀代因大學心理學學士，加州大學富爾頓分校實驗心理學碩士，克萊蒙特研究大學科學史博士，曾在加州大學洛杉磯分校教授心理學、進化論和科學史。他著作頗豐，是非常受歡迎的心理學科普作家。他目前擔任克萊蒙特研究大學客座教授，同時是《科學人》雜誌的專欄作家，以及《懷疑論者》雜誌的發行人。已故當代最著名的進化生物學家斯蒂芬·古爾德稱舍默為「美國公眾生活中的重要人物」。

編輯：在遠方寫作

微思客重視版權保護。本文刊載於原題為 If There is No God, is Murder Wrong?，中文版由譯者經作者授權翻譯，投稿微思客，以饗讀者。如需轉載，請務必聯繫微思客取得授權。

本文經授權轉載自法律白話文Ｘ微思客：MichaelSherman：如果沒有上帝，謀殺是錯的嗎？

WeThinker微思客

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 微思客 上帝 謀殺 道德 宗教 腐敗 神諭 謬論
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.