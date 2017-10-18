神楽坂週記》為你保存遊戲記憶的「簽名卡匣博物館」

所謂的收藏，究竟所為為何？所謂真正有價值的東西，到底是什麼呢？

神楽坂雯麗

前一篇文章〈任天堂卡匣貼紙與消失的街角電玩店〉中，談到了昔日台灣電玩專賣店因租賃、交換遊戲，而產生了有趣豐富的卡匣貼紙文化，也對照地提到了在任天堂紅白機原產地的日本，由於產業環境與玩家文化的不同，雖然沒有像台灣這般衍生出完整的卡匣出租、交換業務，卻也孕育出玩家們「在卡匣上寫上自己姓名」的習慣。今天，我們就來聊聊在海那一邊的日本所發生的事情。

時至今日，「遊戲」基本上能夠免費玩到，可說已經是公認的常識。然而在二、三十年前，它們必須以卡匣這種形式取得，而且即使對原產地的日本家庭而言，相對於傳統玩具，電玩卡匣也是一種相當高價的玩具。這樣昂貴的玩具若是因為孩子們一時不注意而遺失，或是出借給同學朋友最後行蹤不明，則必定是一項重大的經濟損失。

為了避免卡帶遺失，許多日本家庭都要求孩子們將姓名寫在卡匣上。（圖：作者提供）

這些當年的孩子們用歪斜的潦草字體寫上姓名的卡匣，除了遊戲本身的內容之外，當然也包含了許多各式各樣的小故事與個人回憶；例如，它可能是已經過世多年的祖父母買給孫兒的禮物，第一次用壓歲錢為自己買的獎品、考試努力取得佳績贏得的獎勵，甚至可以想起當初一起圍坐在電視機前的夥伴們⋯⋯，不一而足。

然而，小孩會長大、電玩主機會汰舊換新，比一塊錄音帶大不了多少的電玩卡匣，當然也可能因為各種理由被遺忘、丟棄，轉手給朋友甚至遺失。最終這些曾經精心寫上姓名以防失落的卡匣，大部分都還是隨著時間流逝，離開了原來的物主。 從2000年前後興起的懷舊遊戲風潮，以及造成這股風潮的遊戲收藏家、老玩家們，一開始並不太注重這件事情。毋寧說，對於眼光銳利、要求苛刻，同時對「品相」吹毛求疵的收藏家們來說，寫有姓名的老電玩卡匣，基本上被視為不受歡迎的瑕疵物件。當收藏家們透過舊貨店家、電玩店或網拍等管道發現這種「簽名卡匣」時，要不是敬而遠之，就是設法將其清除，以恢復舊觀。畢竟資源有限，會想要取得外觀盡可能完好的收藏品，也是人之常情。

一位日本老遊戲收藏家関純治先生，原本也是抱持這樣普遍的想法收集著任天堂卡匣。然而當他2003年前往美國旅行，在聖地牙哥的一家遊戲專賣店中，偶然找到了寫有英文姓名的NES（任天堂紅白機的美國版）卡匣之後，產生了一個疑問—所謂真正有價值的東西，到底是什麼呢？

「簽名卡匣博物館」首頁。（來源： http://bonusstage.net/famicassearch/index.php）

從這個疑問出發，他得出的結論是：「將這些有著回憶的簽名卡匣，再一次交回原物主的手上！」

此後的十多年，他便以這些一般收藏家不屑一顧或敬而遠之的簽名卡匣，作為主要的收集對象，至今已經「收容」了八百塊這樣賣相不好、甚至瀕於廢棄邊緣的簽名卡匣，更與幾位贊同此一想法的同儕，於2015年建立了一個線上博物館「名前入りカセット博物館 」（簽名卡匣博物館）。這個博物館的目的，就是展示這些三十年前被孩子們簽下姓名的卡匣，希望有一天讓這些卡匣物歸原主。

要辨識小孩子的字跡，有時可能是一件吃力的工作。（來源 http://bonusstage.net/famicassearch/index.php）

「簽名卡匣博物館」中，被仔細以各角度攝影的展示品。（來源 http://bonusstage.net/famicassearch/index.php）

那麼，如果原物主在博物館網站中真的找到了過去屬於自己的卡匣，館方也設定了三個歸還的條件：

一、卡匣將只會由館方人員親自送還。 除了特殊狀況外，原則上不採取寄送的方式，當然也接受親取。

二、卡匣請以你認為值得的價格買下。底價是日幣1圓，金額隨意。所得費用並非支付給館員的利益，而是維持網站營運或送還卡匣時的旅費之用。

三、請讓博物館網站公開發表您與這塊卡匣相關的故事。 無論是當初取得（或放棄）這塊卡匣的經過，或是它所包含著的故事，都請告知館方人員。同時也會在顧及隱私的情況下在網路上發表。

也就是說，在收藏、展示之餘，其實「簽名卡匣博物館」也是個大規模的（遊戲文化）口述歷史計畫。

「嚴禁有借無還！簽名卡匣物歸原主大會」活動宣傳圖。（來源 http://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/74546 ）

就在今年十月十四日，也就是上週末，「簽名卡匣博物館」與其他老遊戲愛好團體與個人，聯名舉辦了第一次線下實體活動「借りパク禁止！名前入りファミカセを本人に返す会」（嚴禁有借無還！簽名卡匣物歸原主大會 ），雖然不知會中是否真的成功地有卡匣物歸原主，但從出席者的豐富程度來看，勢必是一場有趣的懷舊遊戲聚會。

同樣身為收藏家，在看到這樣的事情時，除了敬佩這種將不特定多數人的記憶保存、重現的努力，也讓人有機會反思「所謂的收藏，究竟所為為何？」這種平常可能不會去多想的問題。