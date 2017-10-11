藍色電影夢》痴情男子漢：歪歌傳奇

歪歌如果只有一首，笑笑就好；如果歪歌接二連三，那就是導演的美學堅持了，除了會心一笑，我們不妨對歪歌的存在意義重做評估。

藍祖蔚

好的一首歌唱成歪歌，圖的就是想搞笑；但若把一首名歌硬是唱歪了，卻能產生化學效應，戲劇效果更勁爆更強猛，我們還要叫它做歪歌嗎？

台灣導演連奕琦執導的《痴情男子漢》就把四首名曲唱成了歪歌，乍聽之下，配器變了，唱腔變了，確實很像歪歌，然後在「引導劇情」／「劇情誘導」的交互作用下，產生了歪打正著的效果，他選中的老歌，再也不是老骨頭老靈魂迷戀的老歌，反而有如橫空出世，能讓年輕人驚豔的新曲。

《痴情男子漢》的核心趣味在男子漢要多「痴情」，才夠格叫男子漢？

連奕琦導演對的「痴情」定義其實極盡kuso能事，例如男主角的名字陳二崁，他的父親叫陳菊，二崁是澎湖村落，澎湖又叫菊島，直接呼應了電影到澎湖取景的地域連結，偏偏「陳菊」也是高雄市長，還是女性，如今陳二崁的老爸也叫陳菊，電影中陳菊來，陳菊去的，既是古人往事，又有今日政治連結，誰不捧腹大笑？

電影中的「痴情」的男子漢就是陳二崁。他暗戀校花洪曼麗，卻競爭不過不時霸凌他的同學Andy，但他不屈不撓，即使被打得遍體麟傷，也要對著心愛的人高喊：「我決定愛你一萬年年年年年......」他那個一路「年」到山高水長的「年」字尾韻，讓這首「愛你一萬年」的國民情歌不再只是傳唱舊版，而是豪（哀嚎）邁唱出了主角心志。

這時，電影出現了一位音樂說書人（你也可以說他是吟遊詩人）Leo 王，有時他是路人甲，有時卻也是劇中人，總是在陳二崁受苦之際，適時蹦出來唱唱跳跳，他接著陳二崁唱出的「愛你一萬年」換成了阿卡貝拉（a cappella）版，不但有人聲和音來呼應校園霸凌的主題，同時還有擊掌拍手聲，「模仿」或「重現」霸凌的肉身聲響，產生了拳拳打肉的音樂趣味，然而越是如此，陳二崁的「痴情」本色，不就更加清楚鮮明了嗎？

陳二崁的苦戀痴心，不只是「愛你一萬年」，甚至還願意迎娶已經懷了Andy孩子，Andy卻告失蹤的洪曼麗，他的痴心守候，不但讓洪曼麗都「怕」到會真的愛上他，也讓另一位冷眼旁觀會讀心的自閉女生曾心兒動了心，此時Leo 王再悄悄現身於一輛貨車上，彈著烏克麗麗，輕輕柔柔唱起：「如果沒有遇見你，我將會是在哪裡？日子過得怎麼樣，人生是否要珍惜？......任時光匆匆流去，我只在乎你。心甘情願感染你的氣息。人生幾何能夠得到知己？失去生命的力量也不可惜。」烏克麗麗弦單音薄，另有蕭瑟苦味，陳二崁的苦戀痴心是不是也伴隨著這樣的歌聲穿透觀眾的心靈？

作曲家王希文形容Leo王的唱腔與演譯方式，有點像是地靈加魔神，把老式情歌加進饒舌韻味，晃頭晃腦地唸唱出本該細水長流的情歌，因而得著了完全不寫實，卻別具韻味的全新感受，一聽就難忘懷。

未婚懷孕是《痴情男子漢》的關鍵密碼，陳二嵌是由爺爺陳有力一手撫養長大，但他並非無父無母，陳二嵌的身世之謎，就在爺爺唱著「海波浪」的「悲傷的心情，沉重的腳步，勉強來離開；滿腹的苦衷，滿腹的痛苦，不願來流浪...」歌聲中緩緩道出原由，再換成女聲版本的「哀怨的人生，坎坷的運命，逼咱來分開；這款的心酸，這款的苦楚，誰人來體諒」帶出流浪京都，終得萬里尋母的劇情轉折。

王希文此時也使用了手風琴，悠悠拉出全曲的悲涼意境，那種江湖氣息，那份飄零心緒，其實是終究要陪伴陳二嵌走到楓葉紅紅的京都，走進庭院深深的豪宅，去探尋母親的多情與絕情。此情此景，不就是「夢醒時分」的樂聲穿透而進的最好時機嗎？

是，也不是。

不按牌理出牌的Leo王此時不再遵行原本歌詞中的「你說你愛了不該愛的人，你的心中滿是傷痕；你說你犯了不該犯的錯，心中滿是悔恨......」改用饒舌唱腔唱出了「改良版／新詮版」的「你說你不該愛上他，是身不由己，你為了只想保持瀟灑，卻由不得你，大夢初醒，才發現自己太小看命運，才發現竟然是世間的陌生人......」就在新曲已然不受舊曲羈絆的時候，女聲詮釋的正宗「夢醒時分」才正式登場，從「早知道傷心總是難免的 你又何苦一往情深...」一路唱到「有些事情你現在不必問 有些人你永遠不必等」，原本已經走偏的歪歌，悄悄回歸正軌，曾經晃神，曾經迷航的情歌，就如此這般又穿心洗腦了。

是音樂說書人也好，是吟遊詩人也好，把豎琴換成烏克麗麗或手風琴，其實也沒有什麼差別，王希文與Leo王的音樂響起，就能賦予痴情魅力與愛情傳奇婆娑起舞的能量，就是2017年最動人的歪歌啟示錄了。





