恐懼鳥 Scary Bird》邪教領袖速成班- 教你如何讓人情不自禁送你一輛勞斯萊斯（中）

簡單來說，洗腦即是把一個人原有價值觀全然洗去，取而代之灌入邪教的新思維。表面上，這套邪教思維是為某種神聖的理想服務，然而實際上卻是以邪教教主的一己私慾做中心。

邪教教主是如何策動信徒自毀，甚至作出傷天害理的事？

恐懼鳥

第三節：輕鬆重塑你的思想

「我們來到大家最期待的環節︰究竟邪教是如何將一個人改造成沒有靈魂的傀儡？」恐懼鳥說︰「或者我們聽聽四位邪教領袖的教導？」

「或者我們先定義一下什麼叫"洗腦"」吉姆．瓊斯說。

「簡單來說，洗腦即是把一個人原有價值觀全然洗去，取而代之灌入邪教的新思維。表面上，這套邪教思維是為某種神聖的理想服務，然而實際上卻是以邪教教主的一己私慾做中心。」

「邪教的洗腦技巧千變萬化，涉及過百種心理技巧，很難一句講完。所以為了方便起見，我準備了...」然後他從褲袋拿出一個掌心大的黏土人。

恐懼鳥輕輕扛起眼鏡，看清楚黏土人實際上是一家三口靠攏在一起。父親穿著整齊的衣裝，母親留著一把秀髮，手抱一個娃娃。即使它們是黏土假人你也可以嗅到中產的氣味，想像到他們逢星期日去半島酒店食午餐，然後駕車到西貢放狗....

「對不起，因為地獄有的材料不多。」吉姆．瓊斯頑皮地說︰「我們隨便給他們一個名字，陳氏一家如何？夠簡單。好吧，現在我想把他們改造成...吃人邪教一家親。想問大家我應該做什麼？」

學生議論紛紛，傳出各種奇怪答案。

不久其中一個學生舉手答道：「用水。」

「對！就是用水那麼簡單。」吉姆．瓊斯揚著眉。「所以各位同學不用想得那麼複雜。我們的心智並不如鋼鐵般堅硬，反而像眼前的黏土人般，稍為加上一兩滴水就能改變其形狀。在邪教洗腦過程中，我們稱之為"溶解"。」

「具體來說，"溶解"即是動搖一個人的自我意識。在受害者不知情的情況下，透過改變各種物理環境，產生無法抗拒的恐懼和依賴感，從而改變其行為模式對溶入邪教有利。我自己先舉例一個...」

「愛的轟炸（love bombing）。」瓊斯笑展露一抹邪惡的笑容。「最古老亦卻最有效的洗腦方法，用無限的慈愛去淹死人。」

「對於剛踏入邪教的新人，派出較資深的信徒給予"無條件的慈愛"，例如對新人生活的大小事務都"格外關心"；平日聚會不繼擁抱和稱讚，讓他們誤以為自己在一個充滿愛的環境。」

「但他們忘記除了上帝外，凡人世界是沒有無緣無故的愛。」

「邪教的"愛"不單不是無條件，而且相當有條件和前提，你需要逐步接受他們歪曲的教義和奉獻不合理地多的金錢和時間。」

紫衣神教不過是拿拿豪車如此而已，但是奧姆真理教一開始也不過是一個瑜珈共修會。（圖取自網路）

「當然！他們將"慈愛"強塞到你手中時，不會講明將來怎樣回報。」瓊斯邊說邊在黏土人身上加水︰「但我們深知大多數人類都遵從"互惠互利"的心理法則，如果我們不能回報別人的善意時，會感到內疚和慚愧。而這種罪惡感正是邪教需要的，亦是愛的轟炸最狡猾的地方。」

「據我所知，韓國在我差不多時期也有個邪教，是以愛的轟炸聞名」麻原彰晃插話。「它喜歡假借詣如"創意社區計劃"、"大學原理研究會"等看似和宗教無關的分支組織去招攬大學生，好像叫統.一...」

瓊斯斬釘截鐵地打斷他的話︰「我當然知道！但他們現在仍然如日中方，我可不想為恐懼鳥主持惹上麻煩。」

恐懼鳥嚇得心頭一緊。

「也對...」麻原彰晃摸一下鬍子。「那麼我也分享一個例子。大家都知道奧姆真理教以瑜伽冥想立教，但很少人指出它們是很好的洗腦工具。」

「我不是說瑜伽冥想是邪術，我們會因為邪教假借愛的名義來洗腦，便說愛是邪物嗎？只是它們的性質很容易被邪教遮掩它邪惡目的。」

「瑜伽、冥想、念咒和氣功很近似於心理醫生常用的催眠療法，透過大腦處於深度放鬆的狀態，去引導被催眠者的思維。如果使用的當的話，當然可以改善被催眠者的生活。」

「然而，我們這些邪惡教主卻善於將各種催眠療法，混上故弄玄虛的神秘元素，變成一套"修行"推銷給信徒。那些信徒完全沒為意這些所謂的"修行"，實質宛如電腦的木馬病毒，早已植入了各種心理暗示。簡單來說，他們是自己給自己洗腦。」

