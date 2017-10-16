自由開講》政府該急人民之所急，含糖飲料全面禁止入校園不是正辦

韋恩的食．農．生活

今天新聞報風向：「《學校衛生法》將修改成「從小學到高中校園內，全面禁止販售含高鹽、高油、高脂及反式脂肪的食物及含糖飲料」.......未來班級同學在舉辦同樂會時，家長也禁止送紅豆湯、西米露等甜品，學童亦不能將在外購買的含糖飲料帶入校園」

重申一次，高糖飲食以現在的多種科學證據來看確實對健康有害，但是這件事以強硬的法律對學校來執行，代表對我們的教育根本沒信心，教育系統根本是廢物。如果有良好的教育，就該相信同學們有選擇健康飲食的能力，並把這能力帶出校園、或是帶著步出社會。學校是個教育場所，不該動輒用禁止或處罰的手段。

嚴禁含糖飲料進入校園，與有系統地推動飲食與營養教育，營造正向之飲食文化，是根本背道而馳的。（彭博）

而且連高中生都要這樣被規定，這是教育的悲哀，看看歐美高中生都在做些甚麼吧，我們還在把他們當籠中鳥。

用法律強制執行禁止含糖飲料進校園，只會貽笑大方，同時帶給基層莫大困擾。試問以後同學帶個甜甜圈進校門、或是家長送碗紅豆湯給小孩，如何辨明它是不是高油、高糖、含反式脂肪? 誰認定? 訓導主任還是糾察隊? 他們有這樣的專業或足夠的資訊嗎? 到最後如何處罰? 還是製造一堆糾紛還是大家陽奉陰違不了了之呢? 我可以相信，最後下場就是沒人鳥這個法律，再一次讓法律尊嚴被大家糟蹋而已。

其實這一強制規定，根本就是打了自己母法的嘴巴！！我們看看「國民營養及健康飲食促進法」草案，其立法意旨「為能透過專法之制定，達成減少不健康飲食的供給、提升選擇健康飲食之機會、確保飲食與營養資訊透明，有系統地推動飲食與營養教育，營造正向之飲食文化」說明了要有系統地推動飲食與營養教育，營造正向之飲食文化，這樣強制規定是根本背道而馳的。

目前蔡英文政府最大的弊病就是自我感覺良好，立了很多宣示性的法，以為用立了法以後就可以帶動社會自行轉動，還在幻想風行草偃的那一套，還不知那是古代皇帝搞的笑話。舉例來說，蔡政府自上台後立的法，包含一例一休、農業基本法、甚至多元成家，哪一個不都是陳義甚高，但是執行起來其實都窒礙難行? 這都證明，想用法律帶動社會變革是行不通的。

在此呼籲，法律的制定要在刀口上，不但要嚴謹，也要貼近人民生活所需，宣示性的目標，留在你總統的演說就可以了，不需要拿出來擾民。要讓全民有健康飲食觀念，正確的食農、營養教育才是正途。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 政府該急人民之所急，含糖飲料全面禁止入校園不是正辦

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