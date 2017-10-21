Lin bay 好油》外銷是專業，生鮮外銷是分工精細的專業

若要提升外銷的競爭力，當然要從基礎的項目開始紮根，例如，產品供應量、產品品質控管、檢疫、物流運輸等項目。成立一間國家級的外銷公司，就期望可以擴大出口，這叫做高層長官的思維，賺多少錢不重要，有新聞曝光就好。大家都知道這很可笑，但賣了一批10萬元又虧錢的香蕉，還佔據了整個新聞版面，不就活生生在台灣上演？

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農產品外銷為什麼對台灣農業發展很重要？因為台灣和其他國家一樣，都是出生率極低且老化快速的社會，早就失去人口的消費紅利。只要農業生產系統能有效改善，產業自然往低人力、高產出的方向前進，但當消費能力降低，生產量卻逐步提高時，只靠本土消費市場根本撐不起這種生產結構。

最早台灣以鮮果輸出為主，戰後農產品的外銷額佔出口產值的三分之一高，但隨著產業型態的轉變，農產加工品取代鮮果輸出成為主流，台灣的三罐王時代（蘆筍、草菇、鳳梨）引領產業前進，過去我們以農業支持工業發展，之後的方向卻該以先進的科技化來支撐農產業發展，畢竟走外銷的產品和走本土供應的產品在技術與設備上的需求上相差甚大。台灣內銷的水果多數都沒有預冷措施，但外銷的水果除了空運不用預冷外，海運如果沒有預冷技術配合，根本沒有外銷的機會。

新政府上台後仿照日本高喊要積極拓展農產品外銷市場，日本在提出進攻型農業的戰略後，三年的時間內稻米及相關米製品從60億日幣的輸出成長到221億日幣，未來還有兩年多的時間，有很大的機會達成當初600億日幣的目標。如果台灣也要學習以輸出為發展方向，政府為什麼不敢評估出一個可能的目標呢？因為沒辦法。

台灣內銷的水果多數都沒有預冷措施，但外銷的水果除了空運不用預冷外，海運如果沒有預冷技術配合，根本沒有外銷的機會。（資料照，記者葉永騫攝）

農業之於新政府還是選舉考量大於產業發展

農委會副主委翁章梁宣布辭職，他並非出身農業相關領域，過去最高職務為嘉義縣社會局長，卻可以擔任農委會副主委。民進黨政府對這個副主委職位的任命，脫離以往三個副主委各負責農、漁、牧的架構。他的業務範圍以農會系統為主，目的是讓他能有農委會副主委的高度來參選嘉義縣長，這就是選舉考量。至於農委會主委的位子就更明顯的選舉考量，而非站在農業發展的角度來思考。這樣的人事安排，舊算口號喊得再震天價響，也只是口號，當方向、資源都錯亂時，又如何精準擬定戰略與評估目標？

為什麼其他農產品出不去？

要發展外銷，對目標國家的市場分析必須要很清楚。以外銷日本為例，很多人以為日本的藥檢很嚴格，錯了，日本的藥殘標準往往比台灣來得寬鬆，但儘管藥殘標準寬鬆，但日本的檢疫卻是十分嚴格，在這樣的檢疫要求下，台灣很多農產品不能輸日，而若真要以外銷日本為目標，不會也不應該只有香蕉，許多農產品都應該有機會，例如日本市場也愛台灣的大目釋迦、鳳梨釋迦，但台灣如果不把檢疫破除當成重點，當然連進入市場的機會都沒有。

日本過去是不吃空心菜的，但隨著橫濱中華街對空心菜的需求，神奈川的農民開始使用溫室種植空心菜來供應中華街，經過了十多年，日本人也開始習慣吃空心菜，超市裡也開始販售空心菜，但日本的冬季氣溫過低，就算是溫室也無法種出空心菜，所以冬天的供應就中斷，只能向其他國家採購。去年聽聞日本的貿易商來台灣找空心菜，打算空運到日本販售，但很遺憾的，台灣的空心菜無法輸出到日本，因為在檢疫上台灣的空心菜有甘薯蟻象的問題，儘管設施空心菜大多沒有甘薯蟻象，但露天種植的空心菜仍有，這類檢疫問題如果不解決，外銷日本市場根本無法發展。而不只是空心菜，就連地瓜葉日本人也開始吃了，日本人也喜愛炒地瓜葉加醬油膏的吃法，甚至它們連可以在日本種的地瓜葉的品種都育好了，叫做青龍，這些商機我們有沒有機會？還是雙手一攤等中國或越南分食？

台灣的空心菜無法輸出到日本，因為在檢疫上台灣的空心菜有甘薯蟻象的問題，儘管設施空心菜大多沒有甘薯蟻象，但露天種植的空心菜仍有。（本報資料照）

生鮮蔬出的基礎建設：物流

物流在外銷的重要性上，當然非常重要，海運速度雖然較慢，但隨著船隻航行越來越快，時間自然縮短，甚至還有專為生鮮農產品運輸的小運量快船。前幾年中國的中糧與海聯聯手打造東南亞線的快船，用以快速連接菲律賓、泰國、越南、馬來西亞等國家，這種快船快速的模式可以減少農產品耗損，降低整體成本，對於農產品這種生鮮的運輸非常重要，那我們的快船在哪裡呢？

過去中國還未崛起時，從台灣出發的船到北美洲線船期只需三週以內，但隨著中國的崛起，停靠中國港口的船隻越來越多，從台灣出發至北美船期就延長四個週以上，也導致生鮮的腐爛率大幅提高，生鮮輸出也因此逐漸衰退。也因此，去年五月起，有船運公司開出T／T 16天的快船，有了這種快船之後，能出口的生鮮品項又開始增加，出口就明顯的上升，這才是對外銷最實質的幫助。

去年五月起，有船運公司開出T／T 16天的快船，有了這種快船之後，能出口的生鮮品項又開始增加，出口就明顯的上升。（記者郭顏慧攝）

地基打不好樓蓋得再高也會倒

三軍未動，糧草先行，若要提升外銷的競爭力，當然要從基礎的項目開始紮根，例如，產品供應量、產品品質控管、檢疫、物流運輸等項目。成立一間國家級的外銷公司，就期望可以擴大出口，這叫做高層長官的思維，賺多少錢不重要，有新聞曝光就好。大家都知道這很可笑，但賣了一批10萬元又虧錢的香蕉，還佔據了整個新聞版面，不就活生生在台灣上演？

這種國家大對口的外銷方式不是不能做，但其他國家都是鎖定單一品項進行操作，就像台灣人很愛講的Zespri，也只賣奇異果，難道他們什麼都賣嗎？但台農發在台灣卻被操作成一個什麼都會的公司，不但要出口蔬菜，還要出口水果，更要肩負進口蔬菜平穩物價的責任，如果再進口水果，那就包山包海無所不包了，這種四不像的搞法，只會讓國家級的公司變成二流的公司，也難怪今年會鬧了進口一櫃越南白菜賣到台北農產運銷的笑話，可以把專業領域搞到這麼外行也確實是厲害，反正高層長官的思維不就如此：不是虧自己的錢都沒差。

連產業的現況都搞不清楚，天真地以為成立一家公司就會有外銷實績，這種老舊的執政思維到什麼時候才會改變呢？