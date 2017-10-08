神楽坂週記》「來自遙遠中東異國的天才程式設計師」納西爾．吉貝利

對於當時的納西爾．吉貝利而言，在Apple II上開發遊戲的經歷，已經被視為知名的程式設計師，而他也不斷做出許多令史克威爾的日本同事，以及玩家們驚訝的「豐功偉業」。高速影像處理及擬似3D畫面技術，正是納西爾．吉貝利的專長。

神楽坂雯麗

某晚我與平常一樣百無聊賴地滑著臉書時， 赫然在眾多貼文中看見一則手遊廣告，主打的是「 票選穿著遊戲角色制服風格的性感Cosplay裝的正妹，抽獎『 原味制服』」。這如果是一般隨處可見的廉價免洗手遊廣告， 那原本不會讓我有任何動搖；問題就出在，這款手遊正是打著《Fi nal Fantasy》名號，但骨子裡其實是個「貼牌」（ 挪用經授權的大作人物角色）產品的手機遊戲。

對於主機遊戲經歷有一定年份的玩家來說，《Final Fantasy》是個難以忽略的名字， 不但具有左右業界版圖的實力， 也是知名度高到甚至特地介紹都嫌多餘的遊戲大作。 雖說產品開發與廣告策略都不是玩家能夠插手的事情，然而， 這則廉價的臉書遊戲廣告，卻也讓我意外地想起兩個名字。

在紅白機上的三款《Final Fantasy》系列作品，及台灣華鍵出版社翻印的攻略本。（圖：作者提供）

對於不玩遊戲的大部分人類來說，他們可能是非常陌生的。 首先是有「FF系列之父」美譽的坂口博信， 以及一位對初期的史克威爾（SQUARE） 公司相當重要的程式設計師納西爾．吉貝利（Nasir Gebelli）。

有關伊朗裔的納西爾．吉貝利如何離開發生革命的祖國， 先是前往美國學習程式設計並於1980年前後創業設計Apple II遊戲，在創業失敗之後又輾轉前往日本工作的過程， 在網路上已經有許多討論與資料，此處暫且略過；總之，當他以「 浪跡天涯的程式設計師」身分，受到友人推薦， 加上坂口博信本身就非常喜愛納西爾．吉貝利的Apple II遊戲作品，從而進入史克威爾工作時， 正值史克威爾創業初期經營艱難的時刻，《Final Fantasy》這個「最終幻想」，也是在這種「不成功便成仁」 的慘烈背景之下出現的作品。

程式設計師納西爾．吉貝利（Nasir Gebelli）。（翻攝自YOUTUBE頻道）

當時的納西爾．吉貝利由於在Apple II上開發遊戲的經歷，已經被視為知名的程式設計師， 而他也不斷做出許多令史克威爾的日本同事，以及玩家們驚訝的「 豐功偉業」。高速影像處理及擬似3D畫面技術，正是納西爾． 吉貝利的專長。在實現《Final Fantasy》的「高速飛空艇」之前，納西爾． 吉貝利就已經在史克威爾的前幾部紅白機遊戲作品中展現實力， 參加《Final Fantasy》系列開發之後， 更被視為同系列到第三代為止的招牌程式人員。

不僅是在遊戲的標題畫面，就連外盒包裝也清楚註明了「Nasir Gebelli」這個名字。（圖：作者提供）

無論是當時的同僚或玩家，都將納西爾．吉貝利視為「 天才程式設計師」，這是毫無疑問的。 無論是超乎所有人的預期實作出帶有陰影， 更以四倍速高速移動的飛空艇畫面， 或是將自己撰寫的程式碼完全背誦下來， 在因事離開日本時依然能夠透過國際電話口頭指示《Final Fantasy III》該如何一行一字地修正嚴重的Bug， 以及具有獨特加速感的《聖劍傳說2》環狀指令介面， 都成為當時至今玩家們津津樂道的傳奇話題。另一方面， 這也是當時的史克威爾刻意地將納西爾． 吉貝利的程式能力作為廣告招牌來大肆宣傳的結果。

不僅是在遊戲的標題畫面，就連外盒包裝也清楚註明了「Nasir Gebelli」這個名字。（圖：作者提供）

納西爾．吉貝利除了開發出許多令玩家及同業驚嘆的遊戲功能之外， 也將當時日本人較不熟悉的，從Apple II時代以來的開發者文化帶進了任天堂紅白機這一封閉的平台。 例如在標題畫面直接掛頭牌，署名「Programmed by Nasir」、或是在遊戲中埋入隱藏訊息等彩蛋。 也像許多黎明期的遊戲設計師一樣，他也非常熱衷於「 在遊戲中埋藏遊戲」，例如在《Final Fantasy》的標題畫面中， 在未知會同僚及上司的情況下埋藏了一個「15數字盤遊戲」； 又或者在磁碟系統的《立體大作戰》（とびだせ大作戦）中， 自行加上了手工的拷貝保護系統， 在磁片遭到非官方複製時會跳出訊息，不但阻止盜版軟體開機， 還同時具名向玩家「致以親切問候」。

《立體大作戰》中埋藏的署名拷貝保護訊息。（圖：作者提供）