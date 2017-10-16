正因為農家的生產面積小，更應該使用能夠提升產能的工具。荷蘭正是因為適合耕作的農地面積很少，所以才研發出高科技溫室、先端設備和相關的系統，讓單位面積的產能大幅提升。生產面積已經這麼小，我們該想的是要怎麼提升品質和產量，增進農地利用的效率，如此一來，農家的收入才得以提升。

一級嘴砲技術士

今井寬之，一個日本神奈川縣的農家子弟，今年41歲，他在大學畢業後就飛往荷蘭，在荷蘭的溫室農場有16年的工作經驗。最近，他開始往返日本與荷蘭，把先進的技術和設備帶回日本，以一個農業顧問和系統營運商的身分，為日本導入更新式的農業生產系統。

今井寬之。（圖：作者提供）

2016年的年初，我在日本的媒體上看到今井的報導，在好奇心的驅使下，我透過社群網路找到了本人，並以外文向他請教了荷蘭和日本的農業情況。直到2017年10月11日，在日本千葉幕張的「次世代農業EXPO」農業、六次化和IT設備的聯合展覽，今井的「Minori Holland」荷蘭農業顧問公司和匈牙利的「Gremon Systems」園藝設施系統商一起參展，我倆在網路上交談了一年多，終於有了直接面對面的機會。

今井出身於番茄農家，他們家早在30年前就開始測試水耕的技術，從小就在這種先進的農家裡成長，他也比其他人還要更早接觸其他國家的資訊，從小就對荷蘭強大的農業技術非常嚮往。今井原本打算在高中畢業後就前往荷蘭發展，但在長輩的勸說之下，直到把東京農業大學讀完後才出國，1999年先到了加拿大，接著在2000年前往荷蘭的瓦赫寧恩大學（Wageningen UR）進修，並在荷蘭的農場裡工作，一待就是17年。

剛到荷蘭時，最讓今井震撼的是「效率」和「科學」的追求，例如營運成本的計算、人力的配置、器械和電腦系統的運用、植物生理的徹底控管等方面。在荷蘭的溫室農場裡，你不會聽到「我覺得…」、「我認為…」、「我猜…」這一類的話語，你只會聽到「因為有效日照減少ＯＯ小時，我們必須補光ＯＯ小時」、「二氧化碳施肥的效果不如預期，我們必須檢測廠內氣壓變化檢查溫室是否有漏氣的情況」。

在人力的運用上，荷蘭對勞動者的工時和工安要求非常嚴格，加上溫室群落的面積動輒數十公頃，農場經營者必須在法定的40小時工時內，讓只有數十人的員工以安全又有效率的方式來完成工作，器械的導入就非常的重要，天車、電動車輛、電腦控制系統都是基本配備。今年，荷蘭政府獎勵推動36小時的工時，讓很多農場開始評估，是否投入更大量的自動化設備來提供員工的工作效率。

而上面說的這些，完全不同於日本的農業操作方式。在當時，日本的農業絕大多數都還停留在用看的、用猜的，憑著數十年累積的手工藝去推測，從土法煉鋼裡摸索出農作物的栽培方法，但荷蘭已經是靠著科學和數據，以合理的方式去發現並解決問題。可靠的評估、穩定的產出，荷蘭的農企業就是憑藉這些「可預測」且「合邏輯」的生產資料而向銀行與民間募集資金。

有如異世界般的荷蘭農場。（圖：作者提供）

荷蘭地處低窪，土壤鹽化問題嚴重，天然條件的不佳也讓他們積極對外求發展。再加上，荷蘭早在四百年前就成立了東印度公司，在東亞地區做起香料貿易的生意，做生意的特質可說是刻印在他們的基因裡。不過，荷蘭農企業的強大，其實是從小地方的分工與串連而組合起來，他們知道個體戶的不足，因此也注重彼此之間的共存共榮。今井在荷蘭所學到的，正是這種精算效率與成本、團隊分工和實事求是的企業家精神。

後來，今井把在荷蘭的所見所學帶回了日本的老家，運用科學化管理提升自家農場的品質與產能，自己成立了品牌，跳過農協，直接對零售通路和消費者出貨。今年，他也與匈牙利的廠商合作，將相關的技術和工具帶回日本，以農業顧問和系統商的身分協助其他農場的升級。

