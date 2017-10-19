魔幻拉美》 女礦工的柔情抗議

2017年，恰巧是「聖胡安大屠殺」五十週年，也是切逝世五十週年。回顧玻利維亞的礦工抗爭史，在面對獨裁與剝削時，男人與女人所採取的方法大相逕庭！切以游擊隊決一死戰，仍無法推翻獨特政權；多蜜迪拉以柔性革命，竟然讓軍政府垮台！

陳小雀

玻利維亞的波托西省蘊藏豐富礦產，在西班牙殖民時期主要開採銀礦，二十世紀以降則以錫為主。一如拉美其他礦區，一個個天坑破壞天然景觀，同時採礦所造成的環境污染，嚴重威脅自然生態與人體健康。長久以來處於非人道狀態，每個礦場的抗議事件層出不窮，然而，礦場公司在政府的撐腰下很快弭平抗議行動，「二十世紀礦場公司」（Mina Siglo XX）即為一例。

「二十世紀礦場公司」成立於1910年，1952年被收歸國有，1987年封礦，走過七十七年的歷史，曾於1967年血腥鎮壓礦工，為玻利維亞礦工血淚史寫下最不堪的一頁，而這個悲劇的發生與切．格瓦拉的游擊行動有間接關係。

「二十世紀礦場公司」成立於1910年，1952年被收歸國有，1987年封礦。（維基共享）

1967年六月，玻利維亞政府一心想盡速終結切的游擊行動，恰好，「二十世紀礦場公司」的礦工於這段期間發生罷工抗議事件，玻利維亞政府擔心礦工受到切的蠱惑而加入游擊隊，為了避免切的游擊隊壯大，總統巴利安多斯（René Barrientos，1919-1969）於是以「礦工支持游擊隊」為藉口，下令以軍隊鎮壓礦工。

1967年六月二十三日夜裡，礦工聚集於村落的廣場，通宵達旦，準備歡慶隔天的聖胡安節。翌日拂曉，玻利維亞軍隊進入村落，瘋狂向手無寸鐵的礦工開槍掃射，造成二十人死亡，七十二人受傷的悲劇，史稱「聖胡安大屠殺」（Masacre de San Juan）。事後，切在山區裡得知這個悲劇，撰寫了〈第五號公報〉，向礦工傳遞革命思想，冀望礦工能投入游擊隊，但是結果不如預期。事實上，玻利維亞礦工並未有揭竿起義之心，只是以罷工方式，為生態浩劫、過長工時與己身健康提出訴求。

據了解，真正的死傷人數遠超過官方公布的數字。在事件發生時，一個名為多蜜迪拉（Domitila Barrios de Chungara，1937-2012）的礦工家眷，同時也是抗議領袖之一，被以辱罵軍方為由逮捕。多蜜迪拉當時懷有身孕，卻在陰暗的牢房內遭到酷刑，導致流產。

1967年，玻利維亞軍隊進入村落，瘋狂向手無寸鐵的礦工開槍掃射，造成二十人死亡，七十二人受傷的悲劇，史稱「聖胡安大屠殺」。（El Che en Bolivia）

多蜜迪拉出生在「二十世紀礦場公司」管轄的村落卡達維（Catavi）。父親從事裁縫工作，為礦區內的警衛縫製制服。由於母親體弱多病，她自幼即在礦區充當童工，幫助家計；十歲喪母，她又必須挑起照顧五個弟妹的重擔。多蜜迪拉後來嫁給礦工為妻，從那時起，她積極參與礦工家眷組織，成為礦工背後最堅毅的支持，並逐漸展現領導天賦。「聖胡安大屠殺」落幕後，她更堅定走向這條漫長的抗爭之路。

多蜜迪拉看似一般的玻利維亞婦女，僅小學畢業，年紀很輕即結婚，共生了十一名小孩，但有四個早夭，其中包括那個在獄中流產的小孩。然而，她的見識與膽識令人欽佩，而她所說過的話，句句扣人心弦，例如：

「一旦男人與女人合作無間，即可獲得重大變革。」

或者：

「我們最大的敵人是恐懼，而那存在我們的心中。」

1978年底，多蜜迪拉與另外四位婦女前往首都拉巴斯，進行絕食抗議。起初，沒人相信她們能堅持下去，也不認為她們可以改變政府。其實，這五個女人出身貧窮，早就習慣挨餓。首先，耶穌會神父路易斯．埃斯皮納爾（Luis Espinal，1932-1980）加入她們的絕食抗議；接著，群眾紛紛響應，不久就有一千五百人參與絕食；後來，加入絕食抗議的民眾達上萬人，甚至擴及全國各地，如此氣勢終於撼動了獨裁政府，迫使當時的總統班塞爾．蘇亞雷斯（Hugo Bánzer Suárez，1926-2002）於1979年舉行總統大選。五個女人有滴水穿石的堅韌性格，確實令人刮目相待。

1978年底，多蜜迪拉與另外四位婦女前往首都拉巴斯，進行絕食抗議。起初，沒人相信她們能堅持下去，也不認為她們可以改變政府。其實，這五個女人出身貧窮，早就習慣挨餓。（Heroínas）

但好景不常，軍政府又於1980年死灰復燃，多蜜迪拉只好流亡國外。兩年後她返國，依舊為勞工權益奔波，抗議社會不公、經濟剝削與政治迫害。她成立「格瓦拉主義運動」（Movimiento Guevarista），曾被提名諾貝爾和平獎候選人，寫了兩本書為勞工發聲，也成立工會養成行動教室。2012年，這位礦工家眷、勞工領袖、人道主義者與女權主義者，終於不敵病魔而去世。由於多蜜迪拉乃玻利維亞民主化過程中最重的人物之一，總統莫拉雷斯宣布舉國為她哀悼三天。

2017年，恰巧是「聖胡安大屠殺」五十週年，也是切逝世五十週年。回顧玻利維亞的礦工抗爭史，在面對獨裁與剝削時，男人與女人所採取的方法大相逕庭！切以游擊隊決一死戰，仍無法推翻巴利安多斯政權；多蜜迪拉以柔性革命，竟然讓班塞爾．蘇亞雷斯軍事政權垮台！