「到了奧姆真理教中後期發展，我有餵食信徒迷幻藥LSD。其實和催眠同樣原理，只是更直接和專橫，亦都省掉我很多時間。」

發動東京地鐵沙林事件的奧姆真理教，其實還有更多的恐怖攻擊計畫，我們應該如何判定宗教的本質，不被「洗腦」？（圖取自網路）

戴德里奇說︰「麻原彰晃先生的說話，讓我想起錫南濃也有類似的技術，我們稱之為"遊戲"的東西，但我的"遊戲"還涉及其他技術，或者我們去下一個步驟...」

「好的！」此時瓊斯手中的陳氏家族已經變成一團模糊的黏土。「現在我們討論如何按我們的意思，去塑造...這團黏土。」

「"塑造”除了指灌入邪教思想，亦可解讀成"徹底重新詮釋信徙的人生經歷，完全推翻過去的世界觀，並接受新的因果關係”。」

「有很多新手認為，認為既然都解開了信徒心理防範，那麼隨便說什麼也可以。如果你們這樣想的話，我會笑你太天真，忽略了現實操作的困難。」瓊斯邊說邊搓揉黏土。

「首先以"言語"做例子。記住你是邪教教主，你的說話就是教義，教義說是真理。然而教義不是亂說便可以，有一定準則要遵守，當中最重要的技巧是︰要讓人無法理解。」

「你要幻想自己每句說話都是抽象派藝術品。一個抽象派畫家永遠不會直白油畫的含意，因為他要留一個空間給觀賞者去思考和沈溺，而且永遠不給他們答案。」

「同樣道理，我們邪教教主用詞要含糊不清，句式要複雜晦澀，總之愈故弄玄虛愈好。」

「邪教的本質比較像行為藝術，而非科學，你幾何見過科學會變成邪教？因為科學家要演繹一個理論，句子要紋理清晰，前後因果關係夠強韌。這使得科學理論有"實體"，容許任個人可以抓住它每一個位置去挑骨頭，去攻擊。」

「然而，邪教披著"真理"的外衣就不需要，如果是正常人可以理解到，就不是真理吧？所以邪教的話語對比於科學，它的不理解性就像無形的幽靈，你抓到它就會在你手中化成其他形狀，永遠無法攻擊到它。」

「人們只有對他們不理解的東西，才會產生百分百信仰。」瓊斯訕笑道。

查理斯.曼森唐突地說︰「我可否補充一下，我很久沒說話。」

瓊斯微笑示意繼續。曼森說︰「瓊斯先生剛才說的很有道理，讓我想起納黨副元首曾經說過『不要用你的腦子去追尋希特勒，用心的力量，你們就會全都找到他』。簡單來說，就是要求信徙不要用腦袋去思索他們的"真理"。」

「但除了不可理解性，邪教教主還有另一個重要的說話技巧︰不可驗證性。」曼森繼續說。

「具體來說，不可驗證性有兩種表達方式。第一，就是根本驗證不能。這很容易理解，例如什麼業力和前世今生。問題已經不在它們的真偽性，而是我們根本沒有半點方法去驗證！」

「至於第二種不可驗證性，就是教義根本沒有答案。邪教教主的話語常常聽起來很有見地，但實際上根本沒有任何確實定位。」

「聽起來好像有點複雜...或者這樣說，例如教主說了一句話，全世界都覺得是意思A。但後來意思A和現實衝突時，邪教徒再解讀故主話語卻頓時變成意思B！當你再仔細一看時，卻驚覺原來還可以解讀成意思C、D、E、F....所以無論現實怎樣變化，教主都是正確的。」

「即是買兩邊啦，好和壞、支持和反對都說一番。」麻原彰晃幽幽地說︰「我承認這技巧要做得好是有點難象握。」

「容許我補充一下。」恐懼鳥說︰「在座各位同學留意到剛才所說的說話技巧都有共通點？就是話語權永遠都掌握在教主一人手裡，無論他說什麼話都是對的，完全沒有監督。這無論對任何組織都是很危險的做法，我認為除了彌賽亞再次降世，否則世上任何人根本沒法....」

「所以我們便自稱彌賽亞降世囉！」麻原彰晃大笑出來︰「Combat Attact！」

全場每一個同學也跟著笑出來。

就連恐懼鳥也不住捧腹大笑。「好，你贏了。戴德里奇，你是否有東西想說？」

「或者到我介紹一下錫南濃最知名的"遊戲"。」戴德里奇說︰「"遊戲"揉合了"溶解"和"塑造"技巧，但本質上就是"體力剝削"。我的"遊戲"最初只是戒酒會的週末聚會，但後來在我的帶領下，演變成"極具攻擊性的"...」

