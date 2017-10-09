胡，怎麼說》雙十想像:一個新中華民國、新雙十

今天，雙十，中華民國國慶日，記憶所及，這是民進黨政府執政的十個國慶日（扁政府8、蔡政府2）裡，慶祝活動最光輝熱鬧的一次。「雙十」未來能成為台灣共同體的慶典嗎？一個「想像的共同體」的節日？障礙還很多！

民進黨對「中華民國」國名的態度，從不接受到務實看待，調整軌跡依稀可見，閣揆賴清德自承是務實的台獨主義者，他在國會說的「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不會另行宣布台灣獨立」，這種論述相當程度代表民進黨主流意見。

國慶晚會首度移師台中，民俗技藝團演出。（記者廖耀東攝）

今年雙十慶典熱鬧舉辦，可說是民進黨對中華民國態度調整的一個表徵，我們也看到慶典及表演帶有相當的「台灣味」，將雙十賦予新意，而不是國民黨主政時雙十國慶，旗海飄揚帶著濃濃「中國味」，喊著光復大陸國土、三民主義統一中國之類肅殺口號。

中華民國、雙十，要成為台灣共同體的國名及共同慶典，障礙當然很多，民進黨內及同屬獨派陣營的激進派，把制新憲、正名台灣共和國當終極目標及使命，勢將始終如一反對。

最大的障礙其實是最大在野黨中國國民黨，它死抱中華民國當私產，實際卻在搞漸進式滅亡中華民國的「終極終一」，不願中華民國成為台灣共同體的國名永續存在、甚至不願見別人慶雙十。

像統促黨成員侵門踏戶打傷台大學生，其頭頭聲稱擁抱中華人民共和國，像所謂「拔菜總部」名為抗議國慶沒國旗，卻宣稱祖國就是中華人民共和國，還以髒話辱罵中華民國總統。對於那些背叛及消滅中華民國的行徑，國民黨卻不敢有一字譴責，簡直是其同路人。中華民國、雙十如仍被國民黨當私產，隨時可能被賣掉，怎麼可能成為台灣想像的共同體？怎麼同慶雙十？

今天雙十，一個大哉問:一個新雙十、新中華民國，能因台灣共識而誕生嗎？