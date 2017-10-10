自由開講》罷免是民主的體現 但謊言不是

◎ 洪國峰
假新聞肆虐傷害了全球各地的民主，台灣也未能幸免。傳統政治的黑函奧步在網路世界變本加厲，網路成為有心人士散播錯誤資訊的得力助手，如今最顯著的祭品，莫過於時代力量黨主席黃國昌。
黃國昌選前就曾公開支持婚姻平權，選後更多次公開發言力挺相關法案，對於反同性戀的基督教團體而言，宛如眼中釘、肉中刺，教會團體於是組成了安定力量聯盟，對黃國昌發動罷免，並獲得泛藍勢力的支持。
時代力量立委黃國昌（圖中）日前因支持婚姻平權修法，遭選區內民眾發起罷免。（資料照，記者簡榮豐攝）
選民罷免理念不合的民意代表本是民主社會中正當的公民權行使，然而教會同工為了募集罷免連署，竟不惜一再地在街頭與網路散播錯誤資訊，公然宣稱「黃國昌支持毒品合法化」等子虛烏有的謠言，「安定」力量不安定，反而成了製造恐慌與騷亂的黑手。
在網路時代，謠言散播更快更廣，但難以查證源頭，也不知有哪些人收到，闢謠更為棘手。筆者曾經替支持婚姻平權的台南立委參選人楊智達助選，當時就遇過許多選民拿著LINE裡的黑函詢問競選團隊：「LINE裡面說你們支持性侵未成年兒童無罪，真的假的？」筆者很慶幸這些選民願意親自詢問，經過說明，他們都能理解那是有心人士散播的黑函；但是也有許多選民未經查證就盡信黑函，在街頭對我們劈頭就罵。無形之中，不知因黑函流失多少支持。如今，教會同工正在用雷同的手段對付黃國昌。
理想的民主運作中，公民能獲得充足且正確的資訊，並匯集眾人智慧，做出符合公共利益的決策。然而在資訊爆炸的時代，資訊的正確性似乎成了奢求。牛津網路研究院今年六月發布的研究報告就指出，台灣至少有數千個臉書假帳號專門散播攻擊政敵的假新聞。如今再加上罷免門檻降低，操作謠言的「投資報酬率」似乎顯得更為可觀，黃國昌首先被拿來祭旗。
黑函、謠言來勢洶洶，成為特定團體「打著民主的旗幟反民主」的工具，黃國昌的立委生涯存續與否，端賴選區居民能否通過這次的媒體識讀智慧考驗。
（力挺同婚學生陣線總召）
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