「批鬥大會。」麻原彰晃嘲諷說。

「呃...你這樣說又無錯......好吧，我乾脆坦承，"遊戲"就是連續72小時的批鬥大會。」戴德里奇狼狽地說。

「我們會以"釋放自我"為名，要求每個信徒定期參加一次"遊戲"。那位信徒會被安排坐在人群中央的"熱席"，然後接受三日三夜無間斷的轟炸式辱罵。他會被眾人要求坦白他從小到大做過的每一宗壞事，即使童年最雞毛蒜皮的小錯也要拿出來說，甚至包括那些"還沒有去犯的罪行"。」

「坦白之後，在場所有成員便會輪流用最惡毒的說話去批評他，傾盡全力去貶低他的人格，粗口老母什麼都齊。即使那個人筋疲力盡、哭得鬼哭神嚎，其他信徒也不會有惻隱之心停止，直到在埸所有人都"滿意"，遊戲才會結束。」

「"遊戲"的學術名稱叫"摧毀式坦白會"，這種方法好處有二。首先，我們可以瓦解信徒的心理防禦。其實直接的體力剝削有時候比什麼愛的轟炸更為有效。因為一個人體力耗盡時，他的腦袋停止思考，意志力必然全失、心靈護城牆也會塌陷，最後屈服在"遊戲"之中。」

「之後，隨著心靈護城牆塌陷，面對其他信徒無止境的辱罵，熱席上的人會感到極端無助，對外界肯定和依賴產生強烈饑餓感。我們就趁這機會去"塑造思想"，以集體的歸屬感去威迫利誘，要脅他屈服在我們的教條下，同時亦灌輸教主至高無上的想法。」

「相信我吧，當一個人連續三日不眠不休地被人辱罵，你要他怎樣屈服也會答應你。」

瓊斯說︰「你的遊戲讓我想起自己的瓊斯鎮。那時候我要求信徒在熾熱陽光下做苦工，每天至少工作12小時。他們沒有疑問過我有錢送那麼多人來南美，為什麼沒辦法興建一條豪華的村莊？講到底目的都是體力剝削，讓他們沒有氣力和時間獨立思考，心靈上所有事務都交付於我。」

「兩位嘉賓言之有理。」恐懼鳥說︰「利用體力剝削來洗腦還有很多種形式呈現，例如只提供營養低的粗糧、故意開大冷氣、頻繁打斷睡眠時間都是小技巧來。我個人意見是凡是重大決策，不單止是信仰，可以是工作、愛情、家庭，都應該等飽肚和足眠時才下決定。」

「四位嘉賓對於塑造思想技巧還有沒有補充？」

戴德里奇若有所思地說︰「其實洗腦技巧多到算不完。人類每條心理法則只要稍加應用，都可以成為邪教的工具。」

「例如光環效應，教主只要在新信徒面前展示少許優勢品勢，新信徒便會把教主無限神化，認為他做所有事的都是好的。」

「還有社會認同法則。」查理斯.曼森說︰「人們總是追求社會認同。所以只要教團成為信徒的主要生活圈子，那麼教團內其他成員行為再荒謬，他們也會跟著模仿並認為很正常。」

「這都是邪教常常叫人遠離圈外的家人朋友的原因。即將一對朋友夫婦進入邪教，也要把他們分開洗腦。因為他們想邪教成為你唯一的"社會"。」

麻原彰晃︰「當然不能忘記路西法效應！你們常好奇為什麼邪教徒甘願為教主殺人，講到底是人類服從權威的天性，即使犧牲道德也在所不辭！而且我灌輸他們末日的概念，末日只有我教主才能保護他們，那麼對他們來說世俗道德還有意義嗎？」

史丹佛監獄實驗，也就是路西法效應，由此可以看到人能多殘忍，多容易被操弄（圖取自網路）

「所以說洗腦是門複雜的學問。」瓊斯做總結︰「洗腦工具數以十計，但要有效使用卻需要工具之間互相搭配，在建立權威、瓦解心理、灌入思想等方面取得微妙的平衡位。好啦...我做好了！」

眾人不禁把頭伸前望。原來在言談之間，瓊斯已經陳氏一家搓揉成邪教受害者。原先穿著整齊衣裝的陳先生，已經變成袒胸露背的面具男，散發住邪氣。妻子也露出半邊乳房，空洞的微笑比任何猙獰的表情更加讓人心寒。

至於懷抱中的嬰兒..應該變成祭台上面那糊血肉。.

「人心就是那麼容易操控。」瓊斯自言自語。

恐懼鳥吞一下口水，故作鎮定問︰「所以現在洗腦結束了嗎？」

瓊斯對恐懼鳥露出一抹邪惡的微笑。恐懼鳥相信當年數以千計的信徒在面前自殺，他也曾經露出這笑容，充滿傲慢，充滿對人類的輕蔑。

「戲肉現在才開始。（戲肉指的是戲劇最高潮的部分）」

本文經授權轉載自恐懼鳥 Scary Bird 邪教領袖速成班- 教你如何讓人情不自禁送你一輛勞斯萊斯（中）