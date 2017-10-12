胡，怎麼說》我不會罵習近平「萬惡共匪」

我是一個台灣人，我不喜歡習近平，更不會崇拜他，但我不會罵習近平「萬惡共匪」！因為他做的事不是件件皆惡的萬惡，他也不是「匪」，而是對台灣有敵意的「敵國元首」。

你可以不喜歡蔡英文，不會也不必崇拜她，你是認同中華人民共和國為祖國的中國人，你卻用極度不堪的髒話辱罵我們用選票選出的總統。你的行為只顯示你在自己頭上貼著低級、不文明、一種低等生物的標籤！

習近平把「中華民族的偉大復興」掛嘴邊，那些身在台灣卻擁抱中華人民共和國當祖國的中國人，最崇拜的就是他了，他們卻滿嘴「母豬」等性別歧視及侮辱女性的髒話，可真是「中華民族」的好樣版喔，那種貨色恐會把「偉大復興」搞成「萎小沉淪」。

我是一個台灣人，我不喜歡習近平，更不會崇拜他，但我不會罵習近平「萬惡共匪」！（路透）

統戰，統一戰線，中共對台灣不搞統戰才怪，但是，中共「統一戰線」拉攏到的那些黑幫暴力等貨色，不但不能孤立台灣，反而促使台灣更大多數人更堅定反對統一。習近平如果沒被矇蔽，應該能看出端倪，靠他們促統反而促獨。

再看近來引發議論的所謂2020年共軍攻台計劃，根本是虛擬加上被惡意擴大炒作的產物。

習近平在18日起的中共19大，將開始領導中國的第二個5年任期，觀察過去5年的作為，他是一個務實主義者，決策都以中國的最大利益為考量，除非有世局驚天動地的變化及超級巨大的利益誘因，他不會、不必、不可能在2020年或可預見的期程攻台。

習近平最想做的就是在他統治下，創造一個類似中國歷史上貞觀之治、康雍乾盛世的時代，攻台完全背離中國利益，也絕對背離習近平要的歷史聲名。