媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

MATA TAIWAN》遊客到部落只想撿便宜？業者突破盲點：先釐清客群才是重點

大眾旅遊的需求本質是簡單、便宜與淺內容，與當前「在地旅行」所強調的在地深度恰好矛盾，形成當前旅行業與在地文化內容難以對接的困境。若在地社區經營者要發展旅遊，應先釐清適合的目標客群和發展規模量體，將有助於設定合適的商業模式。
作者： MATA TAIWAN
2017-10-08 11:27
 | 2017-10-08 11:27

Mata Taiwan

部落旅遊再有深度都沒用，因為遊客只追求輕鬆便宜的行程？
由文化部補助的「部落旅遊行不行？」系列對話論壇在上週末 9 月 30 日正式落幕！儘管現場成員來自四面八方，甚至有遠從南投、宜蘭的部落旅遊業者前來參與，但幾乎所有參與人員都同意，部落文化與旅遊產業間仍存在一定落差，因此適合的客群，就成了部落旅遊是否能有效推廣的關鍵。



「旅行業者要可標準化、可重複操作、可量化，且期望有完善服務流程和客服系統，但實際上在地旅行供應端，是受季節、人員時間、訂單量、有無補助經費等變數影響，而導致供應品質數量不一。」RTM 泛旅遊創辦人暨執行長鄭佑軒開場分享了，大眾旅遊的需求本質是簡單、便宜與淺內容，與當前「在地旅行」所強調的在地深度恰好矛盾，形成當前旅行業與在地文化內容難以對接的困境。他建議若在地社區經營者要發展旅遊，應先釐清適合的目標客群和發展規模量體，將有助於設定合適的商業模式。

本場次選在台北市中心舉行，讓旅行業者有機會表達對部落旅遊的期待，「守時、遵守事前約定等這些都是基本的，但偶爾部落業者還是無法做到」；在部落文化上，即使部落內部對文化詮釋的看法也常有所差異，讓外人難以適從。在南澳金岳部落投入旅遊工作的泰雅族人 Yagu Yurow 認為這有結構性問題，部落族人往往身兼多職，「煮完風味餐就要去換衣服，準備晚餐後的表演，很辛苦」，為了提供更完整的專業接待能力，Yagu 會請老師來部落裡培訓，也會請耆老來為導覽員上課，確保文化的正確詮釋。

此外，消費者與部落對於合適旅遊方式的認知也常有不同。部分民眾以為自行進入部落，較能深度認識原民文化，然而許多部落族人的看法卻相反，提到以團體的方式走訪部落，反而更能讓部落有效掌握遊客，「我們只要管好旅行團，他們會幫我們管好遊客；反而是散客自己來，有時候闖入民宅，我們很難管理」。



最後，部落內部對觀光旅遊的不同態度，也可能成為部落旅遊的阻力。桌長之一的陳怡文就提到，有部落青年想投入部落旅遊，但卻不被長輩認同，有時情形也會剛好相反，長輩態度較為開放，希望讓外地人透過旅遊認識部落文化、振興部落經濟，但青年族群意識上升，擔憂文化淪為商品。

本「部落旅遊行不行？」系列論壇分別在安坡、靜浦及台北等地舉辦，試圖從原住民、旅遊業者及一般消費者了解不同關係人對於部落旅遊產業的看法。最後活動主辦單位原民文化網路媒體《Mata Taiwan》總編輯方克舟以一張族人著「傳統服飾」採茶的照片結尾：即使多數人都明白部落族人在日常生活裡根本不會穿族服採茶，一但參加了部落旅遊，卻仍可能期待在行程裡看到特別的「部落文化」—— 即使是去脈絡化的文化呈現，並藉由經濟活動促使族人去配合呈現。這樣的現象理解差異，也反映了大眾旅遊本質與部落文化的矛盾。

原民文化網路媒體《Mata Taiwan》總編輯方克舟。

本文經MATA TAIWAN授權轉載

什麼，你也愛台灣原住民？！We Love Taiwanese Aborigines

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 原住民 台灣 旅遊業 MATA TAIWAN 部落旅遊行不行？
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.