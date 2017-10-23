微思客》Michael Shermer：如果沒有上帝，謀殺是錯的嗎？

事實上，在那些社會裡，國家社會主義和共產主義是類宗教，它們為信徒提供了關於對錯的絶對道德價值觀。它們恰恰是絶對道德導致絶對腐敗的例子。

作者：Michael Shermer（邁克·謝莫）/「懷疑論者學會」（SkepticSociety）的創始人以及《懷疑論者雜誌》（TheSkeptic）的發行人兼主編）

譯者：王老香/留美二十多年的華人，統計專業，微思客的忠實讀者

普拉格大學網站是一個流行網站，保守的電台脫口秀節目主持人丹尼斯·普拉格最近在上面發佈了一個視頻：「如果沒有上帝，謀殺就不是錯的。」近兩百萬人聽了他的論證：沒有神，任何事情都會發生。

我認識丹尼斯多年，在他的節目做過嘉賓多次。他很聰明，在許多問題上我們看法一致，但在這個問題上我認為他是錯的。

普拉格的看法是，沒有上帝就沒有客觀的道德，實際上很多人支持這個看法。這個看法是錯誤的。

原因有四個：

1.神諭理論可能是錯誤的

「道德來自上帝」的論點，哲學家和神學家稱之為神諭理論，下面這條流行口號給出了很好的表達：「神說了出來。我相信了。那就解決了。」

2500年前希臘哲學家柏拉圖就已經反駁過了，他問：「神諭道德的對錯，是因為這個道德本身就有對錯，還是因為這個道德是神諭的才有對錯？」

例如，如果殺人是錯誤的，那麼如果上帝說可以殺人，這行嗎？這能使得殺人成為對的嗎？當然不能！

如果上帝有好的理由指定殺人是錯的，那麼他的理由是什麼，我們為什麼不能基於這些理由禁止殺人，跳過中間的神呢？

換句話說，如果謀殺在道德宇宙真的錯了，神怎麼認為都無所謂，有沒有上帝，它仍然是錯誤的。

2.非此即彼的謬論

有人說我們需要選擇一個基於神的絶對道德，正確與錯誤涇渭分明，而無神的相對道德裡，正確與錯誤只是觀念而已。

這就是哲學家們所說的非此即彼的謬論，或假替代的謬誤。這是一個經典的辯論策略，你說，如果我的對手的立場是錯誤的，那麼我的立場是正確的。這被認為是謬論，因為（1）你需要實際證明你自己論點，不只是反駁其他人的意見，（2）還有第三個可能。

事實上在絶對和相對道德道德之間，還有暫定道德，也就是，在絶大多數情況下，對絶大多數人來說，某個道德價值是真的。

例如，縱觀歷史和今天世界各地所有的社會，都對謀殺制裁。為什麼呢？因為如果沒有禁令反對謀殺，就沒有社會群體能夠生存，更談不上繁榮，所有的社會秩序將崩潰。我們不能允許人們奔走互相隨意殘殺。

儘管如此，即便在信仰猶太-基督教的西方，謀殺是錯的這個規則也有例外。例如，對個人而言的自衛殺人，死刑是政府殺人的例子，正義戰爭是國家殺人的例子。

但是，對制裁謀殺這個規則的例外並不能否定「謀殺是錯誤的」這個暫定道德的真實。

3.道德的宗教淵源不可靠

神諭理論暗示人從神那裡獲得道德。怎麼獲得呢？大多數人都沒有看到燃燒的灌木叢，沒有聽到上帝的聲音，也沒有從萬能的神那裡收到鑿石碑。那麼這些關於對與錯想法從何而來？

多數教徒說他們是從聖經上得到的。這樣做的問題是，對不同的宗教上帝顯然給出了不同的道德律令，那麼哪一個是對的？每個宗教道德律令都自稱絶對道德真理，但是它們互相矛盾。他們不可能全部是正確的。

即使是從亞伯拉罕宗教傳承下來的猶太教，基督教和伊斯蘭教，也有很多關於正確和錯誤的分歧。至今宗教成員們仍然在以上帝名義犯下暴力罪行，因為宗教本身沒有判斷對錯的方法。宗教讓我們擁有道德觀念，科學才具有鑒別真假的系統方法。

這讓我想起我的第四和最後一個論點。

4.絶對道德導致絶對腐敗

對絶對道德的信仰不可避免地導致了這樣的結論：任何信仰不同的人都偏離了真理，從而不受我們的道德義務保護。

歷史上，這個絶對主義導致了十字軍東征，宗教裁判所，獵巫，宗教戰爭，種族滅絶——都是以上帝的名義進行的。今天，這也是為什麼自殺炸彈襲擊者高呼真主是偉大的。

那些伊斯蘭教恐怖分子也相信上帝賦予的關於對錯的絶對道德價值，並依此行動。

那麼希特勒，史達林和貓澤西呢？他們是不是如普拉格所說的無神論和無神的道德相對論導致的？

首先，希特勒是不是無神論者，他是一個天主教徒。而史達林是東正教徒。

希特勒（左）是一個天主教徒。而史達林是東正教徒（右）。（報社合成照/維基共享）

但是，這一切其實是無關的，因為他們是以意識形態的名義殺人，而不是為了無神論。無神論本身並不是一個信仰系統。

事實上，在那些社會裡，國家社會主義和共產主義是類宗教，它們為信徒提供了關於對錯的絶對道德價值觀。它們恰恰是絶對道德導致絶對腐敗的例子。

道德不是絶對的。也不是相對的。它從何而來？

我們從我們的父母，同輩，導師，老師，書籍和文化中獲取道德，我們傾聽我們內心那個微小的聲音-我們的道德良知。道德是我們的天性，我們是有道德的生命，我們依靠道德情感推理，已經做了幾個世紀。

自從啟蒙時代，基於宗教的神權被基於憲法的民主制度取代，結果是奴隷制和酷刑的廢除，民主的法治，暴力的下降，以及公民權利，婦女權利，兒童權利，同性戀權利，動物權利的保障，我們的道德領域越來越擴大。

正如我在《道德弧》裡所敘，一個真正現實的關於對錯的道德宇宙是存在的，通向那個道德宇宙的道路是一個彎向真理，正義，自由的弧。實現它，則是我們的責任。

＃小貼士＃



作者邁克爾·舍默（Michael Shermer），佩珀代因大學心理學學士，加州大學富爾頓分校實驗心理學碩士，克萊蒙特研究大學科學史博士，曾在加州大學洛杉磯分校教授心理學、進化論和科學史。他著作頗豐，是非常受歡迎的心理學科普作家。他目前擔任克萊蒙特研究大學客座教授，同時是《科學人》雜誌的專欄作家，以及《懷疑論者》雜誌的發行人。已故當代最著名的進化生物學家斯蒂芬·古爾德稱舍默為「美國公眾生活中的重要人物」。

編輯：在遠方寫作

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本文經授權轉載自法律白話文Ｘ微思客：MichaelSherman：如果沒有上帝，謀殺是錯的嗎？