瞭望之窗》拉斯維加斯槍擊案與美國槍枝管制爭辯

美國槍枝管制的爭辯不會隨著拉斯維加斯慘劇就會有所解決方案。這場涉及人身自由、政治遊說、修憲難度、國土安全、乃至總統個人認知與魄力諸多因素的難題，只會在後續可能重複出現的惡性循環中，考驗著美國的民主。

托克維爾

10月1日美國賭城拉斯維加斯發生嚴重槍擊事件，造成五十多人死亡與五百多人受傷的慘劇。目前調查單位尚未證實背後是否有恐佈組織涉案，行兇動機傾向是槍手史帝芬帕多克「孤狼式」的個人犯案，但偏偏他又沒有前科。美國總統川譴責這起事件是「純粹的惡魔行徑」，此案也再度引發美國社會長年來對於槍枝管制的論辯。

猶記得2015年12月發生在加州聖伯娜迪諾以及四年前發生在康乃狄克州新鎮的攻擊事件，均造成嚴重死傷，後者更使得20名小學學童慘遭屠殺。但由於槍枝管制議題在美國涉及人身自由權利，必須修憲才能有效改革，使得前總統歐巴馬只能在2016年1月動用總統行政命令權來規範更嚴格的槍枝管制措施，因為當時他面對的是共和黨占多數的國會兩院。

當時歐巴馬在宣布此一行政命令時，回憶起遭到殺害的無辜孩童，還罕見地流下眼淚。根據這項規定，未來無論是在商店、網路或槍展售槍，皆要持有執照，且將對購槍者擴大進行背景調查。美國司法部「菸酒槍炮及爆裂物管理局」（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）也公布更新的規範守則，明定政府可將所有槍枝販售者視為槍枝商，無論是在商店、槍枝展或網路售槍，皆需取得執照。原本的槍枝法規定，唯有持聯邦執照的販售商，才須對購槍者進行背景調查。事實上，自從川普上任後，美國政府在加重購槍者的背景調查以及是否具犯罪前科方面，執法單位已經在權限內進行略為嚴格的執法，只是並未高調張揚，避免引發「擁槍派」的抗議。

賭城拉斯維加斯發生嚴重槍擊事件，造成五十多人死亡與五百多人受傷的慘劇。此案也再度引發美國社會長年來對於槍枝管制的論辯。（AFP）

但這些都只是治標不治本的作法。 由於美國人民擁有武器的權利受到憲法保障，若要禁止人民擁槍，勢必要修憲，但修憲門檻相當高。依據美國憲法第5條，須有聯邦參、眾兩院三分之二以上的議員或由三分之二以上的州議會向國會提出憲法修正案後，再交由各州批准，並經四分之三以上的州議會或州修憲大會同意後，方能生效。而美國憲法修正案第二條保障人民擁槍權利所規定的文字是「管理良好的民兵（A well regulated Militia）是保障自由州的安全所必需的，因此人民持有和攜帶武器（槍枝）的權利不得侵犯。」這段1791年通過的憲法修正案條文屬於《人權法案》（Bill of Rights）中對人民自由權利的保障之一。但早年在獨立戰爭時，公民持槍是對抗暴政、捍衛公民權的最後武器。隨著時代演進，這項條文中的含糊文字Militia，到底是指人民，還是指保障各州自由安全不受聯邦侵犯的州府「民兵」？這就構成「禁槍」運動人士的理由，他們並非反對紀律良好的民兵持有槍枝，而是反對全民持槍而不加管理。

但兩百多年來美國社會爭議焦點比較是在槍枝管理而非禁止使用槍枝，美國也有超過八成的民意支持擴大對購槍者的背景調查。遺憾的是此一議題往往被政治人物和遊說團體用二分法給泛政治化為「擁槍」和「禁槍」之爭，甚至上綱到憲法層面的論辯，形成人民安全與人民自由孰輕孰重的辯證。拉斯維加斯攻擊事件之後，就有媒體公佈接受「全國來福槍協會」（National Rifle Association、簡稱NRA）贊助的共和黨國會議員名單。

拉斯維加斯攻擊事件之後，有媒體公佈接受「全國來福槍協會」贊助的共和黨國會議員名單。圖為全國來福槍協會位於維吉尼亞州的總部。（By Bjoertvedt wikimedia.org/）

儘管如此，多數共和黨國會議員依然強力捍衛憲法保障的人民擁槍自由，反批主張「管理槍枝派」的說法是逾越憲法權力，剝奪人民擁槍自由。「擁槍派」最常舉出的反駁理由就是：「打倒壞人的方法不是拿走我們的槍，而是使用我們的槍來對抗壞人！」部份支持擁槍的政客更批評「反擁槍」人士「是要沒收你們的槍！」

但不容否認的事實是，美國每年出售超過兩億槍枝，其中至少有40%未經過背景調查程序，而是透過私下管道進行交易，因為此類槍枝多在商店外出售以規避背景調查。尤有甚者，美國一年死於槍擊案件人數高達三萬人（包括槍擊意外、蓄意謀殺、自殺等），每16分鐘就有一人死於槍擊事件。過去四年死於槍擊總人數超過美國在韓戰、越戰、阿富汗和伊拉克死傷軍人總人數。種種數據，加上不定時發生的重大槍擊事件造成傷亡，甚而讓恐佈組織有機會製造恐慌。

美國每年出售超過兩億槍枝，其中至少有40%未經過背景調查程序，而是透過私下管道進行交易。（AFP）

無論如何，槍枝氾濫、乃至可能造成國家安全威脅已是美國無法迴避的挑戰。即使是共和黨前總統雷根（Ronald Reagan）任內也曾通過槍枝管制措施，例如強制要求延長申請購槍人士的查核等待期。

現任總統川普第一時間對拉斯維加斯槍擊事件的回應算是有總統的樣子。但對於後續有關是否採取更加嚴格管制槍制的聲音卻仍是含糊以對。這並不令人驚訝，因為川普在競選時面對此議題就曾力挺憲法第二修正案，也獲得「全國步槍協會」的大力支持與金援，顯然他也不敢得罪基本盤的選票支持。

由此可見，美國槍枝管制的爭辯不會隨著拉斯維加斯慘劇就會有所解決方案。這場涉及人身自由、政治遊說、修憲難度、國土安全、乃至總統個人認知與魄力諸多因素的難題，只會在後續可能重複出現的惡性循環中，考驗著美國的民主。