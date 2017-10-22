漫遊藝術史》中國當代藝術之旅：北京篇

一般認為中國當代藝術發端為文化大革命結束之後，1979年的星星美展開始，但更多學者認為，在深受傷痕文學影響的85美術思潮中，真正產生了具有當代性意義的思想與作品。

Art stephanie

中國藝術市場是近幾年國際拍賣市場的亮點，歐美拍賣成交量下降的同時，中國市場卻持續成長。根據Artprice網站2016年藝術市場調查報導，全球當代藝術交易量三大國為美國、英國與中國，而英美合佔市場65%，穩居第一第二名寶座，中國約24%，其餘為歐洲、亞洲、中東各國。雖然自2014年之後中國當代藝術市場呈現疲倦之勢，然而過去六年來以超過470%的速度成長來看，未來潛力仍很可觀。那麼到中國看當代藝術，上哪看呢？整體來說北京具有重要的歷史因素，藝術市場與展示管道較成熟，而上海是正蓬勃發展的新興市場。

一般認為中國當代藝術發端為文化大革命結束之後，1979年的星星美展開始，但更多學者認為，在深受傷痕文學影響的85美術思潮中，真正產生了具有當代性意義的思想與作品。85美術思潮代表著80年代後較為開放的政治環境與經濟市場，擁抱西方思想與藝術，各項美術雜誌與展覽蓬勃發展，其樂觀、開放、具實驗精神的態度產生許多具前衛意義的觀念藝術作品。1989年的中國現代藝術展（China/ Avant-Garde）現場產出的 No-U turn，象徵著中國藝術不可能走回頭路的精神，大膽挑戰各項媒材，重新檢視傳統文化的當代性，大家所熟悉的徐冰作品〈天書〉的首次展出即在此。然而緊接著同年六月發生天安門事變後，藝術家對政治的態度轉為悲觀。中國藝術出現新的轉折，質疑過去的理想主義，英雄主義與形上學探索，出現一批具有嘲諷性的現實主義作品，如岳敏君、方力鈞、張曉剛、王勁松、王廣義等人的油畫作品，他們也是第一批在國際市場上獲得成功的中國當代藝術家。此後中國藝術家積極參與國際展覽，如蔡國強等人透過作品思索傳統媒材的物質性、視覺性與圖像挪用，以及實驗水墨畫的各項討論，都激起西方買家積極收藏中國當代藝術的興趣。2000年之後，藝術、市場與政治之間曖昧的關係更複雜了。

要看中國當代藝術有三個主要觀察地點：藝術特區、美術館與拍賣會。

798 藝術區入口處。

藝術特區：798 藝術特區，宋庄，草場地

藝術特區的興起，來自藝術家為尋找租金便宜的工作室，90年代初的圓明園藝術村是最早的例子，全盛時期約有300名藝術家聚集於此創作交流 。1995年之後之後因為被政府驅趕、租金上漲等各項因素，藝術家繼續往更偏僻更便宜的地方生活，陸續出現東村、宋庄、黑橋等藝術村。下文介紹的藝術特區都位於北京郊區，離市中心較遠，但開車沿著機場高速可以便利到達。

798藝術區：位於北京市大山子區。原本這塊地區是1950年代由蘇聯援建，東德負責設計建造的重工廠區，總面積約110萬平方米。建築多為包浩斯風格。1980年代後工廠逐漸沒落，從2002年開始，由於租金低落，許多著名藝術家工作室和當代藝術機構開始聚集於此，形成藝術群落，現在已經成北京新的文化地標，除了藝廊，還有時尚酒吧、咖啡館、餐廳、精品店入駐。由於其國際知名度與高昂租金，現在幾乎沒有藝術家在此工作了，倒是有藝術家當老闆的咖啡館和餐廳。這裡還聚集多家知名畫廊，如佩斯畫廊，長征空間，唐人畫廊，北京公社，Boers-Li畫廊，站台畫廊，蜂巢畫廊等，還有幾家以支持年輕藝術家實驗性項目著稱的畫廊，如空間站，楊畫廊，摩金石等。較知名的藝術空間有亞洲藝術空間，和中國當代藝術的風向標—尤倫斯當代藝術中心，它位於798核心地帶，但一年前由於創建人尤倫斯男爵決定出售此中心，其未來命運也變得撲朔迷離。

798藝術區內雕塑。

草場地藝術區。

草場地：位於北京郊區機場與五環路交接處，與798藝術區與國家電影博物館相鄰，可以一起逛。這裏不是有系統地開發而成一個完整的藝術區，而是自發形成，沒有特定的邊界，鬆散但也自由。草場地定位為當代藝術家的創作基地，目前多位藝術家在此居住工作，最著名的是艾未未，與其交好的一批藝術家與策展人如趙趙，崔燦燦、何運昌、李明鑄等人也在此居住，形成一個活躍的藝術生態。其他比較知名的藝廊有香格納畫廊、前波畫廊、泰康空間，墨齋，應空間，德薩畫廊、三影堂攝影藝術中心、曾梵志工作室等。

草場地內展覽（郝經芳與王令杰個展）。

草場地圖書館。

宋庄：位於北京市通州區宋庄鎮。宋庄的興起與圓明園畫家村的沒落有直接關聯。1994年方力鈞，劉煒，岳敏君等一批藝術家自圓明園畫家村搬到宋庄，95年後更多畫家遷往，逐步發展為大型藝術聚落，有畫廊，批評家和經紀人等入駐。除此之外， 雕塑家、觀念藝術、新媒體、攝影、獨立製片人、自由音樂人、作家等也聚集於此，最為著名的是藝術家伉儷王功新與林天苗的工作室，全盛時期有超過五千名藝術家在此落腳。2005年開始舉辦的宋庄文化藝術節，與2007年對外開放的北京當代藝術館，此地持續結合當地政府推動的創意文化展業。

美術館與獨立藝術研究中心

OCAT 研究中心：OCAT 全名為OCT Contemporary Art Terminal，是獨立的學術研究機構，旨在建立中國現當代藝術的研究價值與模式，學術機制和方法學，在中國有幾個分中心，包括北京、深圳、西安、上海與武漢。OCAT不定期舉辦展覽，講座，工作坊，學術出版與研究，但主題不限於中國當代藝術，對美術史領域的方法學、概念與展覽也同樣重視。如果你想體驗學術風格的當代藝術空間，到北京OCAT 看看吧。

近幾年中國民營美術館發展蓬勃，據中國博物館協會的統計，從2009年到2014年間就增加了795間民營博物館。在民營美術館方面，北京的數量最多，其次是廣州與上海，且多以收藏展示當代藝術為目標。其中最具代表性的是在2002年於北京開幕的今日美術館 ，知名台灣策展人謝素珍也曾任館長，2017年推出未來館，主打實驗音樂、裝置藝術、聲音影像等建構虛擬空間、浸入式藝術與觀眾互動。 雖然民營美術館在中國的經營之路還有諸多資金、管理、學術研究問題亟待解決，但是不可否認的他們在美術館教育方面未來將扮演相當重要的角色。

拍賣會

如果你在北京的時間剛好遇到春秋之交，不妨跑一趟拍賣會，現場看畫，感受一下氣氛。著名的拍賣會有保利、嘉德，與佳士得。每年預展時間不一樣，前往參加之前，記得先上網查詢日期與地點喔。

註：本文寫作過程獲得于渺與夏文喆提供意見協助，在此感謝。





本文經授權轉載自漫遊藝術史：中國當代藝術之旅：北京篇