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故事》你知道嗎？1945 年以前，臺灣與越南之間曾經發生過這些事（下）

號稱「台灣五大家族」之一的板橋林家，與越南「四大首富」的黃氏家族其實有親戚關係？越南末代皇族彊柢（Cuong De），曾經在台灣開辦深夜廣播節目？而台灣第一位女指揮家郭美貞，其實是在越南的西貢出生？快來看看這些發生在台、越之間的歷史小故事！
作者： 故事
2017-10-08 13:44
 | 2017-10-08 13:44

洪德青

板橋林家與胡志明市美術館關係深厚。

上篇提到 1900 年之前的台越往事，這次來回顧日治時期的這些人那些事：連橫吃過越南米？台灣漆樹其實來自越南由日本人引進？板橋林家有位西貢女婿？前台泥、台視、萬海的董座林柏壽，見過莒哈絲情人本尊？越南皇族彊柢，曾在台北開辦夜談節目？台灣第一位女指揮家郭美貞是西貢小姐？而陳篡地從胡志明、武元甲那裡，又得到了什麼「伴手禮」？本系列靈感來自陳碧純、黃宗鼎、許燦煌等人的研究，循著他們的星光，發現更多星星。我試著點描台、越上空那道迷濛星河，故人舊事，甘苦趣索，盡力而為。

台灣第一位漫畫家陳炳煌，青春遊越南

陳炳煌（1903-2000）是台灣第一位漫畫家，因出生在日治時期的基隆，故以「雞籠生」為筆名。十五歲時，陳炳煌到香港讀書，約在 1919 年未滿二十歲時，跟著經商父親遊歷安南（越南舊稱）、星島、爪哇、婆羅洲、蘇門答臘等地，可見當時台灣人已把東南亞列為旅行地。這段南洋體驗，也許對陳炳煌 1929 年在紐約大學校刊開啟漫畫生涯有所啟發。台灣第一本漫畫《雞籠生漫畫集》出版於 1935 年，當時他三十二歲。

去過越南的陳炳煌，帥氣如飛官。 （photo from: 莊永明）

連橫吃過越南米？

1920 年，四十二歲的連橫寫下《台灣通史》，書中提到越南、安南、西貢等地名不下三十餘次。對於他們的稻米與孔雀，連橫是這麼形容的：

一枝早、安南早：種出安南。 孔雀：來自越南，人家有畜之者。

在連橫提到越南米品種之後，1922 年日本人開始購入西貢米在台販售，結果造成苗栗米價下跌，農民為之警戒。此外，這段時期台灣總督府也注意到西貢傳染病、越南菸草等發展。

台灣漆樹來自越南，由日本人引進

根據張輝雄的論文與黃麗淑的文章指出，台灣早年沒有漆樹，清代台灣漆器用品都是直接從中國福州等地進口。日治時期由於日人生漆使用量大，，日人為減少對外國生漆的依賴（大部分由中國、越南進口），1921年殖產局技士山下新二，把越南河內漆樹的種子引進台灣，播種成功。1929年日人開始在苗栗銅鑼大量種植， 1936年採集到數百公斤的台灣漆，漆酚成分高，也比越南漆更快乾燥，從此台灣漆在日本漆器業者中被視為優質珍寶。

板橋林家與西貢黃家：聯姻、莒哈絲、美術館

根據陳碧純的研究，台灣五大家族之一的板橋林家，與越南四大首富的西貢黃家，其實有密切的往來。板橋林家在甲午戰後曾避居廈門，而西貢黃家的本家也在廈門，可能因為地緣關係，讓這兩個喊水會結凍的台、越家族很早就熟識。

板橋林家大房林熊徵， 1919 年與印尼華僑合資成立華南銀行，協助台、日企業在東南亞的金融運作。華南銀行從創始之初，就在越南西貢、海防等地設有海外據點。除了林熊徵之外，其實二房林柏壽與越南關係更是親近：他與胡志明市美術館前任屋主黃仲訓（Thang-Hung Hui Bon Hoa，1877-1956）有著姻親關係。

黃仲訓的父親黃文華（Hui Bon Hoa，1845-1901，此為廈門話轉音的越文名），當年為避太平天國之亂遠赴西貢。黃文華為人機敏仗義，在因緣際會下，他繼承了法國老闆的鉅額遺產，後來西貢一半的房地產都歸他，為當時首富之一。黄仲訓直到婚後，才從廈門搬到西貢與父親同住。據說，黄仲訓少時曾考上清末秀才，又獲頒中華民國四等嘉禾勳章。更多西貢黃家介紹，可參考這裡。

