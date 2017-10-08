MATA TAIWAN》遊客到部落只想撿便宜？業者突破盲點：先釐清客群才是重點

大眾旅遊的需求本質是簡單、便宜與淺內容，與當前「在地旅行」所強調的在地深度恰好矛盾，形成當前旅行業與在地文化內容難以對接的困境。若在地社區經營者要發展旅遊，應先釐清適合的目標客群和發展規模量體，將有助於設定合適的商業模式。

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部落旅遊再有深度都沒用，因為遊客只追求輕鬆便宜的行程？



由文化部補助的「部落旅遊行不行？」系列對話論壇在上週末 9 月 30 日正式落幕！儘管現場成員來自四面八方，甚至有遠從南投、宜蘭的部落旅遊業者前來參與，但幾乎所有參與人員都同意，部落文化與旅遊產業間仍存在一定落差，因此適合的客群，就成了部落旅遊是否能有效推廣的關鍵。





「旅行業者要可標準化、可重複操作、可量化，且期望有完善服務流程和客服系統，但實際上在地旅行供應端，是受季節、人員時間、訂單量、有無補助經費等變數影響，而導致供應品質數量不一。」RTM 泛旅遊創辦人暨執行長鄭佑軒開場分享了，大眾旅遊的需求本質是簡單、便宜與淺內容，與當前「在地旅行」所強調的在地深度恰好矛盾，形成當前旅行業與在地文化內容難以對接的困境。他建議若在地社區經營者要發展旅遊，應先釐清適合的目標客群和發展規模量體，將有助於設定合適的商業模式。



本場次選在台北市中心舉行，讓旅行業者有機會表達對部落旅遊的期待，「守時、遵守事前約定等這些都是基本的，但偶爾部落業者還是無法做到」；在部落文化上，即使部落內部對文化詮釋的看法也常有所差異，讓外人難以適從。在南澳金岳部落投入旅遊工作的泰雅族人 Yagu Yurow 認為這有結構性問題，部落族人往往身兼多職，「煮完風味餐就要去換衣服，準備晚餐後的表演，很辛苦」，為了提供更完整的專業接待能力，Yagu 會請老師來部落裡培訓，也會請耆老來為導覽員上課，確保文化的正確詮釋。



此外，消費者與部落對於合適旅遊方式的認知也常有不同。部分民眾以為自行進入部落，較能深度認識原民文化，然而許多部落族人的看法卻相反，提到以團體的方式走訪部落，反而更能讓部落有效掌握遊客，「我們只要管好旅行團，他們會幫我們管好遊客；反而是散客自己來，有時候闖入民宅，我們很難管理」。





最後，部落內部對觀光旅遊的不同態度，也可能成為部落旅遊的阻力。桌長之一的陳怡文就提到，有部落青年想投入部落旅遊，但卻不被長輩認同，有時情形也會剛好相反，長輩態度較為開放，希望讓外地人透過旅遊認識部落文化、振興部落經濟，但青年族群意識上升，擔憂文化淪為商品。



本「部落旅遊行不行？」系列論壇分別在安坡、靜浦及台北等地舉辦，試圖從原住民、旅遊業者及一般消費者了解不同關係人對於部落旅遊產業的看法。最後活動主辦單位原民文化網路媒體《Mata Taiwan》總編輯方克舟以一張族人著「傳統服飾」採茶的照片結尾：即使多數人都明白部落族人在日常生活裡根本不會穿族服採茶，一但參加了部落旅遊，卻仍可能期待在行程裡看到特別的「部落文化」—— 即使是去脈絡化的文化呈現，並藉由經濟活動促使族人去配合呈現。這樣的現象理解差異，也反映了大眾旅遊本質與部落文化的矛盾。



原民文化網路媒體《Mata Taiwan》總編輯方克舟。

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