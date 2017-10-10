自由開講》罷免是民主的體現 但謊言不是

◎ 洪國峰

假新聞肆虐傷害了全球各地的民主，台灣也未能幸免。傳統政治的黑 函奧步在網路世界變本加厲，網路成為有心人士散播錯誤資訊的得力 助手，如今最顯著的祭品，莫過於時代力量黨主席黃國昌。

黃國昌選前就曾公開支持婚姻平權，選後更多次公開發言力挺相關法 案，對於反同性戀的基督教團體而言，宛如眼中釘、肉中刺，教會團 體於是組成了安定力量聯盟，對黃國昌發動罷免，並獲得泛藍勢力的 支持。

時代力量立委黃國昌（圖中）日前因支持婚姻平權修法，遭選區內民眾發起罷免。（資料照，記者簡榮豐攝）

選民罷免理念不合的民意代表本是民主社會中正當的公民權行使，然 而教會同工為了募集罷免連署，竟不惜一再地在街頭與網路散播錯誤 資訊，公然宣稱「黃國昌支持毒品合法化」等子虛烏有的謠言，「 安定」力量不安定，反而成了製造恐慌與騷亂的黑手。

在網路時代，謠言散播更快更廣，但難以查證源頭，也不知有哪些人 收到，闢謠更為棘手。筆者曾經替支持婚姻平權的台南立委參選人楊 智達助選，當時就遇過許多選民拿著LINE裡的黑函詢問競選團隊 ：「LINE裡面說你們支持性侵未成年兒童無罪，真的假的？」筆 者很慶幸這些選民願意親自詢問，經過說明，他們都能理解那是有心 人士散播的黑函；但是也有許多選民未經查證就盡信黑函， 在街頭對我們劈頭就罵。無形之中，不知因黑函流失多少支持。 如今，教會同工正在用雷同的手段對付黃國昌。

理想的民主運作中，公民能獲得充足且正確的資訊，並匯集眾人智慧 ，做出符合公共利益的決策。然而在資訊爆炸的時代， 資訊的正確性似乎成了奢求。牛津網路研究院今年六月發布的研究報 告就指出，台灣至少有數千個臉書假帳號專門散播攻擊政敵的假新聞 。如今再加上罷免門檻降低，操作謠言的「投資報酬率」似乎顯得更 為可觀，黃國昌首先被拿來祭旗。

黑函、謠言來勢洶洶，成為特定團體「打著民主的旗幟反民主」的工 具，黃國昌的立委生涯存續與否，端賴選區居民能否通過這次的媒體 識讀智慧考驗。

（力挺同婚學生陣線總召）



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