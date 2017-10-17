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南亞觀察》《傻瓜大哥再出擊》：你可以抱著甘地照片過日子，也可與他的精神一同生活

要把全國甘地的雕像都砸爛、把甘地的畫像與名字全部從牆上、從大樓、貨幣與道路拿掉。如果要瞻仰甘地，只要發自內心銘記就行了！
作者： 南亞觀察
2017-10-17 12:09
 | 2017-10-17 12:09

陳鳳瑜

片名：《傻瓜大哥再出擊》（Lage Raho Munna Bhai）
導演： 拉庫馬·希拉尼（Rajkumar Hirani）
出品國：印度
語言：印地語
片長：144 分鐘
上映日期：2006/09/01

「傻瓜」系列，嘻笑怒罵中反映社會問題

《傻瓜大哥再出擊》雖不為國人所熟知，但提起該片導演拉庫馬·希拉尼（Rajkumar Hirani）的另外兩部電影《三個傻瓜》（Three Idiots）與《來自星星的傻瓜》（PK），則是風靡全台，國人耳熟能詳。拉庫馬 • 希拉尼並不多產，目前作品只有五部，量雖不多，但每部電影都帶有深刻的社會批判。最為國人熟知的《三個傻瓜》，討論的是僵化的教育制度、《來自星星的傻瓜》則是嘲諷宗教的迷信；而《傻瓜大哥再出擊》則是甘地精神的再呈現。雖然主題嚴肅，但拉庫馬 • 希拉尼電影風格誇張幽默，將人物性格卡通化，在嘻笑怒罵的嘲諷中，點出社會的缺失與病態。

（導演拉庫馬·希拉尼。圖片來源：網路）

《傻瓜大哥再出擊》在 2006 年推出，在中國的片名為《黑道大哥再出擊》；可能是因為導演拉庫馬•希拉尼在 2010 年的電影《三個傻瓜》在台灣大為轟動，深受國人喜愛，連帶的這部他的舊作，也引起片商的注意，台灣也才有 DVD 的發行。好笑的是，因為《三個傻瓜》的緣故，在台灣片商喜歡幫電影系列化歸類的邏輯下，這部電影雖然與《三個傻瓜》毫無關係，但也身不由己地被叫做《傻瓜大哥再出擊》，而拉庫馬 • 希拉尼 2014 的電影《PK》更可憐，到台灣後，不能免俗地被歸類為傻瓜系列，而由於當時韓劇《來自星星的你》爆紅，本身為印度賣座冠軍的《PK》竟被強加比附取名為《來自星星的傻瓜》。

利用角色反差效果，營造衝突笑點

甘地是世界性的偉人，他倡導非暴力不合作運動，是非常創新與大膽的思維，與當時殖民地爭取獨立的暴力抗爭的手段完全背道而馳。但是他的堅毅與不妥協，以柔克剛，真的帶領印度走向獨立。而眾所周知，甘地性格是克己自律，包括素食、獨身、默想、禁慾，這樣的一個巨大又不接地氣的形象，如何讓他現身與現代社會對話？

（聖雄甘地。圖片來源：網路）

電影很巧妙地利用了一個黑道大哥姆納做為甘地的代言人。姆納是暴力討債的大流氓，不學無術，一言不合就拳頭相向，跟甘地是南轅北轍，但是電影故意讓男主角姆納這樣的人物，藉由他的口，來傳達甘地的主張，這種人物形象的高度反差，所營造出的衝突性，讓本片戲劇效果十足。

真正的信仰是內化於心，形諸於外

男主角姆納以欺騙的手段開始接觸甘地，但甘地怎能任由姆納來辱沒他的名聲！於是劇情安排讓姆納跳進去自己挖的坑裏。姆納為了討女主角詹薇的歡心，謊稱自己是甘地專家，而且還憑著一身傻勁答應了演講；為此姆納不得不上甘地圖書館，狼吞虎嚥地吸收所有甘地的資料。

（女主角詹薇。圖片來源：網路）

在昏天黑地的苦讀中，他竟然遇到甘地的鬼魂，他從一開始的不相信、懷疑，到後來因為甘地的教導，真的化解了各種難題，才信服甘地鬼魂的存在；連帶地也改變了待人處事的態度，從此他罵不還口，打不還手。因為他相信甘地的教導「不反擊，才會使敵人心軟，他對你的仇恨，才會變成尊敬。」