我問今井，為什麼你一個荷蘭的農業顧問，帶回日本的設備卻不是荷蘭的，也不是德國或美國，偏偏是匈牙利的園藝系統？

今井解釋，匈牙利對台灣來說可能陌生了一點，但他們在軟硬體的技術和品管上，在歐洲可是相當有名。例如捷克、匈牙利、愛沙尼亞等東歐國家的資訊業、電子產業非常的發達，他們原本就是專門從事歐洲大廠的代工和測試，技術實力雄厚也穩定，更重要的是成本和售價也比正統荷蘭貨便宜許多。

大家都知道，荷蘭的生產系統非常昂貴，只要打上荷蘭的名號，價格就只有「貴」、「很貴」、「非常貴」這三種級距，雖然享譽世界，但可不是日本農家用得起的設備，因此今井才與匈牙利、愛沙尼亞的團隊合作，以他自己長年來在農業現場的經驗，搭配系統、資訊、自動控制等各個專才的團隊，開發出適合日本使用，而且價位也是農民負擔得起的農業設備。

今井帶回日本的設備之一。（圖：網路）

我又問今井，日本和台灣一樣，個別農家的溫室都小小的一塊，多半為0.2到0.4公頃之間，和荷蘭動輒10公頃起跳，50甚至是70公頃的超大型溫室群落不同，這類的設備是否能適合東亞地區的小面積農家來使用？

今井思考了一下後說，正因為農家的生產面積小，更應該使用能夠提升產能的工具。荷蘭正是因為適合耕作的農地面積很少，所以才研發出高科技溫室、先端設備和相關的系統，讓單位面積的產能大幅提升。生產面積已經這麼小，我們該想的是要怎麼提升品質和產量，增進農地利用的效率，如此一來，農家的收入才得以提升。

「不一定要用我們家的東西，但懇請考慮一下這類設備可以帶來的效益！」今井非常慎重地說著，我和今井在出展攤位的閒聊期間，陸續有今井的學弟和年輕的農民來拜訪，今井也一再提醒「效率」這兩字的重要性。看著他的身影，聽著人家對於效率和收益的追求，我腦海中又想起台灣在農業政策上老嚷嚷著「誠懇」、「手掌的溫暖」…，既荒謬又可悲的空洞口號。

最後，我問今井，如果當年東京農業大學畢業後，你選擇留在老家神奈川的農場，你想你今天會在哪裡？

這個聽起來有點怪，但我一直想當面聽他怎麼回應。在我的眼裡，今井是一個異類，書才剛讀完就跑去荷蘭，一路還當到荷蘭農場的執行長，先別說這個人的成就，光是大學畢業後就往荷蘭跑的這種勇氣，就算是放眼日本，似乎也找不到第二個，到底是什麼樣的因素而讓他做了這個決策？我心中充滿了無比的好奇。

「其實不管怎麼樣，我都會去荷蘭！」

今井笑著回答，「我從小就很嚮往荷蘭，覺得他們很厲害，我一定要去看看，原本高中畢業後我就想過去了，只是家裡的人和老師都力勸我把大學讀完再出門，所以我才進入東京農業大學，大學階段也已經在做前往荷蘭的準備了。」

光是大學畢業後就往荷蘭跑的這種勇氣，就算是放眼日本，似乎也找不到第二個。（圖：作者提供）

我一直認為，我們若是要評斷一個人，是要看他到底是什麼樣的一個人，而不是他成就了哪些事。如果今井最後沒有去荷蘭，有一天當我路過了神奈川，遇上了一個叫做今井寬之的農民，若是有機會坐下來聊天，我仍然會認為這是一個很厲害的人。或許就是今井的這股氣質，驅使我飛到日本，務必要和本尊見個面的緣故。

今井的答案也讓我開始思考，我們的家庭和學校教育該帶給年輕人什麼樣的東西。這兩年陸續有網友問我，他今年考上了農業相關科系，未來該怎麼準備才好？或是農家出身的小孩子，到底要怎麼做才能避免上一代的老苦窮？雖然說基礎學問和外語能力都很重要，但我認為，如果能讓他們知道這個世界有多大，農業有更多的不一樣的選項，剩下來的，也許他們會走出屬於自己的路吧？