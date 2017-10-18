自由開講》如何增強我們的國防？

陳振

報載，今（一○六）年度各軍校招生目標為四六九二人， 但實際只招收到三○八三人，達成率六十六％， 而缺員最嚴重的陸軍官校也只招到四十七％，尚有三十四％的缺員， 須藉由其他管道招募。此外，基層志願役士官兵的缺額也很嚴重。 因此有些人反映募兵制已經不可行，應改為徵兵制，筆者有同感， 但是許多人都忽略其中最重要的一點，就是軍隊國家化尚不夠徹底。

報載，今（一○六）年度各軍校招生目標為四六九二人，但實際只招收到三○八三人，達成率六十六％，而缺員最嚴重的陸軍官校也只招到四十七％，尚有三十四％的缺員，須藉由其他管道招募。（資料照，記者張忠義攝）



其實以台灣目前人口數與所面臨的惡劣環境看， 根本不宜採取募兵制，何況軍隊尚未全面國家化， 如何讓人樂意從軍？試想， 如果一般無黨籍或非國民黨籍青年考取軍官學校， 入學後每天高唱國民黨黨歌化身的國歌與校歌， 如何讓人有國家認同與榮譽感可言？如國歌歌詞中的「三民主義， 吾黨所宗」，校歌歌詞中的「黨旗飛舞，這是革命的黃埔」， 除了專制獨裁國家外， 全世界哪一民主國家有如此黨國色彩濃厚的國歌與校歌？ 軍人理當超脫黨派之外，怎麼還容許軍人每天唱這種歌？ 軍人到底是效忠國家與人民，還是效忠國民黨？ 當年孫立人將軍非常討厭軍中的政戰制度， 這可能也是他日後被兩蔣政治迫害的主因之一。



台灣人口與土地類似瑞士或以色列， 所以應效法這兩個國家實施徵兵制，以色列更是全民皆兵， 無論男女，只要身心健康，年滿十八歲高中畢業後，都需服兵役， 雖然是徵兵制，以色列年輕人均以服兵役為榮，認為比上大學重要， 因為他們從小就有憂患意識與國家認同的教育， 如學校老師或家長常帶他們去參觀聖城的哭牆與猶太人受難紀念館， 從小培養他們憂患意識與國家認同， 所以這兩個國家始終沒有人敢輕視他們，如二戰時， 領導納粹德國的希特勒橫掃歐洲，就是不敢侵略瑞士， 而以色列更猛，建國以來，即使四周敵國環視，卻從未打過敗戰。



反觀我們，到底有幾所學校的老師或家長， 會常帶學生與子女去參觀散布在全國各處的二二八與白色恐怖紀念館 ？一群只知中國歷史而不知台灣歷史， 只知盲目崇拜獨裁者而不知台灣先烈的國民， 如何培養憂患意識與國家認同？ 筆者常去參觀台北二二八公園裡的二二八紀念館與位於南海路建中旁 的國家人權紀念館，很少看到有北一女或建中學生去參觀， 倒是補習班充斥的南陽街則很常見！



建中與北一女這兩所全國知名高中， 目前校園中至今還有獨裁者銅像，校歌歌詞還是充滿黨國色彩， 每天師生在社會與公民課堂中應該也會探討自由、 民主與人權的意義，然而對於校園中無所不在的威權黨國圖騰， 大家始終視而不見，習以為常，這樣的教育正常嗎？ 這不是反智與奴化的教育嗎？為何從來沒有師生提出質疑與討論？ 其他各校可想而知。試問， 這樣的高中生會有憂患意識與國家認同嗎？ 上大學後會樂於參加ROTC，畢業後又會樂於從軍嗎？



眾所周知， 孫立人將軍當年是中國清華大學與美國普渡大學理工科系的高材生， 為了救中國，轉入美國維吉尼亞軍校就讀，維吉尼亞軍校教育他「 國家、責任與榮譽」的軍人信念，凡事要以身作則，與士兵同共苦， 真正以「國家興亡為己任，置個人死生於度外」，所以能戰無不勝， 攻無不克，令日軍膽寒。 當年領導蘇聯軍民死守史達林格勒的元首史達林與元帥朱可夫也是一 樣，軍民上下一心，所以最後不僅反敗為勝，還能反攻德國， 消滅納粹，逼死希特勒。



反觀黃埔軍人，無論是二戰或國共戰爭時， 有許多遇敵未戰先逃之夭夭的所謂「飛將軍」， 否則1937年南京大屠殺事件不至於會發生， 因為當年守城主將唐生智，手下有三十萬大軍， 許多還是擁有德式或英式裝備的精銳國軍，最後卻不堪一擊， 兵敗如山倒，只因包括唐生智等高級將領，貪生怕死先落跑。 蔣介石怎麼會用這種人！據說還是蔣介石命令他撤退， 又怎麼會有這樣的統帥，任命如此昏庸將領當守城主將？ 這些人能與孫立人、史達林與朱可夫相提並論嗎？



總之，我們與其實施募兵制，不如實施徵兵制，更重要的是， 前提是應先落實軍隊國家化，去除所有黨國威權圖騰， 並效法以色列，鼓勵學生與民眾多去參觀各地台灣先烈紀念館， 以培養憂患意識與國家認同，年輕人才會樂於從軍， 台灣才有希望與未來。





（教師）

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