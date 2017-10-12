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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》求官怎樣？退黨又怎樣？

作者： 胡文輝
2017-10-12 22:55
 | 2017-10-12 22:55

求「官」何錯之有？現代民主社會，個人意願與使命感是從政當官最基本的出發點，總統、院長、部長、縣市長、村里長...，大大小小的「官」，那個不是求來的？
江啟臣、李彥秀的「立委」職位也算是「官」，不是你們自己求來的，難道是天上掉下來的？馬英九、吳敦義如不求官，怎能一路當上總統、副總統？自己求官卻罵別人求官，太虛偽、太厚臉皮了吧！

一個現代民主國家的政務官，求官初衷是「我能為國家做什麼」、「我自信比別人做更好」，李翔宙心中有這個，就可以完全不必在意立委的反常妖論！（記者王藝菘攝）
再論，退「黨」何錯之有？現代民主社會，政黨是理念與政治利益的結合，合則留、不合則去，很正常，藍委大驚大怪罵人退黨求官，那才反常。
反常即為「妖」，為何當今台灣仍充斥反常妖氛？這就要追究禍源國民黨了，當年竟然強迫規定軍人及公教等大小官都要入黨，把國軍當黨軍，現在軍隊國家化了，公教也講究行政中立了，你們過去反共、現在親共了，卻不准人家依自由意願退黨，什麼時代了，你們還在搞列寧式極權政黨？

國民黨主席吳敦義（左）11日致贈第20屆第一任中常委江啟臣（右）當選證書。（資料照，記者黃耀徵攝）
質詢批判退輔會主委李翔宙退黨求官的那幾個藍委，算是青壯派，卻滿腦子中國封建醬缸文化，腦袋都被醬缸僵掉了，加上黨天下的威權餘毒未除，才會出現那種反民主、反常妖氣森森言論。
中國傳統政治醬缸文化，愛玩「三」字遊戲，愛當官卻要人家三顧茅廬啦，曹丕篡漢也要玩「三辭三請」才接受。這種醬缸早就該打破丟掉了。
一個現代民主國家的政務官，求官初衷是「我能為國家做什麼」、「我自信比別人做更好」，李翔宙心中有這個，就可以完全不必在意立委的反常妖論！

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