但甘地的鬼魂真的存在嗎？當然不是，最後在心理醫師的揭發下，甘地鬼魂其實是姆納自己的幻覺，而那些甘地所教導他的道理，跟他的對話，根本就是他自己與自己的對話，甘地鬼魂只不過是他藉此來加強自己信念的想像而已。事實上，甘地精神已經內化為姆納個人的價值觀。

（黑道大哥姆納與幻想中的甘地。圖片來源：網路）

而這也是電影所要彰顯的，甘地精神的實踐，不是光從紀念物或是儀式祭典或是口號；而是從內心做起，落實在日常行為。如同電影一開始，姆納在甘地演講中所說：「…要把全國甘地的雕像都砸爛、把甘地的畫像與名字全部從牆上、從大樓、貨幣與道路拿掉。如果要瞻仰甘地，只要發自內心銘記就行了。」

歌舞編排呼應主角心情，輕鬆愉快

好萊塢的音樂劇與一般劇情片壁壘分明，觀眾在觀影前就知道電影的表現型式；而音樂劇雖然載歌載舞，但場面調度通常配合劇情走向，該個人吟詠，就獨舞；該群戲就團體舞。寶萊塢電影的分野則不那麼明顯，無論劇情需要與否，都喜歡在劇情中間來段歌舞，而且通常陣容龐大，豪華燦爛，一場歌舞下來動輒 5-7 分鐘，對於講求劇情流暢、精準的觀眾而言，對這樣的歌舞常會有出戲的感覺。

但《傻瓜大哥再出擊》的音樂歌舞實在為電影加分不少，主題曲輕鬆悅耳，歌舞的安排也與劇情相銜接；尤其那場姆納在甘地演講成功後，洋洋自得，在載歌載舞中他向小弟電路佬吹噓詹薇如何仰慕他，他的感情將一片光明燦爛，在歌舞昇平中，將男主角歡欣鼓舞的心情，演繹得幽默愉快，頗有美式音樂劇風格。

主配角表現出色，相得益彰

本片表演最成功的角色應屬飾演男主角姆納的 Sanjay Dutt 與配角電路佬的 Arshad Warsi。Sanjay Dutt 與 Arshad Warsi 將姆納與電路佬這對粗俗的黑道兄弟詮釋得好氣又好笑。姆納是個粗魯無文卻又痴情的大流氓；電路佬人精明能幹，但對老大姆納卻是一片愚忠。因為兩人個性上的偏差，所以湊在一起，常幹出一些啼笑皆非的蠢事。

（左為飾演姆納的 Sanjay Dutt ；右為飾演電路佬的 Arshad Warsi。圖片來源：網路）

例如姆納為了贏取美人歡心，明明對甘地一竅不通，卻硬要參加甘地知識問答比賽；電路佬為了讓老大贏得比賽，跑去綁架甘地專家，幫助姆納作弊，這種行為完全違反甘地精神，偏偏這對難兄難弟卻以這種方式來贏得甘地專家的頭銜，實在諷刺至極！雖然 Arshad Warsi 飾演的電路佬是配角，但是他光彩完全不輸男主角，表現極為出色；電影中電路佬為了幫大哥姆納圓謊，冏態百出的場面，最令人捧腹。

甘地離世已經七十年，這七十年來印度對甘地的推崇，在印度的鈔票、公共建築的牆上與街道，都可看到他的肖象與名字；但是甘地精神呢？感嘆甘地領導印度贏得獨立，但是政府與社會卻與甘地精神越行越遠，官僚腐敗無能、人人自私冷漠。如何讓甘地無私、堅毅、克己這樣巨大的偉人形象以最容易親近的方式做呈現？《傻瓜大哥再出擊》的導演 Rajkumar Hirani 很聰明的，他不讓甘地直接來教訓印度人民，他透過一個與甘地有著 180 度反差的黑道大哥來遂行甘地精神，如果一個黑道老大都能立地成佛，更何況你我呢？！

本文經授權轉載自南亞觀察 【影評】Movie Review《傻瓜大哥再出擊》：你可以抱著甘地照片過日子，也可與他的精神一同生活

南亞觀察South Asia Watch

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