1895 年，林柏壽生於鼓浪嶼。其後，他曾留學日、英、法等國。1927 年回台後，為避日本政府要他任官的壓力，三十多歲的他乾脆舉家搬到西貢。我猜他當時第一個投奔的，就是大他近二十歲的黃仲訓，畢竟兩人宛如叔姪舅甥的關係，講閩南語嘛ㄟ通，而且黃仲訓在西貢河岸充滿法式風情的華麗大飯店（Majestic Hotel），就是現成的下榻地點。

另外，根據李黎的文章指出，法國女作家莒哈絲 1927 年的西貢情人黃水黎（Huynh Thuy Le），其實並非撫順人，而是福建人。若真是如此，那麼黃水黎與黃仲訓也許是宗親。彼時林柏壽在西貢走動，也許認識情人本尊，甚至見過莒哈絲，畢竟留法的他烙兩句「Bonjour」、「Au revoir」之類的法語應不困難哩。

胡志明市華麗大飯店於 1925 年開幕，林柏壽當年很可能曾經住過。

黃仲訓兄弟三人的家族宅邸兼辦公大樓，落成於 1934 年，也就是今日胡志明市美術館所在地，當年是全西貢第一棟裝有電梯、融合法式與中式的豪宅，有著彩繪玻璃、鑄鐵欄杆、琉璃拱門、藍瓷陽台、釉彩風信雞等裝飾。

據說，這棟宅邸原先設計了一百扇門窗，但法國殖民政府下令減少一扇，也不准開正門，因為黃家大門居然比西貢總督府大門還大！林柏壽的二女婿黃慶杓（Hui Bon Hoa Khien Piau Pierre），是黃仲訓的姪子。當年林柏壽嫁女兒時，也許婚禮就辦在這。我之前參觀美術館時，對於中庭有個羽毛球場感到非常唐突納悶，現在回想起來，搞不好林柏壽曾以親家身分在這揮拍殺球哩。

由於時局戰亂，黃家後代紛紛移往海外，宅邸少了人氣，多了陰風。傳說黃仲訓有個女兒染上痲瘋病，長年被隔離在頂樓最美的房間，傭人們只敢從門縫送餐給她，最後發瘋致死。從此，這裡鬧鬼傳說不斷，還被拍成越南鬼片。1987 年越南改革開放後，昔日黃宅變成胡志明市美術館，如今成為喜愛藝術的歐美觀光客必遊景點。難怪十年前我三番兩次去看磨漆畫、買畫冊紀念品時，司機總是欲言又止，呵呵。

也許林柏壽次女林紅芸的婚禮，辦在胡志明市美術館？

也許莒哈絲的情人黃水黎也來過這？

胡志明市美術館影片值得一看。美國柯林頓總統也來過。

1936 年，開發越南的台灣拓殖株式會社成立

日治後期，台灣成為日本南進與大東亞政策下的重要據點。1936 年，台灣拓殖株式會社在台北成立，後來在河內、海防、西貢都設有辦事處，用來開發越南農林礦產等。也因為台拓的設立，日人才開始把台灣帶入工業化時代。

1939 年，來台開辦廣播的越南皇族彊柢

當年被法國殖民的越南人，看到日俄戰爭日本獲勝、孫文推翻大清建立民國時，都非常興奮。越南人認為中、日都變天了，越南一定也可以；再加上第一次世界大戰被法國人抓去歐陸戰場的十萬越南兵，死傷高達九成，如此慘烈的狀況，讓越南不得不奮起爭取獨立。

其中，有位積極抗法的越南皇族，人稱畿外侯彊柢（Cuong De，1882-1951。彊音強，非疆），算來是越南末代皇帝保大的父執輩。他被法國人通緝後，就流亡歐亞各地。二十四歲的他，在 1906 年到日本軍校與早稻田大學留學，結識許多日本政經人士。據說，彊柢的日語講得非常完美。

彊柢第一次來台在 1928 年。當時四十六歲的他，與西貢大南公司負責人松下光廣（Mitsuhiro Matsushita）在台北見面。松下光廣是號神祕人物。日治時期，他在越南的生意小到紡織五金、大至海空基地工程都包，也替日軍蒐集機密情報。

1939 年，57 歲的彊柢二度來台，在日人協助下，他於台北幸町 147 番號（今濟南路齊東街）開辦廣播節目，當時約有二十一名越南男、女員工。廣播時段為每晚十點到午夜兩點，向南放送。我猜內容大概是鼓吹抗法、建立大東亞理念吧。彊柢在台北待了七個月後於隔年離台，但他的台北越語廣播隊，直到 1946 年才離台。

整個太平洋戰爭期間，原來台北的天空還有越音放送。

左為年輕時的彊柢。右為越南革命家潘佩珠。（photo from: wikipedia）

1941 年，台北的越南廣播人聚會合影。（photo from:中研院數位文化中心 ）

仏印進駐後，台灣人變抓耙仔

1940 年仏印進駐（仏=佛=法），指的是日本佔領法屬印度支那，也就是越南。根據陳碧純的研究，日人統治越南的五年內，雇用台灣浪人（流氓角頭）到當地設立情報機構，充當眼線，而西貢華人只要替日人做事，就可得到免稅的特許牌照，從事煙、賭、妓等行業，加深了堤岸龍蛇雜處的複雜度。

