郭老師的跑步教室》12月來東吳看世界超馬頂尖好手捉對廝殺

單看今年東吳超馬賽，邀請的外籍選手賽事經歷都非常精彩。而其中也引出了東吳這一場決定誰才是2017年美國女子記錄保持者的后位大戰。是年輕的島瓦特在世界杯後蹲低躍高再拔高美國記錄呢？還是在世界盃錦標賽頒獎儀式中被下跪求婚的娜姬強勢捍衛頭銜呢？

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

今年邀請的外籍選手這兩年成績抵達國際級標準（男性240公里、女性220公里）有十位，雖然要拿到金牌認證只要五名，但是我們都知道24小時賽很漫長，每一分鐘都有可能有意外狀況發生，擁有堅強的實力與歷史戰績也不能保證跑出成績，尤其外籍選手還要克服時差和風土飲食習慣等障礙，但是我們合掌期望風調雨順，讓東吳超馬賽能拿到暌違三年的金牌賽事標籤榮譽。

今年高手賽事經歷很有趣，讓我把他們其中六人分成三組，讓我們來看看這三組高手捉對廝殺的結果，第一組登場的是美女對決，美國的柯特妮島瓦特小姐和凱特琳娜姬小姐，娜姬去年曾來東吳參賽，但是沒跑好，今年堅決還要再來刷新記錄，她是從匈牙利移居美國佛羅里達的跑者，去年有到現場觀看的人一定對她強而有力的跑姿有深刻印象，她本來保有美國記錄244.495公里，今年二月被島瓦特小姐以驚人的250.076公里刷新，這位身材頑長的美國中學教師，跑步時一反跑者緊身競裝打扮，穿著一件寬大的籃球褲，配合著長腿，姿態輕鬆自然。七月初在北愛爾蘭世界盃錦標賽時，兩人都是美國國家代表隊隊員，結果島瓦特沒跑好，娜姬在最後4小時越跑越快，差一點追到冠軍，以亞軍收場，最後大會公佈的成績是250.622公里，再次超越島瓦特的國家記錄546公尺，奪回美國國家記錄保持者的頭銜，一年裡面彼此超越，互破記錄，引出了東吳這一場決定誰才是2017年美國女子記錄保持者的后位大戰。是年輕的島瓦特在世界杯後蹲低躍高再拔高美國記錄呢？還是在世界盃錦標賽頒獎儀式中被下跪求婚的娜姬強勢捍衛頭銜呢？

柯特妮島瓦特（左）和凱特琳娜姬（右）（報社合成照／Moab 240 mile Endurance Run FB/維基共享）

2015年在甘肅戈壁上開辦八百流沙400公里、自導航、自補給的超馬越野賽，咸被認為是世界上難度最高的越野賽事之一，冠軍被受以大將軍頭銜，同時在終點的燧峰群其中一個峰台以冠軍名字命名，榮譽感十足。第一屆賽事大將軍是中國廈門華僑大學的趙紫玉教授，他以92小時52分58秒獲得殊榮，第一屆路線最難，其中有些路線，據說連大會都沒有親自踏過，有些路段導航路線是直線的，但是實際走的時候，會遇到天然障礙過不去，於是參賽者容易迷路，關家良一就因嚴重迷路加上受傷而棄賽。趙老師說他至少迷路十小時以上，再一次參賽的話，一定可以提升成績。今年大將軍頭銜由英國人丹勞森以70小時51分45秒奪得，因為今年大會把路線作了調整，變得較簡單，根據參與賽者的描述，若干容易迷路的地方，大會還插旗做了方向指示。勞森先生是歐洲盃24小時冠軍，今年在世界盃沒跑好，立即主動說他要來東吳創成績，於是兩位「大將軍」將在東吳超馬賽碰頭，看看誰才是24小時的大將軍。去年男子組冠軍趙老師今年花時間在中國推展超馬運動上，出賽較少，自認不在狀況上，但是出賽少，身體獲得休養生息的機會，反而容易出成績，大將軍之爭噱頭十足。

丹勞森（左）和趙紫玉（右）（報社合成照／丹勞森推特）

最後是世界盃新出爐的冠軍石川佳彥在世界盃之後，立即透過盈樺老師表示他要來參加東吳賽，把成績再次提升，是的，要創佳績要趁年輕，同年齡群的德國羅伊斯也是如此打算，他去年放掉斯巴達松，就是想在東吳賽刷新德國記錄，今年更是下定決心，要來完成心願，兩名東西方高手爭霸，精彩當然可期。

石川佳彥（資料照，照片來源：http://goo.gl/p3DxuZ）

