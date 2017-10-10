自由開講》《政黨法》且慢？！

◎ 吳瑛珠

去年的不當黨產條例與補助款的新聞充斥，制定《政黨法》的突然地引起社會關注。日前促統黨的台大事件，昨日報載為了避免黑幫包裝成政黨，因此再度的聚焦《政黨法》草案的通過。但是，也許要重新省思兩件事情，首先，促統黨的暴力事件屬於「政黨定義」的問題，亦或者屬於「違憲政黨」的問題。次者，通過如陳其邁委員所提議的四年未提出候選人，即被排除為政黨的條款，是否真的得以解決促統黨或者「空殼政黨」的問題？亦或者將會造成「排斥」小黨進入競爭的場域，進而危害民主？

日前促統黨的台大事件，昨日報載為了避免黑幫包裝成政黨，因此再度的聚焦《政黨法》草案的通過。（資料照，記者羅沛德攝）

首先，「違憲政黨」的宣告，如果是「危害中華民國存在」的政黨，那麼促統黨的行為需「為害中華民國存在」。打學生的行為，是否可以視為「危害中華民國的存在」？如果促統黨是因為「主張統一」、「共產黨統一台灣」，先排除釋字第644號解釋的討論，「主張統一」就「危害中華民國存在」？如此的推論都言之過早。因此問題在於「披著政黨外衣」的「團體」。台灣政黨數過多，主要來自於憲法與人民團體法「突然的」「一方面」給予「政黨」有「違憲解散」的特權，亦即，行政機關不得逕自宣告解散。但另外一方面，人民團體法並沒有給予政黨定義，也並未實質區隔「政治團體」與「政黨」，因此，無論是否推出候選人參與選舉，登記為政黨較具有實益。因此，透過制定《政黨法》對於政黨為定義，以促使政黨與人民團體法中的「政治團體」做區隔，是一個值得肯認的事情。

然而，政黨的定義不僅（1）區隔政黨與政治團體的差異，也（2）區隔了是否得以提出不分區名單，更（3）擁有憲法特權，政黨的違憲解散由司法院大法官為之。在如此重要的地位下，如果我們承認台灣屬於「多元民主的社會」，則意見的多元性，也代表著政黨的多元性。為了讓多元的政黨存在，政黨的成立必須要不容易被行政機關所「操控」。另外一方面也代表著「政黨定義」的清楚。政黨的要件不明確，或者主管機關的權限過大，都代表著政黨成立與否，會存在被干預，被操控，最後有害於「政黨政治」，更有害「多元民主」。

「政黨連續四年未依法推薦候選人參加公職人員選舉者，廢止其備案。」陳其邁委員則提出「在縣市以上的選舉」。如此的條文可能是模仿德國《政黨法》第 2條第 2 項的規定，即若一團體六年內未在聯邦或任何一邦提出候選人參選，該社團將喪失其作為政黨的法律地位。如此規定在德國並非沒有爭議，試想，從事「眾人之事」的政治目標，何以僅僅限定在特定區域？又限定「時間」？惟，德國僅僅只是「喪失其政黨的法律地位」，但並未喪失「參與政黨票」。台灣在沒有相應的選舉法變更之前，凡不被認為是政黨，即可能喪失候選資格。如此以來，相應的措施只有：選舉前再去登記為政黨。則勢必的，將會造成選舉前政黨登記爆炸，參選爆炸，如此是否有利於選舉經濟，可能需要重新思考。

再者，民主所強調的是多元民主，政黨搜集、經營、傳播意見，提供人們選擇，最後在「選舉的競技場」中「代表特定的意見」，並一較高下。因此，選舉結束就是下場選舉的開始，一個選舉前匆忙登記的政黨，如何有效「經營」並「散播」自己的意見，並進而將自己的代表送進「議會」，不僅有所疑問。更有疑問的是，選舉的失利將可能導致無法取回選舉保證金、無法獲得席次分配，以及沒有「選舉補助款」，如果加上《政黨法》草案中「嚴格」的政黨財政籌措方式，「人力」與「財力」欠缺的情況下。得以代表社會新動力、新意見新政黨、小政黨，如何存活？多元民主的多元，除了大黨還剩下多少？

（東吳大學法律系兼任助理教授）



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