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胡，怎麼說》習包子、維尼怎麼不見了？

作者： 胡文輝
2017-10-17 00:09
 | 2017-10-17 00:09

中共十九大，除了偉大，就只有偉大，不然還會有什麼呢？
為了頌讚中共、獨尊習近平，「偉大」說了十遍、百遍、萬遍、十億遍，也不厭倦，這兩個字被中國官媒用盡了、用爛了，再也沒有剩餘、變不出新詞兒。
中國已被偉大淹沒了，於是，小熊維尼不見了，習包子也不見了，習阿斗早就隨薄熙來被封禁，六四當然早就消失了，維權連字帶人都不見了，劉曉波更被消失在大海不知多深....。這就是所謂「有中國特色社會主義」的偉大，這就是所謂民族的偉大復興夢（或夢魘）。

中共十九大，除了偉大，就只有偉大，不然還會有什麼呢？中國已被偉大淹沒了，於是，小熊維尼不見了，習包子也不見了。（美聯社）
對中共、對習近平的任何批評、異議、諷刺、引起聯想、被認為負面影射的字詞、圖像、表情包等等，在十九大前，全都在網路嚴管下，被封鎖、撲殺、清除。十九大宣傳的重點就是中國奇蹟、中國之治。以上的訊息嚴控與思想控制，不過是其宣稱偉大的一小部分，真的是中共治下的中國奇蹟！
最近紐時記者從中國報導，習近平大力重塑中小學思想教育，廣設「紅軍小學」，在一所紅軍小學，老師問:幸福生活從哪來？一群穿著有若紅小兵的學生答:幸福生活來自革命烈士的鮮血！來自紅軍！
這些問答詞句彷彿依稀文革時頌揚毛澤東的:爹親娘親不如毛主席親！天大地大不如黨的恩情大！習近平統治下的中國，正向毛澤東看齊；習鬥倒了有奪權陰謀的薄熙來，其實他也在「唱紅打黑（貪腐）」。
說中國，道中國，中國本是個...，自從出了...，十年倒有九年...！（對於中國種種，外人真的是霧中摸黑，一言難評，空格就各自填吧）

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