這支 NHK 仏領印度支那紀錄片，可看到河內、老街、海防等風光。我記得以前問過幾名越南人對日人佔領的那段歷史，但他們都二戰後出生，似乎說不太上來。

1940 年，台灣第一位女指揮家郭美貞生於西貢

根據公視資料顯示，台灣第一位女指揮家郭美貞（Helen Quach，1940-2014）出生於越南西貢。由於母親擅於鋼琴，她六歲便開始學琴，直到留學澳洲的十歲之前，應該都生活在西貢。郭美貞畢業於雪梨音樂學院，在世界各大樂團展露頭角。她曾代表中華民國拿到美國紐約指揮大賽首獎，恐怕也創下亞洲第一位女指揮紀錄。 1979 年，郭美貞來台組織「台北愛樂交響樂團」，不過四年後樂團就宣告解散。人稱女暴君的她，其實貌似關之琳，對於提攜台灣六、七零年代的青少年音樂人才，貢獻良多。

郭美貞生於西貢，曾代表中華民國拿到指揮首獎。（photo from: 中時電子報）

1941 年，台北到河內、台北到西貢國際航線起飛

根據松山機場資料顯示，德國航空公司於 1939 年開闢從柏林經河內到台北，再飛東京的航線時刻表。到了 1941 年，已有台北至河內、西貢、曼谷等國際航班紀錄。

1944 年，台籍日本兵吳連義滯留越南半世紀

1941 年珍珠港事變後，太平洋戰爭爆發，台灣人開始被徵調到南洋作戰。根據蔣為文的研究，吳連義自嘉義農林學校（即電影《KANO》那間學校）畢業後，在台灣拓殖株式會社任職。 1944 年，二十一歲的他被派到北越工作，隔年戰爭結束，他沒有選擇立即返台，其一原因可能是放不下當時的越南女友，但此舉卻導致他的回鄉之路遙遙無期。

一直到了 1994 年，在日本媒體與嘉農校友的協助下，吳連義才得以回到闊別 50 年的故鄉省親。最終，他仍回到北越寧平省農村終老。2006 年，這位在越南有過三段感情的最後一位台籍日本兵，以八十三歲高齡辭世。對他來說，也許吳連義、新井良雄、范尹俅（Pham Doan Cau）這三個屬於他的名字既沉重，也充滿了遺憾。

吳連義晚年。（photo from: 蔣為文）

1945 年，胡志明送給陳篡地的「伴手禮」

我小時候總以為越共都是殘忍、猙獰、奸滑之輩，畢竟好萊塢電影都是這樣演。但陳篡地的故事，讓我看到當年越盟（越南獨立同盟會）這批開國元老，有著開放、熱情、義氣的正面形象。

根據呂東熹的研究， 1945 年初，曾留學日本、已在斗六行醫的眼科醫師陳篡地，被越南漁民救起，因為他被徵召前往南洋的船艦，遭到美軍的攻擊。之後，他輾轉到了西貢為日軍服務。期間，三十八歲的他接觸到越盟人士，對胡志明抵禦法、日外侮的理念深表認同，因此在越共接應下，他前往北越參加越盟。

逃亡途中，陳篡地在火車上遇到日本兵，幸好他從小習武（父親是拳師），順利制伏了對方。到了北越，他治好了總司令武元甲愛將的宿疾。自此，允文允武的陳篡地在越盟很受敬重。

1945 年 8 月，日本投降，二戰結束。胡志明把握時機，在 9 月 2 日宣佈「越南民主共和國」成立。慶祝會上，陳篡地被安排在主桌，與武元甲把酒言歡。但與此同時，他也心繫台灣。聽聞中國軍隊即將接收台灣的消息，陳篡地深感不安，因為他知道越南人為何寧願讓法軍接管、也不願讓戰勝的中軍介入的原因。

1946 年的農曆春節，陳篡地向越盟提出回台計畫，但當時海上盜匪出沒，時局又亂。沒想到隔天，一輛載著五支槍、二十顆手榴彈的吉普車停在他門口。有了這批裝備，他等於吃下定心丸。臨走前，陳篡地在越盟同志的引領下，向胡志明辭行，得到胡志明熱忱鼓勵……。

即便這批槍械後來讓陳篡地捲入了二二八事件，但是這段同槽栓馬、同舟共濟的台、越情誼雖然短暫，卻值得追憶。

陳篡地與夫人謝玉露。 （photo from: 鍾逸人）

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本文經授權轉載自故事：你知道嗎？1945 年以前，臺灣與越南之間曾經發生過這些事（下）

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